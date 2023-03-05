JW王灝兒全力撐破產男友 不忿被指釣金龜：從來冇問過任何人攞錢！

JW王灝兒2010年英國大學未畢業就被黎明的A Music力捧出道，曾一炮而紅，奈何之後學成回港事業無法承接，繼而於2015年轉投Sunny Idea憑《矛盾一生》三部曲創出事業高峰，兼殺上紅館舉行處女個唱。32歲的JW接受商台《星光背後》訪問，憶述當年簽約試音純為見黎明、低潮期後離巢對黎明只有感恩並沒有埋怨，更剖白了與男友拍拖六年，反擊一直以來外界對她的不公批評！