39歲JJ賈曉晨誕兩女做全職主婦呻吃力不討好 宣布全面復工𢱑撈：我一定要工作

在本月踏入39歲的JJ賈曉晨2016年嫁給了樊少皇，並於翌年11月誕下大女「小飯兜」，去年9月再誕下細女「小飯團」，之後一度停工專心湊女，直至近日才開始復工拍戲，日前她更在微博發文，道盡全職家庭主婦的辛酸之餘，也表達出全面復工的決心，乘機向各大導演和投資人「𢱑撈」！

文：東方新地｜圖：JJ賈曉晨微博、樊少皇微博、新傳媒圖片