JW王灝兒與破產男友6年情玩完 1反應恐連朋友都冇得做
JW1反應恐連朋友都冇得做
JW昨日宣布與男友分手後，隨即於晚上出席國際知名音樂劇《仙樂飄飄處處聞》（Sound of Music）的客席演員，而事前JW亦有在社交平台更新限時動態，心情睇落就似乎冇咩影響。不過當show後接受訪問時，JW在被問及與舊愛葉韋彤是否仍係朋友時，JW的態度即180度大轉變，只表示唔回應咁多，令不少網民猜測是否連朋友都冇得做。
JW王灝兒自言過去13年未斷過拍拖
JW在短片中寫上：「Almost forgot how its like to be single after 13 years of being in a relationship（戀愛13年後，幾乎忘了單身是什麼感覺。）」透露自己與Tarzan已經分手，又指自己過去13年未斷過拍拖，現在要好好享受快樂的單身生活，並寫道：「Life is great, I’ll be okay（生活很美好，我會沒事的。）」暗示新生活的開始。
JW曾以歌力撐破產男友 暗示不離不棄
葉韋彤和母親鍾佩雲在去年2月7日被法庭頒令破產，當日JW曾推出歌曲《陪你》隔空力撐，其中歌詞提到：「在窘境我會 陪你休閒 每天 每天 如實在挖苦之際盛讚 別太多 就這麼 你你我我最簡單」、「想你快樂就夠了 跟你快樂就夠了」，似在暗示會對男友不離不棄。
網民對JW分手反應兩極
在JW宣布分手的消息後，不少圈中好友和網民紛紛留言表達支持和安慰。然而，也有部分網民對JW分手的行為感到不滿，留言說：「用完就丟，真快活」、「你仲剪到條片，受傷嘅應該係肥仔」、「矛盾只因三個字～～冇錢呀」、「富貴同當，但原來真 5 可以共患難，錢，是萬能，但無錢就萬萬不能」、「笑死，之前仲講到好恩愛共患難，一破產就分手」等。
去年曾與朱敏瀚爆緋聞 疑拍《痞子》擦出愛火花
過去有傳JW早在拍攝劇集《痞子殿下》時，便與無綫小生朱敏瀚拍檔拍出愛火花，至去年劇集開拍續集，兩人嘅緋聞再成為熱話！
朱敏瀚挨JW膊頭勁Sweet！
JW王灝兒、朱敏瀚及陳瀅去年曾一同出發，搭飛機前往泰國清邁拍攝旅遊節目，JW王灝兒於IG晒出在飛機上片段，朱敏瀚坐在旁邊，仲挨向JW膊頭，相當親密。JW在片段上寫了「Here We Go」，更令人聯想似是「公布戀情」嘅意味！
朱敏瀚甩「御用細佬」之名奪兩獎
有指無綫即將開拍新劇《虛擬情人》，故事以AI為題材，女主角為王敏奕，男主角則為朱敏瀚。入行12年的朱敏瀚，近年因狂操肌而終於擺脫「御用細佬」之名，2020年他憑《反黑路人甲》獲「飛躍進步男藝員」獎，2021年他再憑《換命真相》獲頒「最佳男配角」獎。今次《虛擬情人》擔正做男主角，不少網民都認為他值得擁有。
余思霆與朱敏瀚前後腳宣布和平分手
朱敏瀚余思霆早前喺Instagram前後腳上傳同一段文字，再配上二人喜愛嘅多啦A夢同史迪仔舊相發文，「謝謝你的付出和留下的美好回憶，以後我們仍是像家人一樣的好朋友，一如以往支持對方，謝謝你，我們都變得更好。」
2019年高調認拍拖 分隔兩地聚少離多
朱敏瀚與余思霆2019年合作拍TVB劇集《好日子》後燃起愛火，同年五月公開承認戀人關係，但受疫情同工作影響，余思霆被委派返台灣拍旅遊節目後，就被迫與男友分隔兩地，以致聚少離多。早前疫情稍為冷卻，掛念男友嘅余思霆就快閃飛返香港短聚，有傳媒影到朱敏瀚全程黑面，似乎二人關係早已生變。