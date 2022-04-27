Johnny Depp譴責前妻Amber Heard不擅情緒管理 庭上自辯講足3小時

自2017年起美國男演員尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）婚姻只是維持了15個月，Amber Heard便向Johnny Depp提出離婚，及後二人互相指控，最後Johnny Depp敗訴令形象插水，更加被迫辭演電影《怪獸與牠們的產地3》及《魔盜王》系列，重要角色被迫換角。近日二人的家事再次鬧上法庭，Johnny Depp於英國控告前妻Amber Heard誹謗，唔靠律師全程自辯，強調稱自己「從沒打女人」，悍衛自己的聲譽。