JW王灝兒與破產男友6年情玩完 1反應恐連朋友都冇得做

現年33歲的JW王灝兒昨日（21日）中午突然在社交平台上宣布自己回復單身，她與前卓悅太子爺葉韋彤（Tarzan）拍拖6年，不時公開放閃。去年2月，葉韋彤因家族生意問題被法庭頒發破產令，同日，JW即發布了歌曲《陪你》，以示對男友的支持，並堅定表示：「我哋講心唔講金！」沒想到一年過去，兩人終究分手收場。

