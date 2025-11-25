15歲港產孖妹JJBaby背景曝光 登韓國選秀獲BIGBANG大聲激讚完美
BIGBANG大聲激讚JJBaby完美配合
在韓國選秀節目《Star is Born》的舞台上，15歲孖妹Jaybo和Jaybie以流利韓語自我介紹，隨即表演女團I-DILE的《Super Lady》，展現出色的唱跳實力。她們不但完美演繹RAP段落，更大膽挑戰高難度一字馬動作，令現場評判驚艷不已。BIGBANG成員大聲當場表示「從未見過如此完美的teamwork」，對兩人的默契配合讚不絕口，而2NE1成員DARA亦大讚她們節奏感強勁，演唱及舞蹈俱佳。在評判團一致讚賞下，JJBaby順利晉級，成為全場焦點。
唐安麒旗下ACE娛樂力捧新星
原來JJBaby隸屬「瘦身教主」唐安麒旗下的ACE娛樂，早年透過《ACE TALENT演藝模特大賽》被發掘簽約。兩姐妹自6歲起已開始擔任童模及小演員，其後被YS Group韓國社長Yong Heo相中，安排到首爾YS韓國偶像學院接受全天候唱跳訓練。值得一提的是，她們的導師團隊曾為BLACKPINK等頂級韓團授課，專業訓練讓她們在舞台上展現出不俗實力。JJBaby更曾在《Asia Model Awards》獲得「Kids Star Award」獎項，與韓國影帝趙震雄、DJ Soda等知名藝人同場獲獎。
《星空下的仁醫》飾演重病孖妹獲好評
在踏足韓國選秀節目前，鄭寶（Jaybo）和鄭貝（Jaybie）已在TVB劇集《星空下的仁醫》中嶄露頭角。她們分別飾演患有威爾遜症的孖妹「杜霏晨」和「杜霏雨」，劇中因嚴重肝病需要反覆入院接受換肝和腫瘤手術等治療。Jaybo飾演姐姐杜霏晨，患威爾遜症併發肝硬化，而Jaybie則飾演妹妹杜霏雨，同樣因威爾遜症引致肝臟及胰腺問題。兩姐妹在劇中有多場一起捱病、互相打氣的感人戲份，真摯演技獲得觀眾注意與好評，為她們累積不少演藝經驗。
JJBaby成員雙胞胎分辨法曝光
JJBaby雖然是孖妹組合，但Jaybo和Jaybie在外型和性格上仍有明顯分別。Jaybo（鄭寶）在團隊中通常負責展現動感一面，舞蹈爆發力較強，部分RAP段落也由她主導，外型較為高挑陽光。而Jaybie（鄭貝）性格則較細膩溫柔，舞蹈動作和表情更注重細節，擅長高音演唱及女團式表演，留長髮偏向秀氣形象。雖然兩人長相極為相似，但在成績、個性與技能分佈、舞台分工都有明顯差異，形成了獨特的雙主角組合魅力。
網民熱議港產新星國際突圍
節目播出後，JJBaby隨即成為網民熱話，不少人對這對港產孖妹在韓國選秀節目的出色表現感到驚喜。有網民留言表示「香港都有咁勁嘅新生代」，亦有人讚賞她們的韓語流利程度和專業舞台表現。部分觀眾更翻查她們在《星空下的仁醫》的演出片段，對兩人從童星到偶像練習生的轉變感到好奇。網民普遍認為JJBaby作為首個登上韓國製作選秀節目的香港女子組合，為本地演藝界爭光，期待她們在節目中有更出色的表現。