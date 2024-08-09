jupas放榜 詹天文

詹天文回應「揀錯學校」質疑！曾話「我個胃未準備好」棄國際學府惹批評

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JUPAS放榜｜香港中學文憑試（DSE）於7月17日公布成績，「聲夢小花」詹天文（Windy）早前宣布放棄入讀全球頂尖音樂學府Berklee College of Music（伯克利音樂學院），而選擇廣州「星海音樂學院」，仲話「我個胃未準備好，唔鍾意食西餐」，有粉絲批評她「揀錯學校」，一向自信的詹天文再回應選校決定！
jupas放榜 詹天文 不過Windy在日前接受訪問就指自己會選擇到廣州星海音樂學院升讀。（圖片來源：TVB截圖）
不過Windy在日前接受訪問就指自己會選擇到廣州星海音樂學院升讀。（圖片來源：TVB截圖）

JUPAS放榜｜詹天文月底開學 或要接受軍訓

Windy出席港台活動，透露將於月底前往廣州的星海音樂學院開學， 她透露可能要參加為期兩個月的軍訓， 她坦言感到害怕：「聽聞香港、澳門及台灣的學生不用參加軍訓，我仍在了解中，也有點害怕。」

雖然心中有恐懼，但她仍會堅持嘗試：「不過，我什麼也想體驗及嘗試。雖然參加軍訓會疲累，但可以鍛練意志力，或會曬黑了2度回來。」

相關新聞：詹天文三大原因棄頂尖學府伯克利到內地升學

jupas放榜 詹天文 （圖片來源：IG@win_dy__）
（圖片來源：IG@win_dy__）
jupas放榜 詹天文 詹天文早前曾在社交網上解釋自己選擇廣州的星海音樂學院的原因 。（圖片來源：IG@win_dy__）
詹天文早前曾在社交網上解釋自己選擇廣州的星海音樂學院的原因 。（圖片來源：IG@win_dy__）

JUPAS放榜｜詹天文20字回應「揀錯學校」

對於放棄入讀全球頂尖音樂學府Berklee College of Music（伯克利音樂學院），而選擇前往廣州「星海音樂學院」，惹來部分粉絲和網民批評，有人更直指她「揀錯學校」「打爛一手好牌」。對此，Windy開腔回應表示：「無法做出所有人都滿意的選擇，自己開心就可以。」

jupas放榜 詹天文 （圖片來源：Facebook@詹天文 Windy）
（圖片來源：Facebook@詹天文 Windy）

自爆捨棄伯克利2大重要原因

至於為何選擇捨棄伯克利一事，Windy就指有兩大原因：「我知道Berklee係一間好好嘅Jazz學校，好好嘅留學學校，但係我自己覺得我有好多唔同嘅方面覺得我未準備好，第一就係我覺得我個胃未準備好，因為我唔中意食西餐，同埋覺得我成個人都未準備好去接受一個完全新嘅環境。」Windy又指自己比較想學流行音樂，所以選擇到星海升學。

JUPAS放榜｜詹天文早獲伯克利錄取通知書及獎學金

事實上，在香港中學文憑試（DSE）放榜前，Windy已經確定獲得美國著名的伯克利音樂學院（Berklee College of Music）的錄取通知書，並且獲得校方頒發的獎學金。她不僅在美國有升學機會，同時也收到了本地、內地，甚至其他地方的多間大學的錄取通知。經過深思熟慮，她最終選擇了廣州星海音樂學院作為她的學習舞台。

jupas放榜 詹天文 位於廣州的星海音樂學院，為內地高等音樂專業學府，曾出產不少著名歌手，例如周筆暢、鄭源和劉惜君等。（圖片來源：網上圖片）
位於廣州的星海音樂學院，為內地高等音樂專業學府，曾出產不少著名歌手，例如周筆暢、鄭源和劉惜君等。（圖片來源：網上圖片）

圖片來源：TVB截圖、IG@win_dy__、Facebook@詹天文 Windy、網上圖片

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