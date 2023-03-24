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Jumbo曾淑雅高質姊妹花遊台灣 29歲胞妹Suki甜美嬌小 兼任經理人及助手

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31歲的Jumbo曾淑雅是宅男女神，靚樣加高䠷身形贏在起跑線，原來其29歲細妹Suki都唔弱，早前兩姊妹一齊去台灣旅行，二人同穿露腰裝行夜市，雖然Suki輸身高，但甜美嬌小一樣好養眼。原來近年Suki唔止為Jumbo接Job，仲拍片剪片做阿四一腳踢，姊妹同心感情深厚。

Jumbo 身在台灣夜市的Jumbo表現非常興奮。
身在台灣夜市的Jumbo表現非常興奮。（圖片來源：[email protected]

Jumbo偕細妹遊台灣

Jumbo因疫情3年冇得去台灣，早前台灣一解封即安排行程，今次更與妹同行，日前Jumbo在社交網上載到當地夜市掃街的照片及短片，見到身穿露腰裝的Jumbo非常興奮，並寫道：「闊別3年的台灣夜市，立即來掃街先。台灣的蛤蜊。是我最愛，好鮮好甜。脹卜卜。。。多年沒吃了！味道保持得很好！#與細妹3年後之台灣首行#5天4夜#第一站#台中」。

Jumbo 兩姊妹在台灣拍片放上YouTube頻道。
兩姊妹在台灣拍片放上YouTube頻道。（圖片來源：[email protected]
Jumbo Jumbo比妹妹Suki大2年，二人的樣貌其實好唔似。
Jumbo比妹妹Suki大2年，二人的樣貌其實好唔似。（圖片來源：[email protected]

阿妹Suki矮Jumbo半個頭

影片中除了Jumbo，還有矮她一截今年29歲的阿妹Suki，兩姊妹不顧儀態齊齊在夜市中狂啜蛤蜊，好搞笑，Suki身高雖然不及家姐，但同樣顏值高，擁有甜美的樣子以及弗爆身形，Suki與Jumbo走不同路線，阿妹比較可愛及有親和力。

Jumbo Jumbo在夜市捧住碟蛤蜊先拍片再慢慢食。
Jumbo在夜市捧住碟蛤蜊先拍片再慢慢食。（圖片來源：[email protected]
Jumbo Jumbo不顧儀態在夜市中狂啜蛤蜊。
Jumbo不顧儀態在夜市中狂啜蛤蜊。（圖片來源：[email protected]

Suki成為Jumbo背後的女人

Suki經常現身Jumbo的社交網，與家姐一樣喜歡影靚相，閒時亦會做兼職模特兒，不過Suki並無意入行做全職藝人。據知Suki早年在外國讀完書返港後，成為了家姐的經理人兼助手，除了陪伴左右之外，近年更負責揸機拍片和剪片，以及幫Jumbo手打理YouTube頻道，一腳踢都幾忙。兩姊妹身高有差別樣都唔太似，不過興趣相若，同樣喜歡戶外活動，行山、滑水、做瑜伽，可算是陽光姊妹花。

Jumbo Jumbo非常愛錫妹妹，去年8月為Suki慶祝29歲生日。
Jumbo非常愛錫妹妹，去年8月為Suki慶祝29歲生日。（圖片來源：[email protected]
Jumbo Jumbo與Suki同樣有一雙修長美腿。
Jumbo與Suki同樣有一雙修長美腿。（圖片來源：[email protected]
Jumbo 原來曾氏兩姊妹都遺傳了母親的良好基因。
原來曾氏姊妹都遺傳了母親的良好基因。（圖片來源：[email protected]
Jumbo Suki愛與陽光玩遊戲，身材雖嬌小一樣有睇頭。
Suki愛與陽光玩遊戲，身材雖嬌小一樣有睇頭。（圖片來源：[email protected]
Jumbo Suki擁有S身形，非常陽光。
Suki擁有S身形，非常陽光。（圖片來源：[email protected]
Jumbo Suki唔入行真係浪費。
Suki唔入行真係浪費。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]

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