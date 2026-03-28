J Music｜楊千嬅驚爆紅館騷大反轉！自嘲有嚴重拖延症：我係錯誤榜樣

樂壇天后楊千嬅為下月的紅館演唱會造勢，現身《J Music》訪談環節，竟當場幽默自嘲有「嚴重拖延症」，更驚爆個唱流程將有破格大反轉！她坦言新專輯早在2021年已計劃，究竟這位天后五年來經歷了什麼心路歷程？