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JW王灝兒講心唔講金 男友葉韋彤正式破產 點先可以繼續高質生活？

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JW王灝兒與12億男朋友葉韋彤（Tarzan）感情穩定本來等嫁，去年男友的家族生意被債權人向法院申請破產，日前(7日)於高等法院提訊，葉韋彤與母親都缺席應訊，法官宣布二人無力償還債務，依例頒令他們正式破產，JW豪門夢碎。住慣九肚山獨立屋，擁多架過百萬名車的葉韋彤今後能否繼續奢華生活？看來要辛苦講心唔講金的JW。

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JW與富二代男友葉韋彤拍拖5年幾，現在男友破產，JW表示會力撐對方。（圖片來源：[email protected]

JW王灝兒男友正式破產

卓悅創辦人葉俊亨及其妻和兒子葉韋彤(JW王灝兒男友)，去年因欠款逾2,000萬未還，遭入稟申請破產，日前正式被頒令破產。消息傳出後，大家最關注的就是JW男友破產後的生活，究竟可唔可以維持本來的奢華生活，住獨立屋、揸靚車、富貴外遊呢？

JW王灝兒 JW 二人愛得高調，一早已認定對方。
二人愛得高調，一早已認定對方。（圖片來源：[email protected]
JW王灝兒 JW JW同卓悅太子爺拍拖生活優哉游哉，經常陪男友出入馬場，早已學定做豪門新抱。
JW過去5年與葉韋彤的拍拖生活優哉游哉，經常陪男友出入馬場，早已學定做豪門新抱。（圖片來源：新傳媒資料庫）

JW王灝兒曾過奢華生活 出入馬會當散步

JW過去生活可謂優哉游哉，做跟得女友陪男友出入馬場及生意應酬，不時在社交網分享同男友的家庭生活放閃，不過兩人一直未婚，享受單身。當年的知情者透露：「同Tarzan（葉韋彤）拍拖之後，呢幾年JW已經冇乜事業心，寧願爭取時間陪男友，葉韋彤出去生意應酬JW亦跟到實，為咗冧葉韋彤又學整嘢食同陪打乒乓波，仲行埋奶奶政策，成日傍實未來奶奶出入，成個新抱仔咁款，明眼人都睇出佢有顆恨嫁嘅心。」

JW王灝兒 JW JW早已融入男友的家庭及生活圈子，今年農曆大年初一，JW在男友豪宅與男友一家團拜。
JW早已融入男友的家庭及生活圈子，去年農曆大年初一，JW在男友豪宅與男友一家團拜，可惜今年已經唔同晒。（圖片來源：新傳媒資料庫）

破產後生活受到一定的約束

男友葉韋彤與父母正式破產，JW的拍拖生活當然受到一定的影響，對於享受慣的有錢人，突然要改變消費及生活模式，相信都要時間適應。根據破產管理署資料提供，破產者的生活要盡量簡樸，債務人不得購買高價商品。除非有充份理由，否則破產者一般都不可以乘坐的士（除非有充份理由）、申請貸款、買車、買樓、投資基金、購買名貴物品等，亦不可以為破產前已簽訂的人壽或儲蓄保險保單供款。

破產管理署的職員有機會前往破產者的居所進行檢查。至於外遊，破產者仍然有此自由，但所有開支都不可以由破產人的資產同收入支付，即是去旅行都一定要有人負擔所有費用才可以去。而且破產者每次出境都要先通知署方或受託人，並且清楚交代行程。否則可能會被視為不合作，從而被延長破產期「加監」。一般首次破產者會在破產令頒布4年後自動獲解除破產。

王灝兒 JW JW前幾年不時與男友無事忙周街逛，生活無憂。
JW前幾年不時與男友無事忙周街逛，生活無憂。（圖片來源：新傳媒資料庫）
王灝兒 JW 葉韋彤擁有多架名車，不時載住JW出入。
葉韋彤擁有多架名車，不時載住JW出入。（圖片來源：新傳媒資料庫）

