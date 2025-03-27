JW撇破產富二代後生活更富貴 踢千元膠拖風騷曬豪宅
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JW（王灝兒）去年宣布與拍拖逾6年的破產富二代男友葉韋彤（Tarzan）分手後，生活似乎愈見富貴，日前她就開箱逾千元拖鞋，同時令其近千萬豪宅曝光！
JW 王灝兒 懶理網民負評
JW在和其破產富二代男友分手後，曾被不少網民狠批只能共富貴，不能共患難。不過JW懶理負評，專心工作，除了忙於演藝工作，又積極經營茶飲店，實行雙線發展。日前她在社交網開箱兩對合共逾千元拖鞋，同時令其豪宅曝光。
擲近千萬進駐渣甸山豪宅區
據悉JW在去年分手後，即擲950萬購入春暉道大坑台一個單位，進駐渣甸山豪宅區。該單位實用面積567平方呎，呎價16,755元，2房間隔。根據土地註冊處資料顯示，登記買家為王灝兒，以首置身份買樓，故只需支付32萬元印花稅。
興奮曬近千元膠拖
近日JW不時在其豪宅拍片，最新一段片可見，她買了兩對由知名藝術家村上隆 Takashi Murakami 創立的全新鞋履品牌「Ohana Hatake」膠拖鞋，分別價值120美元（約932港幣）及70美元（約544港幣），她更興奮得即時著上，展示騷給大家看。
超高樓底客飯廳擺滿藝術品
而且，從片中見到JW的豪宅擁有超高樓底，飯廳設有一張長型飯枱，更擺放了不同的藝術品和模型玩具，客廳亦相當寬敝，環境舒適。
JW曾以歌力撐破產男友 暗示不離不棄
前卓悅太子爺葉韋彤（Tarzan）和母親鍾佩雲在2023年2月被法庭頒令破產，當日JW曾推出歌曲《陪你》隔空力撐，其中歌詞提到：「在窘境我會 陪你休閒 每天 每天 如實在挖苦之際盛讚 別太多 就這麼 你你我我最簡單」、「想你快樂就夠了 跟你快樂就夠了」，似在暗示會對男友不離不棄。不過到去年6月，JW突然宣布兩人已分手，6年情正式玩完。
撰文：東方新地圖片來源：IG@jwchubz資料或影片來源：原文刊於新假期