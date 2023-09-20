JPEX｜莊思敏懶理批評曬監獄照 網民再狙擊關注幾時返港

虛擬資產交易平台「JPEX」風波關注中！昨晚上9時許，被捕的8名男女包括「抽水王」林作及YouTuber陳怡已獲准保釋候查，須於10月中向警方報到。另外，人在大馬的莊思敏今（20日）在IG曬出三張電影《女子監獄》劇照，竟再次惹來網民嘲諷留言！