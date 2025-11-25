15歲港產孖妹JJBaby背景曝光 登韓國選秀獲BIGBANG大聲激讚完美

15歲港產孖妹組合JJBaby登上韓國選秀節目《Star is Born》，憑藉出色舞台表現獲得BIGBANG成員大聲親自激讚「完美teamwork」，成為首個踏足韓國製作選秀節目的香港女子組合。這對童星出身的孖妹不但在韓國引起轟動，更讓人驚訝她們曾在TVB劇集《星空下的仁醫》中飾演重病孖妹，演技備受好評。兩姐妹從6歲開始闖蕩演藝圈，如今在國際舞台上發光發熱，背後故事令人矚目。