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Johnny Depp官司延至下周二宣判 最壞情況兩邊輸要賠1.5億美元

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Johnny Depp與前妻Amber Heard的官司已進入結辯程序，歷時47日的「世紀大審判」兩人奇招百出，發展峰迴路轉。Johnny Depp由最初千夫所指，如今贏盡支持；反之Amber Heard在庭上七情上面，卻被連番踢爆講大話，形象跌到谷底。最終審判結果將在5月31日（星期二）揭盅。

Amber Heard被諷連番大話是代表作

Johnny Depp與Amber Heard的誹謗官司去到最後結辯環節，雙方律師都打「人情牌」，代表Johnny Depp的律師，有「女戰神」之稱的Camille Vasquez集中講述巨星生活的壓力，強調即使Johnny Depp有用藥、情緒不穩等缺點，但這次審判關乎一個人的名聲，以及一個人的性命，更稱：「只有冤屈平反時，他才能活下去。」女戰神又繼續發功，指Amber Heard在庭上假哭指控家暴的操作，是人生的代表作。

代表Johnny Depp的律師，有「女戰神」之稱的Camille Vasquez指Amber Heard在庭上假哭指控家暴的操作，是人生的代表作。
代表Johnny Depp的律師，有「女戰神」之稱的Camille Vasquez指Amber Heard在庭上假哭指控家暴的操作，是人生的代表作。（圖片來源：Law＆Crime Network）

Amber Heard花愈600萬美元打官司

Amber Heard的代表律師Ben Rottenborn則集中講述女性於弱勢，強調當事人遭受情感虐待、心理虐待、經濟制裁、性虐待，指Johnny Depp羞辱訊息以失控怒罵影片，對Amber Heard造成心理壓力，更稱陪審團的決定將對全世界被家暴的女性都有深遠影響。他又透露Amber Heard為這場官司已花超過600萬美金（約4.7丈萬港元）的律師費。

Johnny Depp Amber Heard的代表律師Ben Rottenborn強調當事人遭受各種虐待。
Amber Heard的代表律師Ben Rottenborn強調當事人遭受各種虐待。（圖片來源：Law＆Crime Network截圖）

最壞情況兩邊都輸 最高賠償金額達45億美元

這場「世紀官司」不論事態發長，還賠償金額都世界級。Johnny Depp控告Amber Heard誹謗要求索償5000萬美金（近4千萬港元）；而Amber Heard反訴要求索償1億美金（近7.8億港元），最高賠償金額可能高達1.5億美元。最壞情況兩邊都敗訴，需要互相賠償。該案法官Penney Azcarate表示，為保障陪審團不受影響，成員身分將保密一年，以確保作出公平判決。

Johnny Depp控告Amber Heard誹謗要求索償5000萬美金近4千萬港元）；而Amber Heard反訴要求索償1億美金近7.8億港元），消息指最高賠償金額可能高達45億元。
Johnny Depp控告Amber Heard誹謗要求索償5000萬美金（近4千萬港元）；而Amber Heard反訴要求索償1億美金（近7.8億港元），消息指最高賠償金額可能高達45億元。（圖片來源：Law&Crime Network）

Johnny Depp露笑容先贏氣勢

Johnny Depp就一面輕鬆，在離開時逐一與庭警握手，更停下與對方寒暄幾句。庭警明顯對待Johnny Depp比較熱情，而Johnny Depp亦好親民向媒體打招呼。在上車前都聽到在法庭不遠處有Johnny Depp的支持者為他歡呼聲援，Johnny Depp上車前不忘舉杯向一眾支持者道謝，最後登上車後再望住鏡頭笑一笑，大大聲播飲歌，車輛駛離時旋即受到支持者夾道歡送。

Johnny Depp官司 握個手仔
Johnny Depp一步出法庭就與庭警握手仔，表現輕鬆又親民。（圖片來源：[email protected]&Crime Network）
Johnny Depp官司 標誌笑容笑一笑
Johnny Depp表現親民，笑容滿面。（圖片來源：[email protected]&Crime Network）

撰文：東方新地圖片來源：Law＆Crime Network截圖

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