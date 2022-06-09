Johnny Depp官司丨Johnny Depp或放棄千萬美金賠償 只要Amber Heard做一件事

今日(6月9日)59歲生日的Johnny Depp，早前打贏官司迎來最好的生日禮物，而輸家Amber Heard就慘喇！輸官司要賠上$1,035萬美金的賠償金，不過一夜夫妻，Johnny Depp都唔係咁絕情，日前有傳他將會放棄巨額賠償金，不過就要Amber Heard做一件事。