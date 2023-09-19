JPEX｜43歲莊思敏傳被引渡回港 本人4字激動回應
警方：如果犯人身在海外 會引渡他們返香港
有在場記者問道，懷疑與案相關的藝人或KOL已離港前往馬來西亞，警方表示會根據相關人士的參與程度及在案件的角色採取相應行動：「如果犯人身在海外，我哋絕對都會由外地將佢引渡返嚟香港。」商業罪案調查科訛騙案調查組高級警司孔慶勳表示，部分疑涉案的KOL以「自己都有份投資」名義，用名貴生活方式、曬房車等方法令外界相信其投資回報相當可觀。
莊思敏回應傳媒：清者自清
莊思敏今日（19日）回應傳媒狂呻無辜，又稱自己去馬來西亞是為了與媽媽慶祝生日，而事件已交由律師處理，自己不會再回應。對於被暗示有機會會被引渡回港，莊思敏表示自己清者自清，更直言自己的電話長開，有關部門如有需要都會找得到她。
警方相信被捕人士早知係騙局
警方和證監會代表今日（19日）開記者會交代JPEX案拘捕行動，提到至今被捕8人全為公司負責人、場外找換店（OTC）店主及職員，截至昨晚10時半，至今接獲1641宗報案，涉及金額高達12億。商業罪案調查科警司李慕賢提到，現正以「串謀詐騙」方向調查中，並稱有理由相信被捕人士早知就是騙局，兼有份參與「氹」投資者去投資。她又表示，由於OTC店主從JPEX中賺取的佣金比其他加密貨幣高，會調查相關人士在推銷JPEX時是否早已知情。
莊思敏心情未受大影響：好天氣
至於曾為JPEX拍宣傳片、自稱損失6位數的莊思敏日前從佛山回港，現時已經離港返回馬來西亞，並於社交平台大曬大馬豪宅相片，寫上「我決定擺懶一天」，其後又在IG社交平台留11字回應，寫道：「需要找我的可以繼續找我」。去到今朝，莊思敏心情似乎未受太大影響，更晒出一張樓景的照片，留言：「好天氣」，她的心情可能同天氣一樣咁好！
網友叫回港自首 莊思敏有回應
另外，不少網友湧到莊思敏Facebook洗版留言，有人問她幾時回到大馬，莊思敏回應稱：「我在」，亦有人表示：返黎自首坐小D，莊思敏則回應一個笑哈哈emoji。其他網友則留言：「自首啦」、「幾時返來香港？」等等。
大肆宣傳製造人氣，用誇張手法吸引投資者
參與程度和擔當的角色，
「鐵關」，，
詳細分工，由，
商業調查科：
KOL：
how many of them are KOLs?
how do they promote products, use social media/put ads and promote high return low risk
JPEX案｜消息：林作被捕！
有報道指林作今（18日）被捕，連TVB新聞台都有為「警方拘捕林作」作出報道，又稱警方稍後會到他位於中環皇后大道中的公司搜查。據悉，林作在2名警員押解下上了警方一輛私家車，林作當時面露微笑步出office，隨行警員將證物帶走，包括大疊現鈔，另外亦有一箱箱紙皮箱被帶走，但暫未知為何物。另外，據林作的社交平台，目前最新動態仍為他踢足球片段，暫未有交代詳情。
接近下午1時林作步出中環娛樂行，2名警員名1名律師伴隨上車，並未發表任何言論。
JPEX案｜林作被網民狙擊：你8月1出過Post話自己係合夥人
虛擬資產交易平台「JPEX」出事後，林作隨即割蓆，又稱自己損失慘重，強調自己絕非該平台一員。有關林作的報道不斷，他亦截圖放網上問「點算」，惟即被一眾網民狙擊，指「瀨完一單又一單，大家都唔知點幫你」、「合夥人，你應該更擔心可能要坐監」、「明明自己係始作俑者，出事就立即變受害人？唔好喺度賊喊捉賊，假仁假義！由頭到尾你都冇一個清晰可行的方法去為你口中的苦主去追討，你純粹借苦主去洗脫你的罪名？還是你在扮演另一個局的角色？只有口號式的幫忙，得把口去為自己洗脫罪名？」
