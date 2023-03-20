JJ林俊傑突取消陳卓賢做嘉賓 MIRROR七子po現場合照 主辦方：溝通出現問題
JJ林俊傑個唱Ian被「彈鐘」
JJ林俊傑個唱香港站於3月17-19日和24-26日舉行，JJ開騷前表示開啟兩個週末的巡迴馬拉松，準備用音樂點燃中環海濱活動空間，不過在第二場卻點燃了鏡迷的怒火，因為原定會做嘉賓的MIRROR成員Ian陳卓賢，最終並無上台，有粉絲事後指出，Ian曾參與過JJ演唱會的彩排，伴奏音樂亦已經準備好，但不知道最後主辦方為何沒有讓Ian上台表演。
MIRROR七子合照引發熱議
Ian無端端無得上台做JJ嘉賓，令一眾hellosss（Ian粉絲名稱）在tg group 向陳「示愛」，留言打氣表示：「無論發生咩事，我哋永遠都係你嘅二期大樓，撐實你。」而最吊詭的是大表哥Stanley在當晚上載了一張MIRROR七子合照，雖然不清楚幾時影，但背景明顯是JJ的個唱演出場地中環海濱活動空間附近，照片由Alton負責自拍，相中人除Ian與Alton，還有Lokman、AK、Stanley、Tiger及Jeremy，Stanley出po時寫住：「要記念吓！！」而Ian是第一個轉載並留言「記低」，之後AK、Jeremy、Tiger及Alton亦先後轉載，從此被網民揣測MIRROR七子說的記念，就是紀念被「彈鐘」。
有傳雙方多番協調失敗
對於Ian突然被「彈鐘」，有傳在18日中午採排時，主辦單位和MIRROR方面溝通出現重大問題，經多番協調最終都不成功，主辦單位才決定取消相關演出環節，有指Ian感到不獲主辦方尊重，即時Unfollow JJ林俊傑的社交網。至今MIRROR經理人花姐都沒有公開交代事件，而《林俊傑 JJ Lin演唱會2023》主辦方則回應傳媒查詢承認確有此事：「由於與MIRROR方面溝通上出現問題，所以取消相關演出環節。」
MIRROR經理人花姐開腔回應
事件發酵了半日，MIRROR的經理人花姐（黃慧君）回應傳媒表示：「JJ演唱會製作單位已就溝通和安排上的錯誤向我們表達歉意，MIRROR團隊衷心祝福JJ餘下香港個唱繼續演出成功，更期待未來有機會可與JJ在音樂上多方位合作。」而當事人JJ林俊傑暫時未有任何回應，今日中午見他在IG Story打卡，現身尖沙咀的咖啡店歎啡。
鏡粉與JJ粉各有立場
網民意見兩極，可見鏡粉與JJ歌迷都為維護偶像而留言，亦有人中立分析，認為主辦方指的溝通上出現問題，可能是想把Ian的演出收錄在個唱片段中，不過MIRROR方面卻因版權及利益問題拒絕，因而令雙方的合作告吹。健吾亦有在Facebook討論區留言「#到底發生過什麼事？」、「唔通mark 1個然後夾6個，對方唔要？」
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