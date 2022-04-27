Johnny Depp爆前妻當面羞辱幻視囝囝 一個原因無名火起
Johnny Depp爆前妻羞辱幻視仔仔鬧到喊
Johnny Depp與飾演幻視的演員Paul Bettany份屬好友，在庭上Johnny Depp爆出前妻Amber Heard對此極其不滿，每次聚會都都會針鋒相對，更會刻意高聲說話掩蓋對方。情況最嚴重一次，Paul Bettany兒子分享在校學到的事物，Amber Heard聽完後不留情面羞辱，令對方爆喊離開。
Amber Heard呈堂證物被質疑
此官司焦點之一，Amber Head呈堂的遮瑕膏被指與案發時間不吻合。Amber稱自己隨身攜帶遮瑕膏用作掩蓋傷痕，但化妝品生產商指出該產品該2017年推出（Johnny Depp與前妻Amber Heard於2015年婚變），故此引來質疑，及後Amber的朋友則表示這是律師樓用來解釋的道具。
Johnny Depp斷指探訪病童強顏搞笑
Johnny Depp被Amber擲酒樽割傷中指傷及見骨，受傷期間他身穿《加勒比海盜》造型探訪病童，有病童問及他手指傷勢時，Johnny Depp笑言自己太肚餓所以吃了自己手指一口﹐化解尷尬氣氛後病童面露笑容。
Johnny Depp失大量工作遭差別待遇
Johnny Depp與Amber Heard婚變及傳出家暴官司後，Johnny Depp形象插水失去大量工作，被辭退《怪獸與牠們的產地3》中的演出，反觀Amber在《水行俠2》的角色得以保留，不過近日有指電影公司考慮易角，未知是否與官司有關。
Johnny Depp自認濫藥
更多細節於近日法庭審訊過程直播中曝光，包括：Johnny Depp反駁手指受傷後要求更多搖頭丸，反指是Amber需要更多才幫忙拿取；Amber指控Johnny Depp有暴力行為的呈堂影片中，片末聽到Amber偷拍時的笑聲。不過Johnny Depp在庭上承認曾與美國搖滾歌手Marylin Manson一起濫藥，他指當時為了令對方減少說話才給予毒品。
Amber Heard神秘舉動令人心寒
近日有網民發現，Amber Heard在庭上大打心理戰，每次第二日開庭，她都會複製Johnny Depp前一日的衣著造型，其相似程度達到九成，就連極細微Detail都不放過，雖然未知用意，但其舉動令人十分心寒！
重溫案件之前的重點：Johnny Depp庭上自辯講足3小時 譴責前妻不擅情緒管理
常見問題
Johnny Depp前妻有什麼神祕舉動？
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Amber Head提交什麼證物被質疑？
Amber Head為證明自己曾被家暴提交了一樣化妝品，被質疑是律師樓的把戲⋯⋯詳情請看