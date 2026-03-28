J Music｜方力申合體三小花！重現經典情歌《好好戀愛》引爆集體回憶？

「小飛魚」方力申（Alex）今晚驚喜現身《J Music》，竟與布子殷、莊子璇及潘靜文三位新生代女主持合體，重現多首經典K歌！現場隨即掀起集體回憶殺，方力申更深情獻唱《好好戀愛》，場面震撼。究竟這次跨代合作，能否重燃當年情歌王子風采？