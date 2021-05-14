快樂童盟主持｜多圖！21歲港大混血女神JoJo姚祖恩 獲讚笑容甜美激似紅姑鍾楚紅
ViuTV兒童節目《快樂童盟》的靚女主持之一的姚祖恩（JoJo R.）今年只得21歲，現正就讀港大，是一名港英混血兒，自2018年開始擔任ViuTV《快樂童盟》及港台《學界超星道》等節目主持，同時又兼職做模特兒行Catwalk，令她三年來人氣逐步高升，更獲粉絲大讚笑容甜美，激似昔日女神鍾楚紅！
文：東方新地｜圖：姚祖恩IG、FB圖片及ViuTV截圖
JoJo 姚祖恩 愛運動有腹肌
姚祖恩英文全名為Joanne Josephine Rhodes，她在社交網介紹自己的名字簡稱為JoJo R.，畢業於瑪利諾修院學校，現正在香港大學攻讀全球創意產業和藝術系學位，曾任港大學生會體育聯會評議會榮譽秘書，以及港大中樂團和管弦樂團低音大提琴成員，在學校風頭躉。
JoJo自2018年中學畢業後，開始主持ViuTV兒童節目《快樂童盟》，同時兼職做模特兒行Catwalk，並於2019年開始擔任港台節目《學界超星道》主持，入行三年人氣漸升，IG由5千Followers增加到現在已有超過1.4萬個Followers。
識講流利廣東話
雖然是一名港英混血兒，但JoJo表示自己內心是個百分百土生土長的地道香港人，母語是廣東話，思想亦比較保守，並非所謂的「鬼妹仔性格」。不過原來JoJo已有男友，兩人仲不時在社交網上放閃，令粉絲心碎。
目前JoJo已累積了不少幕前經驗，但她表示暫時仍要以學業行先，她又透露未來想嘗試更多方面的發展，包括擔任司儀、拍戲和拍劇等。