而林作今日在Instagram Story上交代「今天目前3個行動」，自己一定會有擔當，竭盡全力幫助大家。
JPEX案｜林作：不是我本人打的字
林作被網民貼圖狙擊，稱他8月1日曾出Post稱自己為合夥人。面對眾多質疑，他再於Instagram作以下澄清：
1. Facebook 的運作，很多時候是我的其他同事，尤其是這個 page 是7月才開的。我自己並不記得有見過、有寫過
2. 目前看不到我的 Facebook 有這麼 post
3. 就這麼看，這不是我的寫字風格，包括隔行方式及標點符號
4. 我承認開始接觸這個平台是因為看到其他名人用。記住，我是最後一個名人開始玩的。其他人都早過我
5. 我從末否認我在任何普通客戶都可以做到的情況下在個人用戶端在該平台的「合伙人」按鈕按了下去，然後取得可以介紹別人用的權利。但市民一直以為該平台所用的一般廣義 partner 就代表法律意義上partner。我一直以為大家用個app就知道，人人都可以申請，我也從未指我是平台股東。資訊是公開的，只要用個 app就知道，我認為就如李思聰昨天訪問所說，成年人應該有應有的認知吧。
補充一點：我從不打 「合夥人」，我打 「合伙人」
林作曾自稱「炒幣教父」 今被JPEX跣鑊金：損失慘重
最近轉戰虛幣市場的「抽水王」林作，自爆今年7月曾於社交平台公開表明「已經申請成為『JPEX合伙人』」，但在證監會早前發聲明點名JPEX交易所並非持牌實體，亦並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照後，JPEX一度傳出8小時內無法提取資金。消息傳出後，「教父」林作隨即宣布與「JPEX」割席，同時指自己損失慘重。 林作日前發文指會尊重及遵循證監會要求，不會公開推廣及提及任何香港未有申請牌照的交易所，其後再發聲明指「自己和張智霖、莊思敏、鍾培生、陳定幫等名人的情況相信無異，在類似代言人、代理人的情況下，有為該平台宣傳，但強調絕非該平台一員。在本次事件中，本人面對最大的損失，除了金錢，更是本人的聲譽，尤其是能力的聲譽有影響。」
JPEX案｜林作強調自己有擔當
林作強調自己是「有擔當的人」，決定為投資者發聲並取回資金：「本人不但不會龜縮，更是希望可以帶領大家渡過難關。本人以個人名義保證，一定竭盡全力，為大家帶來賠償。」 最新行動是林作律師主動聯絡警方，於昨日（15日）下午和律師陪同下到達警署，提供有用資訊，又指自己近日「收集了不少情報」，相信和一般市民報案相比會有助警方，希望可以在最短時間內為眾多苦主爭取取回本金。
JPEX案｜中環新Office同步停業 早前聲稱炒幣月入過百萬
林作自從被保險公司解僱後，自己旋即創立一番事業，專門教人炒虛擬貨幣，更不停出片講解炒幣理論。而早前他亦出席WEB3活動，上台發表「教父言論」。而他在中環的「林作炒幣」Office剛新開張不久，月租26萬，亦因今次而停業。他到警方協助調查後接受訪問，亦表示對這門生意有很大質疑，「呢壇生意可唔可以再做下去，我諗呢個擔憂係大過將來點做，係擔憂緊呢個生意做唔做得，呢方面會同我嘅律師仔細討論」。而他早前更不停分享自己月入過百萬，就連媽媽都買入不少USDT，達成「母憑子貴」的成就。今次消息一傳出，網民隨即關心林作「你成家頂唔頂得順，之前吹到咁大」。
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