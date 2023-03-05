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JW王灝兒全力撐破產男友 不忿被指釣金龜：從來冇問過任何人攞錢！

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JW王灝兒2010年英國大學未畢業就被黎明的A Music力捧出道，曾一炮而紅，奈何之後學成回港事業無法承接，繼而於2015年轉投Sunny Idea憑《矛盾一生》三部曲創出事業高峰，兼殺上紅館舉行處女個唱。32歲的JW接受商台《星光背後》訪問，憶述當年簽約試音純為見黎明、低潮期後離巢對黎明只有感恩並沒有埋怨，更剖白了與男友拍拖六年，反擊一直以來外界對她的不公批評！

JW 32歲的JW，一直被標籤「拜金」及「釣金龜」。
32歲的JW，一直被標籤「拜金」及「釣金龜」。（圖片來源：[email protected]

JW王灝兒唱而優則演

JW王灝兒雖然是歌手出身，不過兩年前開始為無綫拍劇多條出路，身兼歌手、演員兩職的她，於今年情人節期間推出2023年頭炮歌曲《陪你》，被指是為了支持破產的男友葉韋彤（Tarzan），JW接受商台《星光背後》訪問，對於外界指她與富二代男友拍拖是拜金、釣金龜，一一作出回應。

JW JW上商台節目《星光背後》做嘉賓，為自己大平反。
JW上商台節目《星光背後》做嘉賓，為自己大平反。（圖片來源：[email protected])）
JW JW因為男友破產而被指釣金龜撻Q，男友又被質疑可以繼續富裕生活，日前JW在社交網以自己的新歌歌詞表露心情，無非想話畀大家知佢好委屈。
JW因為男友破產而被指釣金龜撻Q，男友又被質疑可以繼續富裕生活，日前JW在社交網以自己的新歌歌詞表露心情，無非想話畀大家知佢好委屈。（圖片來源：[email protected]

被標籤「拜金」大喊唔公平

由公開戀情至今，因為男友Tarzan的家庭背景，JW一直被標籤「拜金」及「一心釣金龜」，對於這個指控，JW非常不忿：「unfair（不公平）！」，「係呀！好煩呀！我從來認為falling in love with someone rich，唔等於釣金龜！有乜嘢釣啫？對女仔嚟講幾unfair！我拍拖唔會諗太多，但公開後有唔少呢啲字眼係對我unfair。」

JW JW與富二代男友葉韋彤Tarzan)相戀近6年，男友家族經營的生意，因無力償還債務被入稟申請破產，JW一直陪伴男友經歷低潮。
JW與富二代男友葉韋彤(Tarzan)相戀近6年，男友家族經營的生意，因無力償還債務被入稟申請破產，JW一直陪伴男友經歷低潮。（圖片來源：[email protected]

JW強調：從來、從來靠自己

JW愈講愈激動，坦言從來都是靠自己：「大學畢業以嚟，我一直勤力工作，我從來、從來！冇問過任何人攞錢，亦冇問過屋企人攞錢，從來靠自己！但外間一直有標籤，忘記我嘅努力，譬如我同邊個一齊，過去幾年就唔使做，依家就需要出返嚟做嘢，呢啲完全係錯！我一直都有工作，疫情期間我仲拍劇，真係好unfair。依家我唔會上網睇留言，因為佢哋根本唔了解我，亦唔需要同所有人解釋，我相信繼續勤力工作，終會有人睇到我嘅努力！」

JW JW自言大學畢業後，一直靠自己雙手賺錢，從沒向家人攤大手板攞過一分一毫。
JW自言大學畢業後，一直靠自己雙手賺錢，從沒向家人攤大手板攞過一分一毫。（圖片來源：[email protected]
JW JW近年轉型做演員，日前為了無綫新劇《痞子殿下2》剪短頭髮，她表示從來都未剪過短頭髮，笑言自己算是個專業演員。
JW近年轉型做演員，日前為了無綫新劇《痞子殿下2》剪短頭髮，她表示從來都未剪過短頭髮，笑言自己算是個專業演員。（圖片來源：[email protected]

