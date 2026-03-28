J Music｜楊千嬅驚爆紅館騷大反轉！自嘲有嚴重拖延症：我係錯誤榜樣
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樂壇天后楊千嬅為下月的紅館演唱會造勢，現身《J Music》訪談環節，竟當場幽默自嘲有「嚴重拖延症」，更驚爆個唱流程將有破格大反轉！她坦言新專輯早在2021年已計劃，究竟這位天后五年來經歷了什麼心路歷程？
楊千嬅預告紅館個唱破格反轉 狀態全面回歸
即將於下月在紅館開唱的楊千嬅，率先在節目中向樂迷大派定心丸，直言自己「狀態全面回歸」。她更投下震撼彈，預告今次演唱會的流程編排將會迎來「破格大反轉」，務求為入場樂迷帶來耳目一新的視聽享受。此話一出，立即引爆樂迷期待，紛紛猜測天后將會帶來怎樣的驚喜舞台，為這次的回歸演出增添了極大的懸念。
楊千嬅幽默自嘲拖延症 金句連發：我係錯誤榜樣
談及帶來的新歌《回歸一塊小石頭》及《不知從何說起》時，楊千嬅竟大方承認新專輯的籌備過程一波三折。她笑言早於2021年已計劃製作，但過程卻一拖再拖，更在鏡頭前幽默自嘲：「我有嚴重的拖延症，重申一次，我係錯誤的榜樣。」天后罕有地展現率真一面，以金句自嘲，不但沒有失掉風采，反而更顯親民可愛，讓現場充滿歡笑聲。
楊千嬅新碟欽點吳林峰小克 提攜後輩顯天后風範
雖然楊千嬅自嘲有拖延症，但她對音樂製作的要求卻絲毫不馬虎。在《不知從何說起》的製作上，她特意挑選了新世代唱作歌手吳林峰負責作曲，並由著名填詞人小克填詞。這次合作足見楊千嬅對本地新晉音樂人的欣賞與支持，即使已是天后級，仍願意給予後輩機會，提攜新一代音樂人，盡顯其樂壇前輩的大將之風，也讓樂迷對這次新舊融合的音樂作品充滿期待。
粉絲洗版力撐偶像：「勇於自嘲嘅千嬅最可愛！」
楊千嬅的真性情剖白獲得粉絲一面倒力撐，網民紛紛留言大讚她的坦率。「有拖延症都唔緊要，有好歌聽就得！期待新專輯！」「勇於自嘲嘅千嬅最可愛！呢啲先係真性情！」「紅館個唱有大反轉？即刻狗衝去買飛！」「好欣賞佢搵吳林峰合作，肯俾機會新一代音樂人！」「狀態全面回歸！女王歸位！演唱會見！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期