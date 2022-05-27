Johnny Depp律師團隊離庭有大量粉絲應援出動埋草泥馬

Johnny Depp官司丨與前妻Amber Heard的官司仍未分勝負，二人各出奇招爭持不下，不過講到人氣與氣勢，Johnny Depp真係完勝。有記者拍攝到二人離庭時的情況，感覺差天共地，每次Johnny Depp離庭，都會受到「英雄式歡迎」，最誇張是他的律師團隊都有人到場應援，連草泥馬都要出動支持Johnny Depp。