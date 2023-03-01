曾淑雅

Jumbo曾淑雅草地開班教Pilates 一地都係麻甩佬 網民想一對一公開問價

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31歲的Jumbo曾淑雅近年除了活躍於YouTube分享行山片，更於19年考獲Pilates（普拉提）導師資格，不時在社交網示範及分享Pilates心得，日前她在一個新樓盤的草地上公開教班，參加者竟然99%是男士，隨即引發網上熱討，好明顯大家都別有用心，唔係為做運動而來啦！

曾淑雅 Jumbo Jumbo早已考獲Pilates普拉提)導師牌，這日身穿露腰衫加瑜伽褲教班，盡顯修長身段。
Jumbo早已考獲Pilates（普拉提）導師牌，這日身穿露腰衫加瑜伽褲教班，盡顯修長身段。（圖片來源：[email protected]

Jumbo公開教班反應熱烈

日前Jumbo曾淑雅在火炭一個新樓盤開班教Pilates（普拉提），向來參與這種運動的都是女多男少，不過今次卻例外，Jumbo早前在自己的社交網「吹雞」，宣傳海報寫到明名額有限，欲報從速，據知幾十個名額很快便滿，到活動結束後Jumbo把當日上堂的情況上載於社交網，目測現場99%都是男同學，當中不少都是挺住個肚腩的中年男。

曾淑雅 Jumbo Jumbo早前在社交網上載海報為活動宣傳，大大字寫住名額有限，應該令參加者爭崩頭。
Jumbo早前在社交網上載海報為活動宣傳，大大字寫住名額有限，應該令參加者爭崩頭。（圖片來源：[email protected]
曾淑雅 Jumbo 一眼睇晒，幾乎全男班來跟Jumbo上Pilates，不遠處仲有一位男士好識歎，帶埋帳篷同椅子細心欣賞。
一眼睇晒，幾乎全男班來跟Jumbo上Pilates，不遠處仲有一位男士好識歎，帶埋帳篷同椅子細心欣賞。（圖片來源：[email protected]
曾淑雅 Jumbo Jumbo 於活動後出Po表示好開心見到一大班同學仔，因為她好成功咁向廣大男性推廣呢類修煉身心靈嘅運動。
Jumbo於活動後出Po表示好開心見到一大班同學仔，因為她好成功咁向廣大男性推廣呢類修煉身心靈嘅運動。（圖片來源：[email protected]

Jumbo與參加者近距離接觸

Jumbo把一段當日上堂的短片放上社交網，只見一地都是男人，個個躺平進行腹部訓練，由下而上望住Jumbo穿梭於參加者中，這個角度甚有可觀性，Jumbo不時出手去指導參加者的姿勢，其中一位幸運兒更有幸被Jumbo觸及雙腳。

曾淑雅 Jumbo 咁樣望住Jumbo做示範，真係集中到精神咩？
咁樣望住Jumbo做示範，真係集中到精神咩？（圖片來源：[email protected]
曾淑雅 Jumbo 目測成個草地上都躺滿男人，而Jumbo就穿梭其中作出指導。
目測成個草地上都躺滿男人，而Jumbo就穿梭其中作出指導。（圖片來源：[email protected]
曾淑雅 Jumbo 呢位霸到頭位的幸運兒，被Jumbo觸及腳部。
呢位霸到頭位的幸運兒，被Jumbo觸及腳部。（圖片來源：[email protected]

網民笑指場面搞笑 熱討參加者動機

Jumbo開班引來海量男士學做Pilates，即引來網民熱討，相信很多參加者都分不清Pilates和瑜伽的分別，醉翁之意根本不在酒，有人在討論區開po笑言：「笑死人咩，成班麻甩佬玩yoga」，大部份的回應都能說出重點，「最好笑係成班阿叔個身型一睇就知唔做運動，一揀就揀yoga」、「個場面好似周星馳啲笑片」、「專登做錯動作，引佢埋嚟教你」、「想單對單去我屋企教，收幾錢？」，亦有人搞笑留言話畀Jumbo掂腳那位是他的舅父，仲話舅母因此要同舅父離婚。

