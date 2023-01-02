結婚7周年 JJ賈曉晨元旦晒合照 老公樊少皇轉發「我們要離婚了」

踏入元旦日，JJ賈曉晨在微博晒出與老公樊少皇的恩愛合照，慶祝結婚7周年，樊少皇隨即轉發並說：「我們要離婚了」，最後才改成「我們換個冬天不冷的地方生活吧。」事發突然，即時引爆網民熱議，當中更有網民吐心聲留言：「一直覺得男的配不上JJ」。