Johnny Depp官司延至下周二宣判 最壞情況兩邊輸要賠1.5億美元

Johnny Depp與前妻Amber Heard的官司已進入結辯程序，歷時47日的「世紀大審判」兩人奇招百出，發展峰迴路轉。Johnny Depp由最初千夫所指，如今贏盡支持；反之Amber Heard在庭上七情上面，卻被連番踢爆講大話，形象跌到谷底。最終審判結果將在5月31日（星期二）揭盅。