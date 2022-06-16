Johnny Depp官司丨Amber Heard敗訴後首度開腔 哭訴輿論影響裁決致敗訴
廣告
Johnny Depp與Amber Heard離婚後誹謗官司今個月初落幕，Johnny Depp勝訴後傳出過只要Amber Heard放棄上訴就不用賠償1,500萬美元，外界輿論撐Johnny Depp令Amber Heard形象跌至谷底。Amber Heard日前接受外國傳媒NBC News獨家訪問，首度開腔回應官司哭訴：「我沒有被公平對待。」
Amber Heard：我依然深愛著Johnny Depp
Amber Heard早前接受NBC News的獨家訪問，早在官司開打前Amber Heard曾聲稱自己由始至終都愛著Johnny Depp，被問到這份愛會否因官司而改變。Amber Heard直言到現在仍然深愛著Johnny Depp，又指一直希望修復關係，不過事如願違。她更堅稱2018年的專欄文章是針對「#MeToo運動」，而非針對Johnny Depp。
Amber Heard首度開腔 指輿論影響官司的公正性
Amber Heard表示仍然深愛Johnny Depp後，她提到不會怪罪陪審團作出的決定，而且亦理解前夫Johnny Depp在外界看來是一個十分受歡迎和喜愛的演員，不過她直指社交媒體上的輿論對是次官司的確很大影響，甚至影響了官司的公正性。
Amber Heard因官司感到羞辱
Amber Heard在訪問中又提到，她認為整個官司過程都令她感到「十分羞辱」，而她更以「less than human」去形容自己的感受，她又表示縱使自己做錯很多事，直到自己死那一天，都會堅稱自己庭上作供的證詞是真實。Amber Heard又指每次經過法院前，都會見到一眾Johnny Depp的支持者，每經過幾個街區，都會有不少反對自己的人高舉：「Burn the witch」、「Death to Amber」等字眼，令她都倍感壓力。
傳《水行俠2》戲份離奇翻倍！
Amber Heard在官司期間被證實她在《水行俠2》中的戲份只剩下不到10分鐘。不過近日有網民稱自己有機會觀看《水行俠2》的內部試映，當中見到Amber Heard的戲份激增至20 – 25分鐘，比原來的戲份長很多！有網民就不滿片商的決定，但亦都有網民指出目前電影未到最後上映階段，或有機會進行刪減。