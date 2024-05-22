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JW王灝兒與破產男友6年情玩完 1反應恐連朋友都冇得做

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現年33歲的JW王灝兒昨日（21日）中午突然在社交平台上宣布自己回復單身，她與前卓悅太子爺葉韋彤（Tarzan）拍拖6年，不時公開放閃。去年2月，葉韋彤因家族生意問題被法庭頒發破產令，同日，JW即發布了歌曲《陪你》，以示對男友的支持，並堅定表示：「我哋講心唔講金！」沒想到一年過去，兩人終究分手收場。

JW1反應恐連朋友都冇得做

JW昨日宣布與男友分手後，隨即於晚上出席國際知名音樂劇《仙樂飄飄處處聞》（Sound of Music）的客席演員，而事前JW亦有在社交平台更新限時動態，心情睇落就似乎冇咩影響。不過當show後接受訪問時，JW在被問及與舊愛葉韋彤是否仍係朋友時，JW的態度即180度大轉變，只表示唔回應咁多，令不少網民猜測是否連朋友都冇得做。

王灝兒 JW昨晚擔任國際知名音樂劇《仙樂飄飄處處聞》（Sound of Music）的客席演員。（圖片來源：IG@jwchubz）
JW昨晚擔任國際知名音樂劇《仙樂飄飄處處聞》（Sound of Music）的客席演員。（圖片來源：IG@jwchubz）
王灝兒 JW昨晚的心情似乎未受太大影響。（圖片來源：YouTube@娛樂新聞台）
JW昨晚的心情似乎未受太大影響。（圖片來源：YouTube@娛樂新聞台）
王灝兒 不過JW在接受訪問時被問到與舊愛是否仲係朋友時，JW的態度就180度轉變兼表示唔回應咁多。（圖片來源：YouTube@娛樂新聞台）
不過JW在接受訪問時被問到與舊愛是否仲係朋友時，JW的態度就180度轉變兼表示唔回應咁多。（圖片來源：YouTube@娛樂新聞台）

JW王灝兒自言過去13年未斷過拍拖

JW在短片中寫上：「Almost forgot how its like to be single after 13 years of being in a relationship（戀愛13年後，幾乎忘了單身是什麼感覺。）」透露自己與Tarzan已經分手，又指自己過去13年未斷過拍拖，現在要好好享受快樂的單身生活，並寫道：「Life is great, I’ll be okay（生活很美好，我會沒事的。）」暗示新生活的開始。

王灝兒 JW表示自己過去13年未斷過拍拖，如今正好享受單身生活。（圖片來源：IG@jwchubz）
JW表示自己過去13年未斷過拍拖，如今正好享受單身生活。（圖片來源：IG@jwchubz）

JW曾以歌力撐破產男友 暗示不離不棄

葉韋彤和母親鍾佩雲在去年2月7日被法庭頒令破產，當日JW曾推出歌曲《陪你》隔空力撐，其中歌詞提到：「在窘境我會 陪你休閒 每天 每天 如實在挖苦之際盛讚 別太多 就這麼 你你我我最簡單」、「想你快樂就夠了 跟你快樂就夠了」，似在暗示會對男友不離不棄。

王灝兒 JW與前卓悅太子爺結束6年情。（圖片來源：IG@jwchubz）
JW與前卓悅太子爺結束6年情。（圖片來源：IG@jwchubz）

網民對JW分手反應兩極

在JW宣布分手的消息後，不少圈中好友和網民紛紛留言表達支持和安慰。然而，也有部分網民對JW分手的行為感到不滿，留言說：「用完就丟，真快活」、「你仲剪到條片，受傷嘅應該係肥仔」、「矛盾只因三個字～～冇錢呀」、「富貴同當，但原來真 5 可以共患難，錢，是萬能，但無錢就萬萬不能」、「笑死，之前仲講到好恩愛共患難，一破產就分手」等。

王灝兒 JW話自己依家係happy girl。（圖片來源：IG@jwchubz）
JW話自己依家係happy girl。（圖片來源：IG@jwchubz）
王灝兒 但有部分網民對JW分手感到不滿。（圖片來源：IG@jwchubz）
但有部分網民對JW分手感到不滿。（圖片來源：IG@jwchubz）

去年曾與朱敏瀚爆緋聞 疑拍《痞子》擦出愛火花

過去有傳JW早在拍攝劇集《痞子殿下》時，便與無綫小生朱敏瀚拍檔拍出愛火花，至去年劇集開拍續集，兩人嘅緋聞再成為熱話！

王灝兒 兩位拍《痞子殿下》都係演一對。（圖片來源：IG@brianchu0523）
兩位拍《痞子殿下》都係演一對。（圖片來源：IG@brianchu0523）
王灝兒 原班人馬再合作拍《痞子無間道》（圖片來源：IG@missjni）
原班人馬再合作拍《痞子無間道》（圖片來源：IG@missjni）

