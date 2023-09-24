JPEX︱莊思敏自認黑仔投資連番失利 親自作出回應：保險從業員唔使打畀我
莊思敏自認黑仔投資連番失利：保險從業員唔使打畀我
曾為JPEX拍宣傳片、自稱損失6位數的莊思敏日前從馬來西亞返港出席慈善活動。莊思敏心情看似未有受到太大影響，在回應傳媒訪問時，直言自認近年「黑仔」，投資連番失利。人生首度遇上類似事件的莊思敏揚言以後接job或廣告會更加小心，稍後會如期到內地繼續主持直播帶貨節目。
當被問到會否再作投資時，莊思敏就笑指短期內都不會再搞生意，會努力工作儲錢，更指連「基金都唔買」，叫各大保險從業員都唔需要聯絡自己。
獲封為「商界燈神」過往投資乜都蝕
莊思敏父親為知名已故拿督莊寶，外界盛傳其家族資產數以億元計。雖然莊思敏家底厚，但莊思敏多年來依然不斷投資增值。除了加密幣之外，過往亦曾經投資購入多個物業，不過都大多損手爛腳離場，例如早年曾經以180萬元買入銅鑼坊舖位，但去到兩年前才以60萬元沽出，帳面勁蝕120萬元；2017年豪花626萬元購入的何文田加多利軒，近年又被稱為「蝕讓之城」，同單位最新成交價低至590萬，賬面上再蝕30萬。撈咩衰咩的莊思敏更被封為娛樂圈「商界燈神」，認真黑仔。
莊思敏曬監獄照 扮獄警制服囚犯
莊思敏早前對於被暗示有機會會被引渡回港，莊思敏表示自己清者自清，更直言自己的電話長開，有關部門如有需要都會找得到她。莊思敏亦在社交網站曬出三張電影《女子監獄》劇照，戲中她飾演懲教署獄警，相中莊思敏還有制服囚犯的一幕，有型有款咁。她還發文留言：「家看了嗎？我過2日回來立即去支持一下。」
莊思敏被網民串爆
早前不少網友湧到莊思敏Facebook洗版留言，有人表示：「返嚟自首坐少D」，莊思敏則回應一個笑哈哈emoji。莊思敏似乎懶理批評再發劇照，再被網友串爆：「咁得戚 你好快就做第二張相」、「好快親身體驗啦 不過著裙嗰個」、「角色調轉」、「造型十分囂張」。
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