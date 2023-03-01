Jumbo曾淑雅草地開班教Pilates 一地都係麻甩佬 網民想一對一公開問價
Jumbo公開教班反應熱烈
日前Jumbo曾淑雅在火炭一個新樓盤開班教Pilates（普拉提），向來參與這種運動的都是女多男少，不過今次卻例外，Jumbo早前在自己的社交網「吹雞」，宣傳海報寫到明名額有限，欲報從速，據知幾十個名額很快便滿，到活動結束後Jumbo把當日上堂的情況上載於社交網，目測現場99%都是男同學，當中不少都是挺住個肚腩的中年男。
Jumbo與參加者近距離接觸
Jumbo把一段當日上堂的短片放上社交網，只見一地都是男人，個個躺平進行腹部訓練，由下而上望住Jumbo穿梭於參加者中，這個角度甚有可觀性，Jumbo不時出手去指導參加者的姿勢，其中一位幸運兒更有幸被Jumbo觸及雙腳。
網民笑指場面搞笑 熱討參加者動機
Jumbo開班引來海量男士學做Pilates，即引來網民熱討，相信很多參加者都分不清Pilates和瑜伽的分別，醉翁之意根本不在酒，有人在討論區開po笑言：「笑死人咩，成班麻甩佬玩yoga」，大部份的回應都能說出重點，「最好笑係成班阿叔個身型一睇就知唔做運動，一揀就揀yoga」、「個場面好似周星馳啲笑片」、「專登做錯動作，引佢埋嚟教你」、「想單對單去我屋企教，收幾錢？」，亦有人搞笑留言話畀Jumbo掂腳那位是他的舅父，仲話舅母因此要同舅父離婚。
Jumbo緊貼風向馬上出Post回應
在Jumbo的IG帖文出街後，除了引來網民在討論區熱議，亦有不少網友在她的帖文下留言，重點同樣都是不停指出重點：「全部都係麻甩佬」，而Jumbo亦有留意到大家嘅討論，並在限時動態回應網民的討論：「估唔到大家都重點放在（咗）係度，其實相中都有4位女士。」
Jumbo被封「行山KOL」
Jumbo於11年獲得中國小姐冠軍，憑高䠷身形及甜美樣貌被封為「長腿女神」，她於20年加入無綫，主力主持綜藝節目如《3日2夜》及《姊妹淘》，近年開始轉型做KOL，而她的IG主要po行山做Pilates及瑜伽的照片，近年更被網民封為「行山KOL」。
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