JPEX｜29歲TVB藝人鄭雋熹被捕 曾於《十八年後的終極告白》參與演出

虛擬資產交易平台「JPEX」涉嫌無牌經營引起滿城風雨，多名圈中藝人、KOL甚至是品牌大使等牽涉在內，至今共拘捕19人，其中包括林作和KOL陳怡等等。今日（4日）再有消息指，29歲TVB藝人鄭雋熹亦被警方拘捕，更被報道形容為「疑是犯罪集團成員」。