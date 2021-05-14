快樂童盟主持｜多圖！21歲港大混血女神JoJo姚祖恩 獲讚笑容甜美激似紅姑鍾楚紅

ViuTV兒童節目《快樂童盟》的靚女主持之一的姚祖恩（JoJo R.）今年只得21歲，現正就讀港大，是一名港英混血兒，自2018年開始擔任ViuTV《快樂童盟》及港台《學界超星道》等節目主持，同時又兼職做模特兒行Catwalk，令她三年來人氣逐步高升，更獲粉絲大讚笑容甜美，激似昔日女神鍾楚紅！

文：東方新地｜圖：姚祖恩IG、FB圖片及ViuTV截圖