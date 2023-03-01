Jumbo曾淑雅草地開班教Pilates 一地都係麻甩佬 網民想一對一公開問價

31歲的Jumbo曾淑雅近年除了活躍於YouTube分享行山片，更於19年考獲Pilates（普拉提）導師資格，不時在社交網示範及分享Pilates心得，日前她在一個新樓盤的草地上公開教班，參加者竟然99%是男士，隨即引發網上熱討，好明顯大家都別有用心，唔係為做運動而來啦！