陳瀅曾淑雅啜乒乓勾集體回憶 網民：JJ賈曉晨先係經典！
陳瀅曾淑雅啜乒乓 被讚有睇頭
TVB新劇《美麗戰場》一班演員到《開心無敵獎門人》宣傳節目，一班女演員在參加「開心無敵啜乒乓」環節的時候亦非常落力。陳瀅和曾淑雅更成為兩組的得分王，不但百發百中，玩遊戲的同時亦不失儀態，獲網民大讚「有睇頭」！
網民瘋傳JJ賈曉晨啜乒乓波經典場面
不少網民看見陳瀅等人訓身的表現後，回想當年啜乒乓環節最經典人物JJ賈曉晨，令網民事隔多年再次瘋傳當年的經典場面。當年JJ更憑啜乒乓一幕迷倒大批觀眾，火速成為網民心中的女神！
重溫JJ賈曉晨啜乒乓波經典場面：
JJ火速成為網民心中的女神！
JJ賈曉晨生兩個 依然無走樣
JJ在和男星樊少皇在2016年結婚後淡出娛樂圈，並先後誕下兩名女兒，「小飯兜」和「小飯團」。JJ雖然已經成為兩個小孩的媽媽，但身形依然纖瘦、毫無走樣，外表亦保養得非常好。兩位女兒亦眼大大，五官十分精緻，不少網民都大讚兩個女兒越大越靚女，遺傳了父母的良好基因。
曾湊女湊到崩潰 揚言要復出
誕下兩女後，JJ全心全意照顧家庭，經常於社交網站分享育兒心得，可是JJ亦曾經在社交平台大呻自己不想再做家庭主婦，想趕緊復出工作。JJ在社交平台上留言道：「做家庭主婦是最吃力不討好工作！我嘗試了、理解了、終於明白了。雞毛蒜皮嘮嘮叨叨幾乎佔據了全部生活，冇人理解，別人幫不上忙，必須自己扛。可怕是沒有半點成就感，更多的是壓力疲憊憤怒。這可不是拍戲時的表演，這是每天真實發生的！」
JJ發文後，不少網民都留言關心她的情緒狀況，不少網民亦表示支持她復出。JJ隨後亦發文澄清自己只是覺得當全職媽媽很大壓力，亦希望社會能夠對全職媽媽「多一點善意，少一點刻薄。」
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
讀者留言