J Music｜何廣沛驚爆歌手夢！秘藏十年曾險組男團：有去見過音樂人

無綫力捧小生何廣沛（Matthew）近日登上《J Music》，竟在節目中驚天自爆一個埋藏逾十年的秘密！原來演員身分的他一直有個歌手夢，更曾有機會加入男團，消息震驚全場。究竟這位「被演員耽誤的歌手」背後，藏著怎樣的辛酸與掙扎？