JPEX案｜林作陳怡等共涉33罪 ！TVB前藝員鄭雋熹還柙結局大不同
30萬保釋獲准12月再訊
首案涉及林作、前藝員鄭雋熹及協助宣傳的網紅「陳怡」陳穗怡等共8名被告，面對33項罪名指控。林作涉各一項欺詐及欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產罪，控方指案件將交付至高等法院審理。裁判官應控方申請押後案件至12月15日進行提訊程序，除鄭雋熹須還柙外，其餘7人皆獲准以5萬至30萬元不等保釋，其間不得離港、須定時往警署報到及不得接觸控方證人。其中林作及陳穗怡獲准以30萬元保釋，保釋金額為全案最高。
鄭雋熹成唯一還柙被告
15名被告在東區裁判法院提堂，分別被控串謀欺詐、洗黑錢、妨礙司法公正及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」等共50項控罪，需分8案處理。當中31歲的前TVB藝員鄭雋熹成為唯一被拒絕保釋的被告，需要還柙候審。鄭雋熹曾於2023年5月開設個人YouTube頻道，共上載9條影片，內容全部關於幣圈大事及投資加密貨幣及NFT等。法庭文件顯示他被控兩項串謀欺詐罪，相比其他被告控罪較為嚴重。
首次引用新例檢控幣圈詐騙
警方首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》起訴當中16人，當中「幣圈」網紅及KOL在案件中擔當重要角色。他們在社交媒體宣傳和舉辦講座，誘使受眾投資加密貨幣，被起訴7名「找換店」相關人員包括6名網紅。除了曾在中環娛樂行開設加密貨幣「找換店」「林作炒幣」的KOL林作，還有曾開設「CYOTC 陳大怡加密貨幣找換店」的KOL「陳怡」、自稱「90後幣圈紅人」KOL「朱公子」朱家輝等人。控罪指林作宣稱JPEX已在多個司法管轄區取得牌照，並掌握一般人無法獲得的JPEX相關資訊，宣稱透過JPEX投資指明的虛擬資產可賺取指明百分率回報。
案件規模龐大涉2700名苦主
JPEX案發生至今已逾兩年，涉及2700名苦主報案，損失金額龐大。警方先後拘捕80人，亦已透過國際刑警發紅色通緝令，追緝2名主腦及1名骨幹成員身份。案件將於12月15日在高等法院進行交付程序，屆時各被告需正式進入審訊階段。由於案情複雜且涉及人數眾多，預料審訊過程將會相當漫長，各界關注最終判決結果能否為受害投資者帶來公義。