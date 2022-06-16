Johnny Depp官司丨Amber Heard敗訴後首度開腔 哭訴輿論影響裁決致敗訴

Johnny Depp與Amber Heard離婚後誹謗官司今個月初落幕，Johnny Depp勝訴後傳出過只要Amber Heard放棄上訴就不用賠償1,500萬美元，外界輿論撐Johnny Depp令Amber Heard形象跌至谷底。Amber Heard日前接受外國傳媒NBC News獨家訪問，首度開腔回應官司哭訴：「我沒有被公平對待。」