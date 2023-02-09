JW王灝兒講心唔講金 男友葉韋彤正式破產 點先可以繼續高質生活？
JW王灝兒男友正式破產
卓悅創辦人葉俊亨及其妻和兒子葉韋彤(JW王灝兒男友)，去年因欠款逾2,000萬未還，遭入稟申請破產，日前正式被頒令破產。消息傳出後，大家最關注的就是JW男友破產後的生活，究竟可唔可以維持本來的奢華生活，住獨立屋、揸靚車、富貴外遊呢？
JW王灝兒曾過奢華生活 出入馬會當散步
JW過去生活可謂優哉游哉，做跟得女友陪男友出入馬場及生意應酬，不時在社交網分享同男友的家庭生活放閃，不過兩人一直未婚，享受單身。當年的知情者透露：「同Tarzan（葉韋彤）拍拖之後，呢幾年JW已經冇乜事業心，寧願爭取時間陪男友，葉韋彤出去生意應酬JW亦跟到實，為咗冧葉韋彤又學整嘢食同陪打乒乓波，仲行埋奶奶政策，成日傍實未來奶奶出入，成個新抱仔咁款，明眼人都睇出佢有顆恨嫁嘅心。」
破產後生活受到一定的約束
男友葉韋彤與父母正式破產，JW的拍拖生活當然受到一定的影響，對於享受慣的有錢人，突然要改變消費及生活模式，相信都要時間適應。根據破產管理署資料提供，破產者的生活要盡量簡樸，債務人不得購買高價商品。除非有充份理由，否則破產者一般都不可以乘坐的士（除非有充份理由）、申請貸款、買車、買樓、投資基金、購買名貴物品等，亦不可以為破產前已簽訂的人壽或儲蓄保險保單供款。
破產管理署的職員有機會前往破產者的居所進行檢查。至於外遊，破產者仍然有此自由，但所有開支都不可以由破產人的資產同收入支付，即是去旅行都一定要有人負擔所有費用才可以去。而且破產者每次出境都要先通知署方或受託人，並且清楚交代行程。否則可能會被視為不合作，從而被延長破產期「加監」。一般首次破產者會在破產令頒布4年後自動獲解除破產。
JW曾揚言同甘共苦
JW曾公開表示與男友講心唔講金，人生總有高高低低：「我們多年來一路互相支持，有甚麼事大家都在身邊，不需要多說，行動最實際。」如今男友落難，生活將會受到約束，名下多架價值不菲的名車亦要變賣抵債，就法律而言，破產者不能揮霍，但有人代支就另計，相信JW只要努力工作賺錢，盡能力擔起一切，相信依然可以維持與男友的高質拍拖生活。
網民心水清 叫JW勤力搵錢
被指一心釣金龜的JW，嫁入豪門好夢成空，仲要與男友共患難，不少網民都食晒花生，睇死這段關係唔會開花結果，仲話JW係時間反養男友一家，有網民引用JW首本名曲《矛盾一生》中的歌詞「痛定思痛未來算吧」，真係好應景。
葉氏千萬豪宅前年急放
現時34歲的王灝兒（JW）與富貴男友葉韋彤（Tarzan）相戀5年多，一向愛得高調，不時晒富貴生活，例如名車、名錶以及九肚山豪宅；JW又不時陪男友入馬場為其愛駒打氣，又晒出在豪宅內打乒乓球的影片，豪宅更是招呼朋友開P的地方。多年來葉韋彤被指身家逾12億，他是愛車之人，擁有法拉利，保時捷及Benz越野車等，多架名車總值過千萬，早前有報道指葉韋彤與父母共三人在2020年10月，向富英有限公司借了一筆5,450萬元貸款，為期1年，平均年利率達17.59厘，相當於每月利息約79萬元。而他們在九肚山皓朗山莊雙號屋的豪宅在03年以1,400萬買入，21年以4,100萬賣出，帳面勁賺3倍。
葉氏豪宅被「街市大王」女兒買走
葉氏的豪宅實用面積2,378平方呎，屬於3房間隔，連480平方呎平台，而單位豪宅內設有私家泳池、私家影院，可謂極度奢華，王灝兒經常在該處辦泳池派對同打乒乓球，不過一切已成過去，該單位已經被「街市大王」之稱的鄧清河女兒鄧蕙敏購入。
JW王灝兒男友屋企打乒乓波
早前在Youtube Channel Round Table Poker 節目入面，Eric Kwok同JW等人打乒乓波的地方其實就係葉氏位於九肚山的豪宅。
JW王灝兒一心做12億新抱
JW王灝兒過去經常陪男友葉韋彤媽媽去馬場，觀賞男友家族名下的愛駒出賽。他們亦不時出席對方的朋友和家人的聚會，讓親朋戚友認識自己的另一半。她更曾向其他人透露，大讚葉韋彤的細心，認為他的個很貼心的男朋友，稱對方在自己開迷你演唱會時日夜陪伴，十分Sweet。為了與男友開托更多共同興趣和話題，JW王灝兒都特意去學打乒乓球，而葉韋彤都有陪JW王灝兒去打網球。
JW攞獎兼搲撈：我真係好鐘意唱歌同演戲
JW知道男友家族即將面對破產，早前出席《萬千星輝賀台慶頒獎典禮2022》憑白色強人2主題曲《Wish》獲得「最受歡迎電視歌曲」時，上台就即刻口甜舌滑擦TVB鞋，話自己好鐘意演戲，好似想搲撈咁：「我拍緊《痞子殿下》嘅時候，我記得有人同我講，佢話：『你係玩下咋嘛，你之後都唱返歌㗎啦。』我想講我唔係玩㗎，我真係好鐘意唱歌，同埋我好鐘意演戲，我係歌手及演員JW！」
夾啱時間出新歌撐男友
男友一家三口正式破產，JW近日繼續專注工作，仲推出新歌《陪你》，搵嚟J. Arie作曲、鍾說填詞，一改佢以往曲風，加上歌詞與歌名好應景，被指是有意撐落難的男友。JW更在社交網上載MV為新歌宣傳，故事講無論發生咩事，都會陪住另一半度過，除了啱晒嚟緊嘅情人節唱畀另一半聽，JW擺明有心為男友打氣。
常見問題
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