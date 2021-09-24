39歲JJ賈曉晨誕兩女做全職主婦呻吃力不討好 宣布全面復工𢱑撈：我一定要工作
文：東方新地｜圖：JJ賈曉晨微博、樊少皇微博、新傳媒圖片
JJ賈曉晨呻做主婦沒成就感
現年39歲的JJ賈曉晨來自濟南，畢業自山東中醫藥大學，在06年約24歲時以模特兒身份參加節目《美女廚房》，成功奪得「美少女廚神」冠軍，07年在節目《味分高下》中擔任味之天使「梳打」而為觀眾所熟悉。自嫁給「力王」樊少皇並生下大女「小飯兜」後，JJ便長居內地專心在家相夫湊女，少有在幕前曝光，想不到誕下細女「小飯團」一年後，JJ卻公開表示想要復工。
早前曾夫妻檔拍電影
雖然今年7月JJ已曾孖老公樊少皇演出內地電影《獵黑行動》，但電影煞科後JJ似乎又回歸湊女生活，日前JJ就在微博上發文，先大呻做家庭主婦的辛酸，表示：「做家庭主婦是最吃力不討好工作！我嘗試了、理解了、終於明白了。雞毛蒜皮嘮嘮叨叨幾乎佔據了全部生活，無人理解，別人幫不上忙，必須自己扛。可怕是沒有半點成就感！更多的是壓力疲憊憤怒。這可不是拍戲時的表演，這是每天真實發生的！」
JJ：我想繼續我的工作
之後JJ更言詞堅決表示希望可以爭取更多工作，她說：「我想繼續我的工作，趁現在爭取多一點工作，一定要工作，我要工作！」隨後有網友代她向導演、投資人們「𢱑撈」，JJ立即大讚：「哈哈醒目！」
不時大呻湊B辛苦
去年尾JJ也曾在微博留言說：「為何沒人告訴我養兩個BB責任如此巨大、辛苦異常！看來又要有很長時間我不用考慮接戲了。」看來現在「小飯兜」已有近4歲大，「小飯團」亦已滿一歲，JJ也可以鬆一口氣，外出工作。
JJ曾試戒藥努力走出抑鬱陰霾
JJ曾透露與樊少皇拍拖時被指做「小三」，令她飽受負評而患上抑鬱症，去年初JJ曾戒食抗抑鬱藥，她形容停藥後不時會出現「就像是在坐過山車時頭朝下往下衝時，大腦離地的眩暈感」，更會出現幻聽的情況。樊少皇知道老婆辛苦，不用開工一定幫手湊女，更親自下廚照顧JJ母女一日三餐，不過近年疫情嚴峻又反覆，懷上第二陀時JJ非常擔心，試過兩個月與女兒足不出戶，心情勁差，搞到以為自己抑鬱病發，已不止一次在微博大叫悶到快抑鬱發作。
公開戀情受壓致抑鬱
原來樊少皇在認識JJ前，與同居前女友育有兩名子女，之後與一名杭州女生拍拖四年，JJ賈曉晨幾經掙扎後才決定接受他的過去，但戀情公開後，JJ受到千夫所指，被大罵是第三者及破壞別人家庭，讓她壓力很大，她形容那段時間「說每一句話都想哭」，更想過放棄這一段感情，受到輿論影響，JJ患上抑鬱症，多次有自殺念頭，最嚴重一次在社交平台公開說遺言，幸得朋友及時趕到安慰，情緒才穩定下來。後來，她在精神科醫生及藥物的協助下，病情才慢慢好轉。
JJ爆第二胎是意外
據知JJ自從生下女兒後，自此專注家庭，甚少參與幕前演出，同時亦想醫好抑鬱症，她向傳媒透露懷第二胎是意外，本來她準備接拍古裝劇，卻突然發現自己懷孕，最後只好推掉劇集。點知疫情期間不時要獨力湊女，正值3歲活躍期識行識走，JJ賈曉晨曾在微博呻囡囡似力王難照顧，不過她對於再做媽媽感到開心，因為女兒可以有個伴。