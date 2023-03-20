JJ林俊傑突取消陳卓賢做嘉賓 MIRROR七子po現場合照 主辦方：溝通出現問題

JJ林俊傑為慶祝入行20年舉行《#JJ20世界巡迴演唱會》，香港站於17日晚在中環海濱活動空間開鑼，除了第二場有黃貫中做嘉賓，原定第三晚嘉賓是MIRROR成員Ian陳卓賢，不過當晚Ian最終沒有上台，事後大表哥Syanley在社交網公開了一張七子合照，背景正正是JJ的表演所在地，Ian更轉載並留言「記低」，即時引發網民揣測，而主辦方就回覆傳媒表示由於與MIRROR方面溝通上出現問題，所以取消相關演出環節。