Johnny Depp家暴官司公開錄音 Amber被證患有兩種精神病
Johnny Depp尊尼特普與前妻Amber Heard離婚後爆出誹謗官司，案中細節陸續曝光，庭上公開一段Johnny與Amber爭執的錄音，Amber激動說：「跟全世界說吧，你Johnny Depp堂堂男人是家暴受害人，你猜多少人會相信你，站你那邊？」
Johnny Depp出絕招公開震撼錄音 Amber斥：睇下邊個信你係家暴受害人
Johnny Depp尊尼特普與前妻Amber Heard離婚後誹謗官司細節陸續曝光，Amber被揭不擅管理情緒，擲酒樽割傷Johnny手指至見骨，羞辱幻視演員Paul Bettany兒子等等。案件新進展令人髮指，庭上公開一段Johnny與Amber爭執時的錄音，對話中Johny語氣冷靜，但Amber激動罵一句：「跟全世界說吧，Johnny Depp堂堂男人是家暴受害人，你猜多少人會相信你，站你那邊？」
心理學家診斷：Amber Heard患兩種精神病、言語摧毀Johnny Depp
Johnny Depp找來知名心理學家Dr. Shannon Curry作供，根據Amber Heard的心理評估報告及以往醫療記錄、MMPI測試結果等資料作出診斷，指出Amber患有兩種精神疾病：邊緣型人格障礙（BPD）與做作型人格障礙（HPD），並認為她是一名充滿機心的患者，對Johnny Depp作出具摧毀性的言語攻擊。
點解Amber Heard會失控喪鬧Johnny Depp？
庭上心理學家分析，Amber Heard展現出害怕被拋棄的恐懼，為了不被拋棄而做出極端行為，屬邊緣型人格障礙的症狀；而做作型人格障礙，則令她熱烈尋求他人關注以及認可。這解釋了錄音證供中，Amber Heard突然暴燥以及尖叫的行為。
常見問題
Johnny Depp出了什麼絕招？
Johnny Depp公開了與前妻Amber的錄音，更請來知名心理學家作供，證實Amber的心理精神狀況⋯⋯詳情請看
Amber Heard為何會失控喪鬧Johnny Depp？
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