詹天文回應「揀錯學校」質疑！曾話「我個胃未準備好」棄國際學府惹批評
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JUPAS放榜｜香港中學文憑試（DSE）於7月17日公布成績，「聲夢小花」詹天文（Windy）早前宣布放棄入讀全球頂尖音樂學府Berklee College of Music（伯克利音樂學院），而選擇廣州「星海音樂學院」，仲話「我個胃未準備好，唔鍾意食西餐」，有粉絲批評她「揀錯學校」，一向自信的詹天文再回應選校決定！
JUPAS放榜｜詹天文月底開學 或要接受軍訓
Windy出席港台活動，透露將於月底前往廣州的星海音樂學院開學， 她透露可能要參加為期兩個月的軍訓， 她坦言感到害怕：「聽聞香港、澳門及台灣的學生不用參加軍訓，我仍在了解中，也有點害怕。」
雖然心中有恐懼，但她仍會堅持嘗試：「不過，我什麼也想體驗及嘗試。雖然參加軍訓會疲累，但可以鍛練意志力，或會曬黑了2度回來。」
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JUPAS放榜｜詹天文20字回應「揀錯學校」
對於放棄入讀全球頂尖音樂學府Berklee College of Music（伯克利音樂學院），而選擇前往廣州「星海音樂學院」，惹來部分粉絲和網民批評，有人更直指她「揀錯學校」「打爛一手好牌」。對此，Windy開腔回應表示：「無法做出所有人都滿意的選擇，自己開心就可以。」
自爆捨棄伯克利2大重要原因
至於為何選擇捨棄伯克利一事，Windy就指有兩大原因：「我知道Berklee係一間好好嘅Jazz學校，好好嘅留學學校，但係我自己覺得我有好多唔同嘅方面覺得我未準備好，第一就係我覺得我個胃未準備好，因為我唔中意食西餐，同埋覺得我成個人都未準備好去接受一個完全新嘅環境。」Windy又指自己比較想學流行音樂，所以選擇到星海升學。
JUPAS放榜｜詹天文早獲伯克利錄取通知書及獎學金
事實上，在香港中學文憑試（DSE）放榜前，Windy已經確定獲得美國著名的伯克利音樂學院（Berklee College of Music）的錄取通知書，並且獲得校方頒發的獎學金。她不僅在美國有升學機會，同時也收到了本地、內地，甚至其他地方的多間大學的錄取通知。經過深思熟慮，她最終選擇了廣州星海音樂學院作為她的學習舞台。
圖片來源：TVB截圖、IG@win_dy__、Facebook@詹天文 Windy、網上圖片