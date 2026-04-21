42歲JJ賈曉晨現身金像獎狀態極佳 變「無名氏」網民心痛！女神坦承後悔巔峰期閃婚 每日想殺老公101次
金像獎烏龍事件JJ變無名氏
4月19日當晚，JJ賈曉晨與《再見UFO》劇組一同現身金像獎紅地氈，42歲的她狀態依然極佳，高貴造型獲得傳媒一致激讚。然而在介紹電影環節中，陳永業竟然將她誤稱為下一節的頒獎嘉賓「衛詩雅」，這個低級失誤令JJ在電視直播中猶如變成了「無名氏」，場面一度十分尷尬。事後陳永業在社交平台將此次失誤輕描淡寫地形容為「少少沙石」，更未有公開向受影響藝人致歉，引發網民進一步不滿。
網民為JJ抱不平狠批報幕員 JJ社交平台大方回應
這次烏龍事件在網上引起軒然大波，網民紛紛為JJ賈曉晨抱不平。有網民留言表示「JJ當年幾紅大家都知，而家被人叫錯名真係好心痛」，亦有人直指「一代女神被遺忘，呢個報幕員真係太不專業」。更多網民批評陳永業事後的回應態度，認為「少少沙石」這個說法完全不尊重藝人，「人哋辛辛苦苦出席活動，你叫錯名仲話係沙石，真係無品」。不少網民更翻出JJ當年的經典作品和美照，為她「平反」並重溫她的輝煌時代。而JJ亦在社交平台貼出當晚靚相，並留言：「我的名字叫：JJ 賈曉晨」疑似回應事件！
賈曉晨坦承曾懷疑自己揀錯路
相隔8年終於面世的港產片《再見UFO》，對JJ賈曉晨而言別具意義。在電影觀影會上，她看完電影後直言心情久久未能平復，「個心係平復唔到落嚟，好緊張，好感動」。更令人意外的是，JJ首次公開坦承內心曾有過一段長時間的掙扎與自我懷疑。她透露當年在事業發展得如日方中之際，選擇淡出幕前結婚生小朋友，「好似呢個故事講緊自己咁。曾經有好長一段時間，我覺得自己係咪揀錯咗路？我明明有好好嘅事業，放棄咗去生BB做其他嘢，係咪唔啱呢？我都問過自己。」
JJ豁然開朗稱揀一百次都會揀家庭
經歷過時間的洗禮，JJ賈曉晨如今已經豁然開朗，對於當年的選擇再無悔意。她堅定地表示「如果我返番去當時嗰個時候，我都會同自己講，你揀得啱！畀我揀一百次，我都會揀呢一樣。」正因為這份對自身選擇的釋懷，讓她在看電影時忍不住狂喊。JJ更慨嘆自己好像「離開香港嘅電影好遠」，但對她而言，香港始終有着無可取代的地位，「其實香港電影圈先係我由入行開始做嘢嘅地方，呢個係我嘅『家鄉』嚟㗎！」
疫情期間思鄉情切曾向老公哭訴
自從生了大女之後，JJ賈曉晨大部份時間都在內地拍戲與生活，但香港始終是她心中的「家鄉」。回想起前幾年疫情肆虐，中港兩地通關受阻的日子，JJ大爆自己當時承受着巨大的思鄉情緒，更曾向老公樊少皇哭訴，「尤其疫情嗰幾年，我直情係喊住叫，我都想返香港，我真係好掛住你哋呀嗰陣時！」如今終於有機會帶着港產片回歸，JJ直言希望未來能有更多機會在香港拍戲。被問到如果將來要同老公夫妻檔拍戲會不會怕醜，她即刻搞笑回應「唔會怕醜！會報仇添呀！喺電影入面咩都可以做㗎嘛！」
賈曉晨事業高峰期爆戀樊少皇
回顧JJ賈曉晨的演藝路，她於2006年參加《美女廚房》，憑著清甜外貌很快已成為宅男殺手，之後拍過多齣無綫劇集，包括《飛虎》、《怒火街頭2》、《名媛望族》等。在事業高峰之際，忽然爆出跟樊少皇相戀，並長駐內地陪伴男友，直至2016年二人拉埋天窗，並育有兩名可愛女兒。現在女兒開始長大，賈曉晨更多了私人時間，隨時再次重返幕前。
曾多次鬧婚變每日想殺老公101次
其實賈曉晨同樊少皇的婚姻並非一帆風順，曾多次鬧婚變成為話題。有次出席美容活動時，她曾被傳媒問到夫妻關係，JJ直指是離婚邊緣狀態，「唔知結咗婚好耐，生咗BB嘅夫妻係咪都係咁？我曾經睇過一本書講一對結婚50年嘅夫妻，一日要諗50次離婚，我係100次想殺咗對方（樊少皇），我而家就係呢個狀態。」當被問到每日想殺佢100次時，她更誇張地回應「101次！」JJ又笑指現時每日諗離婚50次，「嬲吓，發洩吓咪完囉，我老公脾氣都幾好，講完就算。」不過她亦明白很多都是夫妻之間的生活瑣事，自己每次嬲吓發洩完就算，而樊少皇亦好識趣，每次做錯事都會買她最愛的手袋𠱁返她，她曾笑說「包包能醫百病！」