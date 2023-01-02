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結婚7周年 JJ賈曉晨元旦晒合照 老公樊少皇轉發「我們要離婚了」

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踏入元旦日，JJ賈曉晨在微博晒出與老公樊少皇的恩愛合照，慶祝結婚7周年，樊少皇隨即轉發並說：「我們要離婚了」，最後才改成「我們換個冬天不冷的地方生活吧。」事發突然，即時引爆網民熱議，當中更有網民吐心聲留言：「一直覺得男的配不上JJ」。

JJ 新一年元旦日，昔日電眼女神JJ賈曉晨晒出與老公樊少皇的幸福合照，點知惹來「離婚」疑惑。
新一年元旦日，昔日電眼女神JJ賈曉晨晒出與老公樊少皇的幸福合照，點知惹來「離婚」疑惑。（圖片來源：微博@JJ 賈曉晨）

JJ與樊少皇7年之癢？

40歲的JJ賈曉晨昨日元旦日在微博一心晒恩愛，難得影了輯閃盲眼的合照，再寫上：「新年快樂，結婚七周年了。」作為老公的樊少皇例牌動作做轉發加幾粒字，點知有網民眼利，發現樊少皇編輯過兩次，最初記錄竟然是「我們要離婚了」，經編輯後變成「我們」，最後見街才是「我們換個冬天不冷的地方生活吧。」早前JJ才公開表示自己是「戀愛腦」（戀愛大過天），仲要係無藥可救那種，適逢結婚7周年究竟發生甚麼事？

JJ JJ出post留言新年快樂並慶祝結婚七周年，樊少皇的留言竟然引發軒然大波。
JJ出post留言新年快樂並慶祝結婚七周年，樊少皇的留言竟然引發軒然大波。（圖片來源：微博@樊少皇）
JJ 原來樊少皇曾經編輯咗兩次，在1月1日的晚上10時09分至18分，他由最初寫上「我們要離婚了」，最後編輯成「我們換個冬天不冷的地方生活吧」。
原來樊少皇曾經編輯咗兩次，在1月1日的晚上10時09分至18分，他由最初寫上「我們要離婚了」，最後編輯成「我們換個冬天不冷的地方生活吧」。（圖片來源：微博@樊少皇）

網民支持JJ離婚

樊少皇在結婚紀念之日要離婚，此舉動實在耐人尋味，即時惹來揣測，除成為熱搜外，亦令雙方粉絲大為緊張，有網民估樊少皇會唔會係語音輸入有出入，或是因為內地天氣太凍，口震震讀錯音，又手震出錯Post呢？不過亦有網民訴心聲：「一直覺得男的配不上JJ」「請問你是在宣布離婚嗎」「如果過得不幸福就離了吧」、「這樣的男的⋯⋯就算不離，日子過得也沒意思了」。

JJ 49歲樊少皇當年排除萬難先同到女神JJ結婚，今次「離婚」一事有人估係語音輸入錯誤而造成。
49歲樊少皇當年排除萬難先同到女神JJ結婚，今次「離婚」一事有人估係語音輸入錯誤而造成。（圖片來源：微博@樊少皇）
JJ 生了兩個可愛囡囡後，JJ已成為全職媽媽，在家細心照顧女兒。
生了兩個可愛囡囡後，JJ已成為全職媽媽，在家細心照顧女兒。（圖片來源：微博@JJ 賈曉晨）
JJ 婚後的JJ已半退出娛樂圈，因為要獨力照顧兩個囡囡，所以曾在社交網大吐苦水表示無晒私人時間。
婚後的JJ已半退出娛樂圈，因為要獨力照顧兩個囡囡，所以曾在社交網大吐苦水表示無晒私人時間。（圖片來源：微博@JJ 賈曉晨）
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（圖片來源：微博@JJ 賈曉晨）
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（圖片來源：微博@JJ 賈曉晨）
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（圖片來源：微博@JJ 賈曉晨）
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（圖片來源：微博@JJ 賈曉晨）

JJ以第三者身份下嫁

樊少皇2012年公開與JJ拍拖時，就被爆出早已有20年拖友「阿霞」，對方當年更為他生了兩個孩子，一個18歲，一個13歲。樊少皇聲稱跟對方於2007年已分手但JJ仍背上小三之名，最後二人於2016年排除萬難低調結婚，婚後育有兩個寶貝女，一直予人幸福家庭的樣子，但想不到踏入2023年元旦，樊少皇竟突然單方面嗌離婚，而出事至今JJ與樊少皇都未有作出回應。

JJ 婚後7年的JJ仍然會公開向老公樊少皇示愛，自稱是戀愛腦無藥可救。
婚後7年的JJ仍然會公開向老公樊少皇示愛，自稱是戀愛腦無藥可救。（圖片來源：微博@JJ 賈曉晨）
JJ 擁有電眼加驕人身材的JJ，當年卻以第三者身份下嫁樊少皇。
擁有電眼加驕人身材的JJ，當年卻以第三者身份下嫁樊少皇。（圖片來源：微博@JJ 賈曉晨）
JJ 去年農曆新年，樊少皇一家四口幸福大合照，大女顏值高被指似足媽咪JJ。
去年農曆新年，樊少皇一家四口幸福大合照，大女顏值高被指似足媽咪JJ。（圖片來源：微博@JJ 賈曉晨）
JJ 30年前的「力王」樊少皇，依然寶刀未老左擁右抱兩個寶貝女。
30年前的「力王」樊少皇，依然寶刀未老左擁右抱兩個寶貝女。（圖片來源：微博@JJ 賈曉晨）
JJ 因為樊少皇一句「我們要離婚了」，引爆網民爭論留言，有很多網民都大為擔心，希望只是誤會一場。
因為樊少皇一句「我們要離婚了」，引爆網民爭論留言，有很多網民都大為擔心，希望只是誤會一場。（圖片來源：微博@JJ 賈曉晨）

賈曉晨被指做小三患抑鬱 試戒藥走出陰霾

當時賈曉晨與樊少皇戀情公開後，受到不知情的人指罵，令她飽受壓力，患上抑鬱。她形容那段時間「說每一句話都想哭」，更想過放棄這一段感情，甚至曾在社交平台公開說遺言，幸得朋友及時趕到安慰，情緒才穩定下來。後來，她在精神科醫生及藥物的協助下，病情才慢慢好轉。

JJ 賈曉晨
（圖片來源：[email protected]賈曉晨）

JJ賈曉晨為最紅「味之天使」 因《獎門人》人氣急升

賈曉晨來自濟南，畢業自山東中醫藥大學，在06年約24歲時以模特兒身份參加節目《 美女廚房 》，成功奪得「美少女廚神 」冠軍，07年在節目《 味分高下 》中擔任味之天使「梳打」，以及於遊戲節目《獎門人》啜波環節而為觀眾所熟悉，是不少人心目中的女神。她在TVB的最後一部劇集是2016年的《末代御醫》﹐2019年中正式與TVB結束合約關係。同年，她拍攝電影《殺出個黃昏》，是繼《打擂台》後相隔十年再與林家棟合作。

其實她未夠廿歲已在山東以十幾萬置業，其後又在將軍澳一共買下三層市值各超過400萬的樓房作收租之用，即使現在無工作收入，亦可「印印腳」做包租婆！

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（圖片來源：東方新地圖片庫）

常見問題

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撰文：東方新地圖片來源：微博@JJ 賈曉晨、微博@樊少皇

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