男友性格最吸引 希望一直行落去

JW表示自己拍拖經驗不多，五隻手數得晒，而男友Tarzan最先吸引她是性格，JW說：「主要係性格，佢又識好多嘢，可以教我好多！我哋鍾意嘅嘢好相近，如愛聽hip hop音樂，又鍾意食嘢，又有好多共同朋友及興趣，所以令到我哋一齊行落去。」對於在男友的人生低潮時不離不棄，新歌《陪你》被指是唱出自己心聲，JW不諱言：「點樣都要有love support！陪住佢已經係最好！有時唔需要講太多，仲有我希望可以保護到佢，唔想因為我係公眾人物，而令到佢或者佢家人經常見報，所以盡量少啲講，盡量protect佢。」JW再次公開力撐男友，她更透露男友是《陪你》的第一個聽眾，聽完仲話好鍾意首歌，覺得好sweet！JW更認定男友是Mr. Right：「同一個人喺埋一齊，就會朝住呢方向行落去。」

JW JW以全新短髮LOOK示人。
JW以全新短髮LOOK示人。（圖片來源：[email protected]
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JW表示會力撐男友，更朝住結婚方向行下去。（圖片來源：[email protected]

網民繼續潑冷水

對於JW對破產男友的不離不棄，甚至反擊外間對她的誤解，網民依舊唔睇好呢段關係，有人改了JW的《矛盾一生》歌詞「矛盾只因深愛著…你身家」，亦有不少網民繼續留言潑冷水。「不離不棄唔係睇兩個月嘅，睇多兩年先」、「男友破咗產依家梗係靠自己啦」等等。

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（圖片來源：Facebook留言截圖）
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（圖片來源：Facebook留言截圖）
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（圖片來源：Facebook留言截圖）
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（圖片來源：Facebook留言截圖）

JW男友今年2月正式破產

卓悅創辦人葉俊亨及其妻和兒子葉韋彤(JW王灝兒男友)，去年因欠款逾2,000萬未還，遭入稟申請破產，今年2月初正式被頒令破產。消息傳出後，JW豪門夢碎，大家最關注的就是JW男友破產後的生活，住慣九肚山獨立屋，擁多架過百萬名車的葉韋彤，究竟可唔可以維持本來的奢華生活，住獨立屋、揸靚車、富貴外遊呢？看來要辛苦講心唔講金的JW。

JW王灝兒 JW 二人愛得高調，一早已認定對方。
二人愛得高調，一早已認定對方。（圖片來源：[email protected]
JW王灝兒 JW JW同卓悅太子爺拍拖生活優哉游哉，經常陪男友出入馬場，早已學定做豪門新抱。
JW過去5年與葉韋彤的拍拖生活優哉游哉，經常陪男友出入馬場，早已學定做豪門新抱。（圖片來源：新傳媒資料庫）
JW王灝兒 JW JW早已融入男友的家庭及生活圈子，今年農曆大年初一，JW在男友豪宅與男友一家團拜。
JW早已融入男友的家庭及生活圈子，去年農曆大年初一，JW在男友豪宅與男友一家團拜，可惜今年已經唔同晒。（圖片來源：新傳媒資料庫）
王灝兒 JW 葉韋彤擁有多架名車，不時載住JW出入。
葉韋彤擁有多架名車，不時載住JW出入。（圖片來源：新傳媒資料庫）
王灝兒 JW JW努力搵錢，日前先過完大海去澳門登台搵真銀。
JW努力搵錢，早前先過完大海去澳門登台搵真銀。（圖片來源：[email protected]
JW王灝兒 JW JW不時在男友豪宅搞party，早前更舉行泳池寵物派對。
JW之前不時在男友豪宅搞party，曾舉行泳池寵物派對。（圖片來源：新傳媒資料庫）
JW王灝兒 JW次次都同有錢仔拍拖，剛與Tarzan一起的時候都被外界指她拜金。
JW拍拖對象次次都係有錢仔，剛與葉韋彤一起的時候曾被外界指她拜金。（圖片來源：[email protected]

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟西九音樂節黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？

政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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