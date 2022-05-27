Johnny Depp律師團隊離庭有大量粉絲應援出動埋草泥馬
Johnny Depp官司丨與前妻Amber Heard的官司仍未分勝負，二人各出奇招爭持不下，不過講到人氣與氣勢，Johnny Depp真係完勝。有記者拍攝到二人離庭時的情況，感覺差天共地，每次Johnny Depp離庭，都會受到「英雄式歡迎」，最誇張是他的律師團隊都有人到場應援，連草泥馬都要出動支持Johnny Depp。
Johnny Depp與Amber Heard鬥受歡迎程度
近日有外國媒體拍攝到Johnny Depp與Amber Heard的離庭時刻，Amber Heard單手插袋向法庭走出，並向身邊相關人員與庭警微笑點頭，不過對方就反應不大，然後在團隊的互送下上車黯然離開。Amber Heard雖然微笑迎人，但氣氛明顯頭耷耷帶點悲傷，更像是「皮笑肉不笑」。
Johnny Depp氣勢領先
相反Johnny Depp就一派輕鬆，在離開時逐一與庭警握手，更停下與對方寒暄幾句。庭警明顯對待Johnny Depp比較熱情，而Johnny Depp亦好親民向媒體打招呼。在上車前都聽到在法庭不遠處有Johnny Depp的支持者為他歡呼聲援，Johnny Depp上車前不忘舉杯向一眾支持者道謝，最後登上車後再望住鏡頭笑一笑，大大聲播飲歌，車輛駛離時旋即受到支持者夾道歡送。
Johnny Depp律師團隊都有支持者
除此之外，Johnny Depp團隊的律師Camille Vasquez與Ben Chew早前在離開法庭時，都受到支持者追捧，粉絲牽著兩隻草泥馬到達法庭外聲援Johnny Depp，並為草泥馬cosplay成「船長look」。粉絲都大讚兩位律師的功力，Camille Vasquez與Ben Chew都十分平易近人，停低與支持者合照。
這單「世紀官司」將於香港時間今晚（28日凌晨）再開庭，而今次亦是本案的結案時刻，外界輿論風氣都偏向支持Johnny Depp。相信Amber Heard都有機會就判決結果作出上訴，不過她亦有機會面臨英國與澳洲兩地控訴「偽證罪」。
常見問題
Johnny Depp官司勝算高嗎？
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呢單「世紀官司」幾時完？
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