Johnny Depp家暴官司公開錄音 Amber被證患有兩種精神病

Johnny Depp尊尼特普與前妻Amber Heard離婚後爆出誹謗官司，案中細節陸續曝光，庭上公開一段Johnny與Amber爭執的錄音，Amber激動說：「跟全世界說吧，你Johnny Depp堂堂男人是家暴受害人，你猜多少人會相信你，站你那邊？」