JPEX｜《全民造星》參賽者趙敬賢被捕 涉足範圍甚廣 曾拍片力推加密貨幣

JPEX案風波不斷，近日又傳出有人被捕消息，而今次被捕人士竟是曾參加過兩屆《全民造星》，現年23歲的「酒粒仔」趙敬賢，據悉趙敬賢現時為場外虛擬貨幣兌換商（OTC店）「賣幣袋鼠Coingaroo」的總經理。