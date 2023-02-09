JW王灝兒講心唔講金 男友葉韋彤正式破產 點先可以繼續高質生活？

JW王灝兒與12億男朋友葉韋彤（Tarzan）感情穩定本來等嫁，去年男友的家族生意被債權人向法院申請破產，日前(7日)於高等法院提訊，葉韋彤與母親都缺席應訊，法官宣布二人無力償還債務，依例頒令他們正式破產，JW豪門夢碎。住慣九肚山獨立屋，擁多架過百萬名車的葉韋彤今後能否繼續奢華生活？看來要辛苦講心唔講金的JW。