朱敏瀚挨JW膊頭勁Sweet！

JW王灝兒、朱敏瀚及陳瀅去年曾一同出發，搭飛機前往泰國清邁拍攝旅遊節目，JW王灝兒於IG晒出在飛機上片段，朱敏瀚坐在旁邊，仲挨向JW膊頭，相當親密。JW在片段上寫了「Here We Go」，更令人聯想似是「公布戀情」嘅意味！

王灝兒 朱敏瀚挨JW膊頭勁Sweet！（圖片來源：IG@jwchubz）
朱敏瀚挨JW膊頭勁Sweet！（圖片來源：IG@jwchubz）
王灝兒 （圖片來源：IG@jwchubz）
（圖片來源：IG@jwchubz）

朱敏瀚甩「御用細佬」之名奪兩獎

有指無綫即將開拍新劇《虛擬情人》，故事以AI為題材，女主角為王敏奕，男主角則為朱敏瀚。入行12年的朱敏瀚，近年因狂操肌而終於擺脫「御用細佬」之名，2020年他憑《反黑路人甲》獲「飛躍進步男藝員」獎，2021年他再憑《換命真相》獲頒「最佳男配角」獎。今次《虛擬情人》擔正做男主角，不少網民都認為他值得擁有。

王灝兒 朱敏瀚今年一月憑《換命真相》獲頒「最佳男配角」獎。（圖片來源：IG@brianchu0523）
朱敏瀚今年一月憑《換命真相》獲頒「最佳男配角」獎。（圖片來源：IG@brianchu0523）
王灝兒 朱敏瀚（右）在《痞子殿下》扮演雙重人格，與周嘉洛鬥搞笑。（圖片來源：IG@brianchu0523）
朱敏瀚（右）在《痞子殿下》扮演雙重人格，與周嘉洛鬥搞笑。（圖片來源：IG@brianchu0523）
王灝兒 朱敏瀚余思霆上月發文宣佈和平分手。（圖片來源：《思家霆園》YouTube影片截圖）
朱敏瀚余思霆上月發文宣佈和平分手。（圖片來源：《思家霆園》YouTube影片截圖）

余思霆與朱敏瀚前後腳宣布和平分手

朱敏瀚余思霆早前喺Instagram前後腳上傳同一段文字，再配上二人喜愛嘅多啦A夢同史迪仔舊相發文，「謝謝你的付出和留下的美好回憶，以後我們仍是像家人一樣的好朋友，一如以往支持對方，謝謝你，我們都變得更好。」

王灝兒 余思霆被委派返娘家台灣拍旅遊節目，被迫與朱敏瀚分隔兩地。（圖片來源：IG@yutingting94）
余思霆被委派返娘家台灣拍旅遊節目，被迫與朱敏瀚分隔兩地。（圖片來源：IG@yutingting94）
王灝兒 朱敏瀚余思霆前後腳宣布和平分手。（圖片來源：IG@brianchu0523）
朱敏瀚余思霆前後腳宣布和平分手。（圖片來源：IG@brianchu0523）

2019年高調認拍拖 分隔兩地聚少離多

朱敏瀚與余思霆2019年合作拍TVB劇集《好日子》後燃起愛火，同年五月公開承認戀人關係，但受疫情同工作影響，余思霆被委派返台灣拍旅遊節目後，就被迫與男友分隔兩地，以致聚少離多。早前疫情稍為冷卻，掛念男友嘅余思霆就快閃飛返香港短聚，有傳媒影到朱敏瀚全程黑面，似乎二人關係早已生變。

王灝兒 朱敏瀚與余思霆2019年合作拍TVB劇集《好日子》後燃起愛火，同年五月公開承認戀人關係。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
朱敏瀚與余思霆2019年合作拍TVB劇集《好日子》後燃起愛火，同年五月公開承認戀人關係。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
王灝兒 朱敏瀚知道要同余思霆分開一段日子大感不捨。（圖片來源：《思家霆園》YouTube影片截圖）
朱敏瀚知道要同余思霆分開一段日子大感不捨。（圖片來源：《思家霆園》YouTube影片截圖）
王灝兒 2017年華姐冠軍余思霆與朱敏瀚拍拖3年多，但思霆被無綫委派返娘家台灣拍旅遊節目，被迫與男友分隔兩地，及後更因疫情關係，思霆由最初三個月一直加監至超過一年仍未有歸期。（圖片來源：IG@yutingting94）
2017年華姐冠軍余思霆與朱敏瀚拍拖3年多，但思霆被無綫委派返娘家台灣拍旅遊節目，被迫與男友分隔兩地，及後更因疫情關係，思霆由最初三個月一直加監至超過一年仍未有歸期。（圖片來源：IG@yutingting94）
王灝兒 朱敏瀚被指全程黑口黑面，又冇拖手，疑似陷入冷戰。（圖片來源：IG@brianchu0523）
朱敏瀚被指全程黑口黑面，又冇拖手，疑似陷入冷戰。（圖片來源：IG@brianchu0523）

撰文：東方新地圖片來源：IG@jwchubz、IG@brianchu0523、YouTube@娛樂新聞台

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