Jumbo曾淑雅高質姊妹花遊台灣 29歲胞妹Suki甜美嬌小 兼任經理人及助手
Jumbo偕細妹遊台灣
Jumbo因疫情3年冇得去台灣，早前台灣一解封即安排行程，今次更與妹同行，日前Jumbo在社交網上載到當地夜市掃街的照片及短片，見到身穿露腰裝的Jumbo非常興奮，並寫道：「闊別3年的台灣夜市，立即來掃街先。台灣的蛤蜊。是我最愛，好鮮好甜。脹卜卜。。。多年沒吃了！味道保持得很好！#與細妹3年後之台灣首行#5天4夜#第一站#台中」。
阿妹Suki矮Jumbo半個頭
影片中除了Jumbo，還有矮她一截今年29歲的阿妹Suki，兩姊妹不顧儀態齊齊在夜市中狂啜蛤蜊，好搞笑，Suki身高雖然不及家姐，但同樣顏值高，擁有甜美的樣子以及弗爆身形，Suki與Jumbo走不同路線，阿妹比較可愛及有親和力。
Suki成為Jumbo背後的女人
Suki經常現身Jumbo的社交網，與家姐一樣喜歡影靚相，閒時亦會做兼職模特兒，不過Suki並無意入行做全職藝人。據知Suki早年在外國讀完書返港後，成為了家姐的經理人兼助手，除了陪伴左右之外，近年更負責揸機拍片和剪片，以及幫Jumbo手打理YouTube頻道，一腳踢都幾忙。兩姊妹身高有差別樣都唔太似，不過興趣相若，同樣喜歡戶外活動，行山、滑水、做瑜伽，可算是陽光姊妹花。
Suki靚相集
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、西九音樂節、五月天、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，Apink、NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
香港有甚麼週末好去處推介？
2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館、科學館、香港藝術館、M+、香港文化博物館等，更為你整合行山路線、野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！