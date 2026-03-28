J Music｜方力申合體三小花！重現經典情歌《好好戀愛》引爆集體回憶？
方力申孖布子殷莊子璇潘靜文 經典情歌四連發
在「一晚限定」環節中，方力申的登場瞬間點燃全場氣氛。他率先與三位美女主持帶來連串經典合唱，包括與布子殷（布子）合唱電影《十分愛》的同名主題曲、與莊子璇（Hilary）對唱《自欺欺人》，以及與潘靜文（Sherman）攜手演繹街知巷聞的《好好戀愛》。隨後四人更罕有地同台合唱《兩男一女》，火花四濺。一連串的經典金曲讓觀眾聽出耳油，方力申更獨唱其代表作《好心好報》，將現場氣氛推至高峰。
方力申挑戰倒轉唱《好好戀愛》 超高還原度嚇窒主持
除了獻唱，方力申亦在互動環節中大展綜藝才能，挑戰高難度的「倒轉唱情歌」遊戲。他需要倒轉演繹自己的經典作《好好戀愛》，沒想到他竟能輕鬆駕馭，其超高的還原度讓三位主持及現場工作人員目瞪口呆，驚喜萬分。玩得興起的方力申更在節目尾聲大派福利，表示特意準備了演唱會門票送給電視機前的觀眾，呼籲大家密切留意節目播出，絕對是誠意十足。
方力申經典情歌回帶 網民最愛「愛是最大權利」
方力申的情歌是不少八、九十後的青春回憶，當中多首作品至今仍在KTV點唱榜高據前列。2003年，他推出的《好心好報》唱到街知巷聞，奠定其情歌王子地位。2004年，與鄧麗欣合唱的《好好戀愛》更是經典中的經典，當年網民大讚歌詞「共你相識三千天 我沒名無姓」道盡兵仔心聲。2007年，電影《十分愛》的同名歌曲再度爆紅，歌詞「愛是最大權利」成為金句。這次在節目重唱，無疑是將昔日情懷與今日畫面完美扣連。
網民洗版式留言：「回憶返晒嚟！」
節目播出後，網民反應極為熱烈，討論區被火速洗版，紛紛表示回憶湧現。「聽到《好好戀愛》前奏已經起雞皮！Alex Fong真係我哋嘅青春！」「同三個新一代主持合唱，感覺好新鮮，但都係回憶嘅味道。」「《十分愛》呢啲真係K房必點歌，今晚要loop返十次！」「個倒轉唱環節好癲，估唔到佢咁玩得！」「求下佢同Stephy再合體啦！我嘅青春遺憾啊！」「方力申啲歌真係無得輸，幾時再開演唱會？」
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