J Music｜盧信宥Ash新歌《Gamer》玩突破！一曲兩詞揭粵韓版背後深意？
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盧信宥（Ash）強勢回歸樂壇，其全新個人單曲《Gamer》引起極大關注！他一改以往情歌王子的形象，破格挑戰K-pop跳唱曲風，更特意推出廣東話及韓文兩個版本。據悉兩個版本歌詞意境截然不同，究竟一首歌的背後，隱藏著怎樣的雙重宇宙？
盧信宥Ash告別情歌王子 挑戰K-pop跳唱圓夢
以往盧信宥Ash的作品多以慢歌和情歌為主，但其實挑戰跳唱一直是埋藏在他心底的願望。這次他攜新歌《Gamer》回歸，便決心實現夢想，挑戰極具節奏感的K-pop曲風。Ash在《J Music》節目中興奮直言：「呢個係我一路以嚟嘅心願。」為了將這個心願完美呈現，他更特別推出廣東話及韓文兩個版本，務求在聽覺與視覺上為樂迷帶來最極致的雙重震撼，展現他作為歌手的無限可能性。
盧信宥Ash新歌《Gamer》粵語版 直言人生由自己定義
談到新歌《Gamer》的創作理念，廣東話版的歌詞表達得比較直接，充滿力量。歌詞帶出「人生成功由自己定義」的強烈訊息，將人生比喻為一場遊戲，當中所有決定與成敗，都應該由自己親自拿捏與掌控。這個充滿自主性的概念，相信能為處於迷惘中的聽眾帶來鼓舞，亦反映了Ash沉澱兩年後對人生的全新體悟。
《Gamer》韓文版暗藏玄機？盧信宥Ash轉用「勸世」角度演繹
與廣東話版的直接不同，新歌《Gamer》的韓文版則切換至一個截然不同的「勸世」角度。據Ash透露，韓文版會以另一種情緒去演繹這場人生遊戲，為歌曲注入更深層次的思考。這種一曲兩詞的巧思，讓聽眾能從不同語言中發掘出截然不同的層次與味道，展現了盧信宥Ash在音樂製作上的細膩與用心。想更深入了解Ash的音樂世界，就千萬不要錯過《J Music》！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期