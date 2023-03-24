Jumbo曾淑雅高質姊妹花遊台灣 29歲胞妹Suki甜美嬌小 兼任經理人及助手

31歲的Jumbo曾淑雅是宅男女神，靚樣加高䠷身形贏在起跑線，原來其29歲細妹Suki都唔弱，早前兩姊妹一齊去台灣旅行，二人同穿露腰裝行夜市，雖然Suki輸身高，但甜美嬌小一樣好養眼。原來近年Suki唔止為Jumbo接Job，仲拍片剪片做阿四一腳踢，姊妹同心感情深厚。