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JPEX｜《全民造星》參賽者趙敬賢被捕 涉足範圍甚廣 曾拍片力推加密貨幣

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JPEX案風波不斷，近日又傳出有人被捕消息，而今次被捕人士竟是曾參加過兩屆《全民造星》，現年23歲的「酒粒仔」趙敬賢，據悉趙敬賢現時為場外虛擬貨幣兌換商（OTC店）「賣幣袋鼠Coingaroo」的總經理。

jpex 全民造星 趙敬賢因JPEX案被捕。
趙敬賢因JPEX案被捕。（圖片來源：IG@ffelixcu）

兩度參與《全民造星》

趙敬賢於18和19歲時參與ViuTV的大熱節目《全民造星》，而當時他的外號為「酒粒仔」，並分別報稱是學生以及健身教練，可惜兩次參賽都在接近40強便止步。熱愛表演的趙敬賢亦自行推出數首歌曲，而始終未能紅起來的他最後將發展的重心轉移，並在23歲這一年投身了虛擬貨幣的行業內，涉足甚廣。

jpex 全民造星 趙敬賢曾參與ViuTV節目《全民造星》。
趙敬賢曾參與ViuTV節目《全民造星》。（圖片來源：ViuTV）
jpex 全民造星 趙敬賢「翻兜」再參與《全民造星II》。
趙敬賢「翻兜」再參與《全民造星II》。（圖片來源：ViuTV）
jpex 全民造星 趙敬賢兩次參賽都在40強左右止步。
趙敬賢兩次參賽都在40強左右止步。（圖片來源：ViuTV）
jpex 全民造星 趙敬賢於《全民造星》時年僅18歲。
趙敬賢於《全民造星》時年僅18歲。（圖片來源：ViuTV節目截圖）
jpex 全民造星 趙敬賢翌年再參與節目時報稱是健身教練。
趙敬賢翌年再參與節目時報稱是健身教練。（圖片來源：ViuTV節目截圖）

曾拍片介紹加密貨幣

趙敬賢不時會在「Coingaroo – 賣幣袋鼠」的YouTube頻道拍片介紹加密貨幣，而他更以Coingaroo總經理的身分接受過訪問，又表示：「加密貨幣唔使完全買夠一粒比特幣，你可以買0.1粒，或者買0.001粒，非常適合唔同年齡層嘅投資者」，又聲稱學生也可以投入加密貨幣的市場，十分出面地力谷加密貨幣。

jpex 全民造星 趙敬賢經常在YouTube拍片介紹加密貨幣。
趙敬賢經常在YouTube拍片介紹加密貨幣。（圖片來源：YouTube@Coingaroo – 賣幣袋鼠）
jpex 全民造星 趙敬賢更聲稱學生也可以入手加密貨幣。
趙敬賢更聲稱學生也可以入手加密貨幣。（圖片來源：YouTube@Coingaroo – 賣幣袋鼠）

被捕後IG火速上鎖

趙敬賢的Instagram亦於被捕後火速轉為私人帳號，而一眾《全民造星》時的參賽者包括MIRROR的呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong），以及MC張天賦、ERROR的何啟華（Deegor）等等亦有follow他。

jpex 全民造星 趙敬賢被捕後火速上鎖了個人Instagram帳號。
趙敬賢被捕後火速上鎖了個人Instagram帳號。（圖片來源：IG@ffelixcu）
jpex 全民造星 不少由《全民造星》出道的藝人都有follow他。
不少由《全民造星》出道的藝人都有follow他。（圖片來源：IG@ffelixcu）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@ffelixcu、ViuTV、YouTbe@ King Yin、YouTube@Coingaroo - 賣幣袋鼠

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