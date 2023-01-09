JW王灝兒男友家族正式宣佈破產 12億新抱夢碎 即刻攞獎搲撈擦TVB鞋!

昨天才在TVB《萬千星輝賀台慶頒獎典禮2022》中獲得「最受歡迎電視歌曲」的JW王灝兒，今日就有壞消息傳出。早前傳出JW王灝兒的12億男朋友葉韋彤（Tarzan）的家族生意被債權人向法院申請破產，結果法庭在今天（9日）正式頒令宣佈其家族破產，公司亦正式清盤！