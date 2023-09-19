JPEX｜43歲莊思敏傳被引渡回港 本人4字激動回應

香港證監會於上周三（13日）發聲明指出虛擬資產交易平台「JPEX」無牌經營，兼質疑JPEX及那些向香港公眾積極推廣JPEX的人士及找換店使用的手法存可疑之處，至今年齡介乎22至52歲的4男4女被捕，包括經營場外找換店的「抽水王」林作及YouTuber陳怡，引起外界高度關注。