JW曾揚言同甘共苦

JW曾公開表示與男友講心唔講金，人生總有高高低低：「我們多年來一路互相支持，有甚麼事大家都在身邊，不需要多說，行動最實際。」如今男友落難，生活將會受到約束，名下多架價值不菲的名車亦要變賣抵債，就法律而言，破產者不能揮霍，但有人代支就另計，相信JW只要努力工作賺錢，盡能力擔起一切，相信依然可以維持與男友的高質拍拖生活。

王灝兒 JW JW在去年12月聖誕節開P切火雞。
JW在去年12月聖誕節開P切火雞。（圖片來源：[email protected]
王灝兒 JW 日前又去wine pairing dinner，身旁疑似是男友葉韋彤身影，酒照飲，高質生活似乎未受太大影響。
日前又去wine pairing dinner，身旁疑似是男友葉韋彤身影，酒照飲，高質生活似乎未受太大影響。（圖片來源：[email protected]

網民心水清 叫JW勤力搵錢

被指一心釣金龜的JW，嫁入豪門好夢成空，仲要與男友共患難，不少網民都食晒花生，睇死這段關係唔會開花結果，仲話JW係時間反養男友一家，有網民引用JW首本名曲《矛盾一生》中的歌詞「痛定思痛未來算吧」，真係好應景。

王灝兒 JW
（圖片來源：[email protected]討論區截圖）
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王灝兒 JW JW努力搵錢，日前先過完大海去澳門登台搵真銀。
JW努力搵錢，日前先過完大海去澳門登台搵真銀。（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]討論區截圖）
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（圖片來源：[email protected]討論區截圖）

葉氏千萬豪宅前年急放

現時34歲的王灝兒（JW）與富貴男友葉韋彤（Tarzan）相戀5年多，一向愛得高調，不時晒富貴生活，例如名車、名錶以及九肚山豪宅；JW又不時陪男友入馬場為其愛駒打氣，又晒出在豪宅內打乒乓球的影片，豪宅更是招呼朋友開P的地方。多年來葉韋彤被指身家逾12億，他是愛車之人，擁有法拉利，保時捷及Benz越野車等，多架名車總值過千萬，早前有報道指葉韋彤與父母共三人在2020年10月，向富英有限公司借了一筆5,450萬元貸款，為期1年，平均年利率達17.59厘，相當於每月利息約79萬元。而他們在九肚山皓朗山莊雙號屋的豪宅在03年以1,400萬買入，21年以4,100萬賣出，帳面勁賺3倍。

JW王灝兒 JW 限時動態曬下部車。
JW曾在限時動態態上載在豪宅外洗車的片段。（圖片來源：[email protected]
JW王灝兒 JW JW不時在男友豪宅搞party，早前更舉行泳池寵物派對。
JW之前不時在男友豪宅搞party，曾舉行泳池寵物派對。（圖片來源：新傳媒資料庫）

葉氏豪宅被「街市大王」女兒買走

葉氏的豪宅實用面積2,378平方呎，屬於3房間隔，連480平方呎平台，而單位豪宅內設有私家泳池、私家影院，可謂極度奢華，王灝兒經常在該處辦泳池派對同打乒乓球，不過一切已成過去，該單位已經被「街市大王」之稱的鄧清河女兒鄧蕙敏購入。

JW王灝兒 JW 得閒拍拖行山，捕獲發哥。
JW與男友得閒拍拖行山，捕獲發哥。（圖片來源：新傳媒資料庫）
王灝兒 JW 葉氏位於九肚山的大宅曾是招呼好友的好地方。
葉氏位於九肚山的大宅曾是招呼好友的好地方。（圖片來源：新傳媒資料庫）

