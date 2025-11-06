JPEX案｜林作陳怡等共涉33罪 ！TVB前藝員鄭雋熹還柙結局大不同

昨日警方落案起訴JPEX虛擬資產交易平台案16名男女，今早林作由警員押解出北角警署往東區法院應訊。現場可見林作戴上口罩坐在警車後座，身旁有兩名警員看守，大批記者上前拍攝，場面緊張。林作女友裕美早上現身東區法院，林作由庭警押到犯人欄內時不時望向旁庭席的女友，期間回應表示明白控罪。