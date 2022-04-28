Johnny Depp Amber Heard

Johnny Depp家暴官司公開錄音 Amber被證患有兩種精神病

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Johnny Depp尊尼特普與前妻Amber Heard離婚後爆出誹謗官司，案中細節陸續曝光，庭上公開一段Johnny與Amber爭執的錄音，Amber激動說：「跟全世界說吧，你Johnny Depp堂堂男人是家暴受害人，你猜多少人會相信你，站你那邊？」

庭上公開Johnny Depp與前妻Amber Heard爭執時的鈑音，Amber激動說：「跟全世界說吧，Johnny Depp堂堂男人是家暴受害人，你猜多少人會相信你，站你那邊？」
庭上公開Johnny Depp與前妻Amber Heard爭執時的鈑音，Amber激動說：「跟全世界說吧，Johnny Depp堂堂男人是家暴受害人，你猜多少人會相信你，站你那邊？」
（圖片來源：[email protected]&Crime Network）

Johnny Depp出絕招公開震撼錄音 Amber斥：睇下邊個信你係家暴受害人

Johnny Depp尊尼特普與前妻Amber Heard離婚後誹謗官司細節陸續曝光，Amber被揭不擅管理情緒，擲酒樽割傷Johnny手指至見骨，羞辱幻視演員Paul Bettany兒子等等。案件新進展令人髮指，庭上公開一段Johnny與Amber爭執時的錄音，對話中Johny語氣冷靜，但Amber激動罵一句：「跟全世界說吧，Johnny Depp堂堂男人是家暴受害人，你猜多少人會相信你，站你那邊？」

Johnny Depp Johnny出絕招公開錄音，對話中Amber情緒失控喪鬧。
Johnny出絕招公開錄音，對話中Amber情緒失控喪鬧。（圖片來源：Law＆Crime Network）

心理學家診斷：Amber Heard患兩種精神病、言語摧毀Johnny Depp

Johnny Depp找來知名心理學家Dr. Shannon Curry作供，根據Amber Heard的心理評估報告及以往醫療記錄、MMPI測試結果等資料作出診斷，指出Amber患有兩種精神疾病：邊緣型人格障礙（BPD）與做作型人格障礙（HPD），並認為她是一名充滿機心的患者，對Johnny Depp作出具摧毀性的言語攻擊。

Johnny Depp 心理學家形容Amber Heard是一名充滿機心的患者。
心理學家形容Amber Heard是一名充滿機心的患者。
（圖片來源：[email protected]&Crime Network）

點解Amber Heard會失控喪鬧Johnny Depp？

庭上心理學家分析，Amber Heard展現出害怕被拋棄的恐懼，為了不被拋棄而做出極端行為，屬邊緣型人格障礙的症狀；而做作型人格障礙，則令她熱烈尋求他人關注以及認可。這解釋了錄音證供中，Amber Heard突然暴燥以及尖叫的行為。

Johnny Depp Amber Heard患上兩種精神疾病，情緒容易不穩定，更被形容為充滿機心的患者。
Amber Heard患上兩種精神疾病，情緒容易不穩定，更被形容為充滿機心的患者。（圖片來源：[email protected]&Crime Network）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]&Crime Network

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