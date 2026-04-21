42歲JJ賈曉晨現身金像獎狀態極佳 變「無名氏」網民心痛！女神坦承後悔巔峰期閃婚 每日想殺老公101次

第44屆香港電影金像獎頒獎典禮上，一個令人心疼的烏龍事件成為全城熱話。當晚紅地氈上光芒四射的賈曉晨（JJ），竟然被資深DJ陳永業錯誤叫成「衛詩雅」，瞬間變成電視直播中的「最美無名氏」。網民看到這一幕紛紛為JJ抱不平，直言「一代女神被人遺忘真係好心痛」，更有人狠批報幕員表現不專業，連基本功都做不好。