JPEX︱莊思敏自認黑仔投資連番失利 親自作出回應：保險從業員唔使打畀我

虛擬資產交易平台JPEX近日被證監會點名無牌經營，多位娛樂圈名人都受到牽連。近日剛從馬來西亞返港的莊思敏日前如常出席慈善活動，在接受傳媒訪問時，不但自認黑仔投資連番失利，又揚言短期內不會再作投資，一切小心為上！