J Music｜盧信宥Ash新歌《Gamer》玩突破！一曲兩詞揭粵韓版背後深意？

盧信宥（Ash）強勢回歸樂壇，其全新個人單曲《Gamer》引起極大關注！他一改以往情歌王子的形象，破格挑戰K-pop跳唱曲風，更特意推出廣東話及韓文兩個版本。據悉兩個版本歌詞意境截然不同，究竟一首歌的背後，隱藏著怎樣的雙重宇宙？