JW王灝兒男友屋企打乒乓波

早前在Youtube Channel Round Table Poker 節目入面，Eric Kwok同JW等人打乒乓波的地方其實就係葉氏位於九肚山的豪宅。

JW王灝兒 似乎好難再見到JW打乒乓波了
似乎好難再見到JW豪宅內打乒乓波了。（圖片來源：[email protected]
JW王灝兒 JW JW經常陪男友在家打乒乓波。
JW經常陪男友在家打乒乓波。（圖片來源：新傳媒資料庫）

JW王灝兒一心做12億新抱

JW王灝兒過去經常陪男友葉韋彤媽媽去馬場，觀賞男友家族名下的愛駒出賽。他們亦不時出席對方的朋友和家人的聚會，讓親朋戚友認識自己的另一半。她更曾向其他人透露，大讚葉韋彤的細心，認為他的個很貼心的男朋友，稱對方在自己開迷你演唱會時日夜陪伴，十分Sweet。為了與男友開托更多共同興趣和話題，JW王灝兒都特意去學打乒乓球，而葉韋彤都有陪JW王灝兒去打網球。

JW王灝兒 JW 近年工作量不多，Hea爆的JW不時出埠旅遊享受生活。
拍拖初期工作量不多，Hea爆的JW不時出埠旅遊享受生活。（圖片來源：新傳媒資料庫）

JW攞獎兼搲撈：我真係好鐘意唱歌同演戲

JW知道男友家族即將面對破產，早前出席《萬千星輝賀台慶頒獎典禮2022》憑白色強人2主題曲《Wish》獲得「最受歡迎電視歌曲」時，上台就即刻口甜舌滑擦TVB鞋，話自己好鐘意演戲，好似想搲撈咁：「我拍緊《痞子殿下》嘅時候，我記得有人同我講，佢話：『你係玩下咋嘛，你之後都唱返歌㗎啦。』我想講我唔係玩㗎，我真係好鐘意唱歌，同埋我好鐘意演戲，我係歌手及演員JW！」

JW王灝兒 JW琴日一上台領獎就即刻口甜舌滑擦TVB鞋，話自己好鐘意演戲，好似想搲撈咁
JW一上台領獎就即刻口甜舌滑擦TVB鞋，話自己好鐘意演戲，好似想搲撈咁（圖片來源：《萬千星輝頒獎典禮2022》截圖）
JW王灝兒 JW次次都同有錢仔拍拖，剛與Tarzan一起的時候都被外界指她拜金。
JW拍拖對象次次都係有錢仔，剛與葉韋彤一起的時候曾被外界指她拜金。（圖片來源：[email protected]

夾啱時間出新歌撐男友

男友一家三口正式破產，JW近日繼續專注工作，仲推出新歌《陪你》，搵嚟J. Arie作曲、鍾說填詞，一改佢以往曲風，加上歌詞與歌名好應景，被指是有意撐落難的男友。JW更在社交網上載MV為新歌宣傳，故事講無論發生咩事，都會陪住另一半度過，除了啱晒嚟緊嘅情人節唱畀另一半聽，JW擺明有心為男友打氣。

王灝兒 JW JW在社交網宣傳新歌，隔空向男友表明心跡。
JW在社交網宣傳新歌，隔空向男友表明心跡。（圖片來源：[email protected]
王灝兒 JW JW的新歌《陪你》，好明顯係送畀男友葉韋彤。
JW的新歌《陪你》，好明顯係送畀男友葉韋彤。（圖片來源：[email protected]

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑（2月14日公開發售）；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

情人節有什麼好去處推介？

情人節想攪攪新意思？多個商場都換上浪漫裝飾，讓情侶們甜蜜打卡，更有商場設置「戶外星空影院」，讓情侶們在漫天星宿下一邊欣賞電影，享受溫馨時光！即看：情人節好去處2023；除此之外，相信各位都很苦惱要揀甚麼餐廳，編輯為大家精選15間情人節餐廳，包括fine dining、自助餐、扒房及米芝蓮餐廳，價錢有平有貴，快啲bookmark定同男女朋友過一個浪漫情人節！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、新傳媒資料庫、[email protected]_ip、[email protected]討論區截圖

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