Johnny Depp官司丨Johnny Depp或放棄千萬美金賠償 只要Amber Heard做一件事
Johnny Depp官司丨消息指Johnny Depp有意放過Amber Heard
Johnny Depp與Amber Heard的世紀官司終於告一段落，事後JD發聲明指感謝陪審團及支持者令他重奪人生，而目前JD尚留在英國進行不同表演，其律師團隊成員Camille Vasquez與Ben Chew亦因為官司走紅，他們早前接受外媒訪問時都提及錢對JD來說從來不是重點。
Ben Chew反駁Amber Heard律師論點
早前Amber Heard的律師Elaine Bredehoft在接受媒體訪問時提及，Amber Heard被JD團隊「妖魔化」並因為社交媒體的輿論令到陪審團的判決結果受影響。JD的律司Ben Chew在訪問時反駁她的論點，認為最後判決都是基於法座上的證據及證供。
代表律師暗示JD有機會放棄巨額賠償金？
日前雙方律師一齊上電視節目受訪，Johnny Depp的代表律師Ben Chew被問到，若Amber Heard願意放棄上訴，以換取不用賠償，Johnny Depp合會否答應？Ben Chew沒有否定該可能性，並表示這是律師與客戶之間的保密協議。之後他又強調JD一直以來「錢都不是重點」，JD注重的是自己的聲譽。
開TikTok兩日狂吸千萬Fans
官司完結後，Johnny Depp再次活躍於演藝圈活躍，日前更開通TikTok帳號，短短兩日間就吸引了過千萬的Fans追蹤。而他的第一條影片則是向Fans道謝，用不同片段剪輯而成的蒙太奇。影片一出吸引海量Fans讚好，並期待JD會與觀眾互動，該影片在上傳18小時內已累計破1,420萬次觀看。
Johnny Depp官司終落幕陪審團糾結兩日出結果
Johnny Depp與Amber Heard的「世紀誹謗案」歷時大約50日，終於在6月2日美國時間3點（香港時晚凌晨3點）落幕，最後官司由Johnny Depp以壓倒性的姿態輾壓Amber Heard奪得勝利。陪審團經過2日時間的糾結，終於有最後的結果。雖然Johnny Depp仍在英國未到場，不過兩人都相當關注自己的未來。一句「Someone Won」已經引起全球關注，不過由於陪審團沒有填賠償金額，關子又賣到去3點幾。最後法官再次提出本案的7條令Johnny Depp勝出的訴訟，當中JD告AH的訴訟全是「YES」，而AH反告JD的就是「NO」，結果由Johnny Depp勝出！而AH要賠1,500萬美金予Johnny Depp（約港幣$1億1千萬），不過其中一項Amber Heard的反告成功，所以Johnny Depp都需要賠200萬美金。
偽證不斷被踢爆
「世紀誹謗案」終於在6月2日美國時間3點（香港凌晨3點）落幕，在開庭前，Johnny Depp的民意已經達到頂峰，無論是美國當地還是海外網民，Johnny Depp的支持度已經遠遠拋離Amber Heard。再加上JD律師團隊的精彩攻勢，不斷攻破Amber Heard在庭上作偽證的時刻。
Camille Vasquez結案陳詞
Camille Vasquez在結案陳詞時提及到Amber Heard的證供上出現嚴重漏洞，而且一系列的證據都無法證實自己的確受到JD的「暴力對待」，再次提醒陪審團要注意Heard口供的可信度。另一名律師Ben Chew則是講述Johnny Depp在一個受虐家庭長大，直言Johnny Depp的歷任女友中，沒有任何女性控告過JD有動過手，暗指JD沒有暴力傾向或亦不是「Wife Beater」。
AH或面臨牢獄之災
另一方面，因為不斷偽證的Amber Heard，目前正遭英國及澳洲兩地調查中，基於她在法庭上曾有過用「偽證」的可疑，而有機會犯下罪行。一經定罪，Amber Heard或有可能面臨一至十年的牢獄之災。
AH冇錢賠？
到底Amber Heard有否需要坐監仍然是未知之數，但她無論如何都要面對向Johnny Depp的賠償！原定Amber Heard需要向Johnny Depp賠償1500萬美金（約港幣$1億1千萬），不過據消息指，由於法宫根據維珍尼亞州法律上限制，將Amber Heard500萬美金懲罰性賠償減至35萬，即最終只需向Johnny Depp賠償1035萬美元（約8千萬港幣）。然而，Amber Heard早前已透露自己近年為官司散盡家財，另一方面她的演藝事業亦頻頻受壓，財政陷入絕境。然而，有報道指出，若根據維珍尼亞州的法例，若然Amber Heard未能拿出賠償，Amber Heard就會扣掉個人財產式工資，而Johnny Depp亦可以透過法庭頒發的執行令，要求Amber Heard履行判決。
官司核心
雖然整件官司都涉及太多方面的證據，而雙方都不斷給出關於對方「家暴」的證據，不過要知道是次官司的最主要核心還是圍繞於「Amber Heard 2018年撰寫的文章是否有影響Johnny Depp，令到他的生涯受影響？」，而法官及陪審團在吸收不同資訊後，都會以該核心去作最終判決。
Amber Heard講錯嘢釀敗訴？
不過就在結辯的前一日，Amber Heard曾再次上到證人席中憶述事件。面對女戰神Camille Vasquez的審問底下，Amber Heard承認2018年的文章就是由自己撰寫。此話一出就令JD團隊捉住把柄，正因為本案核心便是該文章是否對Johnny Depp有影響。當時Amber Heard已經收到700萬美金的和解金，所以一直在文章中都未有提及JD姓名，只是以暗示的方式去指控JD，不過如果當她承認文章是自己撰文，其動機或就與JD有關，無疑成為Amber Heard有機會敗訴的一大原因。
法庭響起「Amber Alert」
在上周結辯環節中，當AH團隊進行結辯時，庭上突響起警號，法官就表示是「Amber Alert」，她並非是在嘲諷Amber Heard。「Amber Alert」其實是指轄區內如果有兒童失蹤或綁架，就會響起的警鐘系統。「Amber Alert來源是1996年9歲女童Amber Hagerman遭綁架撕票後促成的法案，因此以她的名字命名。不過如此戲劇化的一幕發生，令民眾都紛紛在猜測是否有任何寓意。
https://youtu.be/OFKQps3fdIA
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