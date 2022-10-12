陳瀅曾淑雅啜乒乓勾集體回憶 網民：JJ賈曉晨先係經典！

近日TVB新劇《美麗戰場》一班演員到《開心無敵獎門人》宣傳節目，一班演員施展渾身解數玩遊戲，其中一班女演員出盡力玩「開心無敵啜乒乓」就最為吸睛，尤其陳瀅和曾淑雅訓身表現獲網民大讚。不少網民亦因此回想起當年JJ賈曉晨的啜乒乓經典場面，力讚：「啜乒乓一定係JJ最經典！」