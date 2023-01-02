結婚7周年 JJ賈曉晨元旦晒合照 老公樊少皇轉發「我們要離婚了」
JJ與樊少皇7年之癢？
40歲的JJ賈曉晨昨日元旦日在微博一心晒恩愛，難得影了輯閃盲眼的合照，再寫上：「新年快樂，結婚七周年了。」作為老公的樊少皇例牌動作做轉發加幾粒字，點知有網民眼利，發現樊少皇編輯過兩次，最初記錄竟然是「我們要離婚了」，經編輯後變成「我們」，最後見街才是「我們換個冬天不冷的地方生活吧。」早前JJ才公開表示自己是「戀愛腦」（戀愛大過天），仲要係無藥可救那種，適逢結婚7周年究竟發生甚麼事？
網民支持JJ離婚
樊少皇在結婚紀念之日要離婚，此舉動實在耐人尋味，即時惹來揣測，除成為熱搜外，亦令雙方粉絲大為緊張，有網民估樊少皇會唔會係語音輸入有出入，或是因為內地天氣太凍，口震震讀錯音，又手震出錯Post呢？不過亦有網民訴心聲：「一直覺得男的配不上JJ」「請問你是在宣布離婚嗎」「如果過得不幸福就離了吧」、「這樣的男的⋯⋯就算不離，日子過得也沒意思了」。
JJ以第三者身份下嫁
樊少皇2012年公開與JJ拍拖時，就被爆出早已有20年拖友「阿霞」，對方當年更為他生了兩個孩子，一個18歲，一個13歲。樊少皇聲稱跟對方於2007年已分手但JJ仍背上小三之名，最後二人於2016年排除萬難低調結婚，婚後育有兩個寶貝女，一直予人幸福家庭的樣子，但想不到踏入2023年元旦，樊少皇竟突然單方面嗌離婚，而出事至今JJ與樊少皇都未有作出回應。
賈曉晨被指做小三患抑鬱 試戒藥走出陰霾
當時賈曉晨與樊少皇戀情公開後，受到不知情的人指罵，令她飽受壓力，患上抑鬱。她形容那段時間「說每一句話都想哭」，更想過放棄這一段感情，甚至曾在社交平台公開說遺言，幸得朋友及時趕到安慰，情緒才穩定下來。後來，她在精神科醫生及藥物的協助下，病情才慢慢好轉。
JJ賈曉晨為最紅「味之天使」 因《獎門人》人氣急升
賈曉晨來自濟南，畢業自山東中醫藥大學，在06年約24歲時以模特兒身份參加節目《 美女廚房 》，成功奪得「美少女廚神 」冠軍，07年在節目《 味分高下 》中擔任味之天使「梳打」，以及於遊戲節目《獎門人》啜波環節而為觀眾所熟悉，是不少人心目中的女神。她在TVB的最後一部劇集是2016年的《末代御醫》﹐2019年中正式與TVB結束合約關係。同年，她拍攝電影《殺出個黃昏》，是繼《打擂台》後相隔十年再與林家棟合作。
其實她未夠廿歲已在山東以十幾萬置業，其後又在將軍澳一共買下三層市值各超過400萬的樓房作收租之用，即使現在無工作收入，亦可「印印腳」做包租婆！
常見問題
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