曾淑雅 Jumbo 網民在連登討論區問Po講Jumbo開班全男班玩yoga。
網民在連登討論區問Po講Jumbo開班全男班玩yoga。（圖片來源：連登討論區截圖）
曾淑雅 Jumbo 個個都係阿叔身型畀人識穿參加動機。
個個都係阿叔身型畀人識穿參加動機。（圖片來源：連登討論區截圖）
曾淑雅 Jumbo 網民笑當日場面似星爺啲戲。
網民笑當日場面似星爺啲戲。（圖片來源：連登討論區截圖）
曾淑雅 Jumbo 網民無限FF。
網民無限FF。（圖片來源：連登討論區截圖）
曾淑雅 Jumbo 講出重點。
講出重點。（圖片來源：連登討論區截圖）
曾淑雅 Jumbo Jumbo係世界女，當然知道自己的賣點啦！
Jumbo係世界女，當然知道自己的賣點啦！（圖片來源：[email protected]
曾淑雅 Jumbo 有網民話想搵Jumbo上門一對一，仲公開問價。
有網民話想搵Jumbo上門一對一，仲公開問價。（圖片來源：連登討論區截圖）
曾淑雅 Jumbo 最搞笑都係呢個留言。
最搞笑都係呢個留言。（圖片來源：連登討論區截圖）

Jumbo緊貼風向馬上出Post回應

在Jumbo的IG帖文出街後，除了引來網民在討論區熱議，亦有不少網友在她的帖文下留言，重點同樣都是不停指出重點：「全部都係麻甩佬」，而Jumbo亦有留意到大家嘅討論，並在限時動態回應網民的討論：「估唔到大家都重點放在（咗）係度，其實相中都有4位女士。」

曾淑雅 Jumbo都跟得幾貼。
Jumbo都跟得幾貼。（圖片來源：[email protected]

Jumbo被封「行山KOL」

Jumbo於11年獲得中國小姐冠軍，憑高䠷身形及甜美樣貌被封為「長腿女神」，她於20年加入無綫，主力主持綜藝節目如《3日2夜》及《姊妹淘》，近年開始轉型做KOL，而她的IG主要po行山做Pilates及瑜伽的照片，近年更被網民封為「行山KOL」。

曾淑雅 Jumbo Jumbo於19年考獲Pilates普拉提)導師資格，已經玩到出神入化。
Jumbo於19年考獲Pilates（普拉提）導師資格，已經玩到出神入化。（圖片來源：[email protected]
曾淑雅 Jumbo Jumbo入行後拍過電影和電視劇，簽約無綫後也曾主持《3日2夜》等節目，不過她的運動形象更深入民心，經常於IG分享運動圖片，例如行山、跑步和Pilates，單是Instagram已有近58萬追隨者。
Jumbo入行後拍過電影和電視劇，簽約無綫後也曾主持《3日2夜》等節目，不過她的運動形象更深入民心，經常於IG分享運動圖片，例如行山、跑步和Pilates，單是Instagram已有近58萬追隨者。（圖片來源：[email protected]
曾淑雅 Jumbo 早前Jumbo以1小時04分完成渣馬10公里賽。
早前Jumbo以1小時04分完成渣馬10公里賽。（圖片來源：[email protected]
曾淑雅 Jumbo Jumbo經常在社交網派福利，當然唔少得出浴照。
Jumbo經常在社交網派福利，當然唔少得出浴照。（圖片來源：[email protected]
曾淑雅 Jumbo Jumbo的高瘦身形，著泳衣一樣有睇頭。
Jumbo的高瘦身形，著泳衣一樣有睇頭。（圖片來源：[email protected]
Jumbo曾淑雅 近期唯一力作
Jumbo不時上綜藝節目，近期唯一力作應該是參加《獎門人》落力啜波波。（圖片來源：無綫影片截圖）

常見問題

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、連登討論區截圖

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