詹天文回應「揀錯學校」質疑！曾話「我個胃未準備好」棄國際學府惹批評

JUPAS放榜｜香港中學文憑試（DSE）於7月17日公布成績，「聲夢小花」詹天文（Windy）早前宣布放棄入讀全球頂尖音樂學府Berklee College of Music（伯克利音樂學院），而選擇廣州「星海音樂學院」，仲話「我個胃未準備好，唔鍾意食西餐」，有粉絲批評她「揀錯學校」，一向自信的詹天文再回應選校決定！

