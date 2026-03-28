J Music｜何廣沛驚爆歌手夢！秘藏十年曾險組男團：有去見過音樂人
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無綫力捧小生何廣沛（Matthew）近日登上《J Music》，竟在節目中驚天自爆一個埋藏逾十年的秘密！原來演員身分的他一直有個歌手夢，更曾有機會加入男團，消息震驚全場。究竟這位「被演員耽誤的歌手」背後，藏著怎樣的辛酸與掙扎？
何廣沛登陸新聲獻唱《懲人淚》 莊子璇興奮大叫：阿哥！
在「登陸新聲」環節中，第26期藝訓班出身的何廣沛驚喜登場，深情獻唱劇集《非常檢控觀》的插曲《懲人淚》。有趣的是，曾在劇集《金式森林》中與何廣沛飾演兄妹的主持莊子璇（Hilary）一見到他即興奮大叫：「阿哥，終於上嚟《J Music》！」何廣沛隨即笑言是特意為了她而來，更透露曾傳訊息給Hilary表達想上節目的願望，笑稱是「特登同導演監製Book 你做 MC」，兄妹情誼盡現。
何廣沛首度剖白歌手夢 直言：十幾年前都諗過
當被問到未來想專注拍劇還是發展歌唱事業時，何廣沛突然感觸起來，首次在鏡頭前剖白心跡，坦言心中一直有個歌手夢。他更驚爆早在十多年前已為此鋪路，並以一句話總結了當年的遺憾：「歌手呢個夢我十幾年前都諗過，個陣時有去見過啲音樂人，有機會去一個男團度」。這番話暗示他曾與歌手之路擦身而過，讓在場人士無不感到驚訝。
何廣沛《非常檢控觀》演偶像獲讚 網民早估有潛質
何廣沛的歌手夢其實早有伏線。在他早前播出的劇集《非常檢控觀》中，他飾演一名韓國男團人氣偶像，更被形容為「現代版陳世美」，其偶像氣質及舞台魅力當時已獲網民大讚。不少觀眾認為他完美演活角色，舉手投足都星味十足，彷彿是本色出演。如今看來，當時的演出或許正是他對昔日夢想的一種投射與致敬，難怪表現如此入木三分。
網民驚訝力撐追夢：「原來係被演員耽誤嘅歌手！」
何廣沛的真情剖白引來網民熱烈討論，不少人對他曾險些加入男團感到震驚，並一面倒力撐他追夢。「吓？何廣沛差啲做咗男團？想睇佢跳唱！」「原來係被演員耽誤嘅歌手！TVB快啲開個音樂節目俾佢啦！」「佢唱《懲人淚》好好聽喎，好有感情！」「支持Matthew追夢！幾時都唔會遲！」「難怪佢係《非常檢控觀》做得咁似，根本就係做返自己！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期