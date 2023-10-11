以巴衝突｜41歲衛詩以色列播福音撞正打仗 失聯3日終於上水報平安
事隔3日終報平安
在衛詩疑失聯的消息傳出之後，事隔3日，她於今日（11日）再更新IG限時動態，並透露現時已離開以色列：「大家好，我只想讓大家知道，我很好，已經安全離開了以色列。 感謝來自世界各地的媒體、朋友和家人的關心信息，請原諒我，我可能無法回覆你們每一個人，但我想表達我最深切的感謝！在戰區度過的時間並不容易，火箭射擊、聽到警報、進出防空洞…… 但幸運的是，我不是一個人，我與一班好人在一起照顧彼此，一起祈禱。再次非常感謝那些向我伸出援手的人！讓我們繼續爲以色列和巴勒斯坦的和平祈禱！」
上月宣布出發以色列傳播福音
有報道指，衛詩於上月25日在IG標註自己在以色列，並上傳了一張美麗的藍天白雲的照片，宣布將加入致力於傳播福音的宣教組織，並在非洲提供人道援助的意願：「我一直都想回去，門終於打開了！我非常興奮，因爲上帝要帶我去冒險！我知道我會學到很多東西，這將是一段建立信念的旅程，我將爲他人放下自己的生命。」Jill的Instagram上記錄了她抵達以色列後的行程，作爲一名虔誠的基督教徒，她訪問了許多在聖經中被提及的地點，包括橄欖山、加利利湖、耶路撒冷的萬國教堂和凱撒利亞等地。
IG報平安
與此同時，以色列和巴勒斯坦的戰況變得更加緊張，關於她失聯的消息一度傳出，直至前日，Jill才終於在3日前（8日）再次更新IG限時動態她透露自己躲在防空洞中，並上傳了一張黑色圖片報平安：「心情非常沉重，我不敢相信自己身處戰爭的漩渦中，天佑以色列和所有在這裏的人。」另一段她上載的短片中，可以看到信徒跪拜虔誠地祈禱：「回到防空洞，什麼也做不到，上帝也爲此而哭泣。」然而，之後她就沒有再更新過IG，令外界非常擔心她的安危。
姐姐衛蘭勁擔心
據悉，Jill此次前往以色列是跟隨團隊研究聖經歷史，實現多年的心願，在她前往以色列之前，先與孿生姐姐衛蘭（Janice）一同前往美國，並與當地親戚見面，隨後兩姐妹才分道揚鑣。先回港的Janice得知妹妹身處危險境地非常擔心，不過兩姐妹一直保持着密切聯繫，這才讓她稍微安心。
Ming仔睇住哈馬斯「捉人質」當地朋友去應戰
Ming仔直播一開始講返自己到以色列當地旅行，上星期六起身去咗跑步，突然聽到以色列響起全國警號，同埋爆炸聲，後來得知當地正式進入戰爭狀態。而好彩Ming仔剪片時曾經了解過當地歷史以及聽過警號聲，所以知道一定有事唔對路。由於當日為安息日，所以大部分餐廳都無開，當時他以為自己要捱餓數天，好彩後來有一名當地認識的朋友作聯絡，該朋友即刻接待Ming仔到他家中。Ming仔表示當時與朋友一直看著新聞，看到哈馬斯於音樂會「捉人質」的情況，心情相當複雜。後來自己的朋友收到國防部電話，需要立即去應戰，Ming仔當時看著朋友即時「pack嘢」，對方女朋友更淚流滿面，但自己「無嘢可以做到」。而這位朋友被徵召後，仍載Ming仔回Airbnb才走。Ming仔表示好感激呢位當地朋友，最後仲非常照顧佢。
幸好搭到最後一班機 機場曾出現恐慌
Ming仔指當時回到Airbnb即火速洗澡，帶同行李離開，由於擔心局勢或會加劇，屆時難以去到機場，於是自己提前一日出發機場，「周街問人邊度有的士，問問下見到有架的士駛過，即刻截車搭，但期間好多警車，如果唔走可能走唔甩，所以叫司機開快D」。最終幸而順利到機場，但在機場大堂突然有人大叫「it’s coming」，大家聽到警報後，現場即時出現恐慌，變到相當混亂。Ming仔指自己跟著地勤行秘道去後樓梯的地方躲避起來，見沒什麼動靜大家再行出大堂，同樣動作發生了前後2、3次左右。後來他認識了一些同行的朋友，大家一直等到上機，終於成功提前回到香港，而他更表示「搭嗰班應該都係係最後一班」。
藝人、KOL留言表示關心：人無事就好
吳若希、譚杏南、陳詠燊、張紋嘉、陳安立、張繼聰、霍哥、黃澤林等人紛紛在社交平台上留言，指「人無事就好」、「Home Safe」，更有大批網民指「Welcome Back，真係擔心會有事」、「回家真好，安全到達已夠」、「安樂晒，好彩你夠冷靜」。
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