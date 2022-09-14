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重溫JW王灝兒曬葉氏奢華豪宅 原來去年以4千萬賣屋套現勁賺3倍

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JW王灝兒的富二代男友葉韋彤（Tarzan Ip）家族上周五遭宏安集團旗下財資管理服務附屬公司富英有限公司申請破產，及後更加遭到卓悅控股（00653）發聲明割席指葉氏家族一早賣晒股份，叫人唔好再稱呼葉韋彤做「卓悅太子爺」，而原來早在去年，JW同男友的豪宅以3倍價錢賣出。

JW 二人愛得高調，一早已認定對方。
二人愛得高調，一早已認定對方。（圖片來源：[email protected]

千萬豪宅舊年急放

JW和她男友葉韋彤拍拖後一向愛得高調，更不時曬富貴，例如名車、名錶以及九肚山豪宅；而JW更不時常曬出在豪宅內打乒乓球的影片。多年來葉韋彤都被指身家逾12億，近日多間媒體報道，卓悅創辦人葉俊亨、妻子鍾佩雲及兒子葉韋彤三人在2020年10月，向富英有限公司借了一筆5450萬元貸款，為期1年，平均年利率達17.59厘，相當於每月利息約79萬元。而他們在九肚山皓朗山莊雙號屋的豪宅在2003年以1400萬買入，去年以4100萬賣出，帳面勁賺3倍。

JW 限時動態曬下部車。
限時動態曬下部車。（圖片來源：[email protected]
JW JW不時在男友豪宅搞party，早前更舉行泳池寵物派對。
JW不時在男友豪宅搞party，早前更舉行泳池寵物派對。（圖片來源：新傳媒資料庫）

豪宅被「街市大王」女兒買走

葉氏的豪宅實用面積2,378平方呎，屬於3房間隔，連480平方呎平台，而單位豪宅內設有私家泳池、私家影院，可謂極度奢華，王灝兒經常在該處辦泳池派對同打乒乓球，不過一切已成過去，該單位已經被「街市大王」之稱的鄧清河女兒鄧蕙敏購入。

JW 得閒拍拖行山，捕獲發哥。
得閒拍拖行山，捕獲發哥。（圖片來源：新傳媒資料庫）
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（圖片來源：[email protected]_ip）

JW男友屋企打乒乓波

係Youtube Channel Round Table Poker 節目入面，Eric Kwok同JW等人打乒乓波的地方其實就係呢間豪宅。

似乎好難再見到JW打乒乓波了
似乎好難再見到JW豪宅內打乒乓波了（圖片來源：[email protected]
JW JW經常陪男友在家打乒乓波。
JW經常陪男友在家打乒乓波。（圖片來源：新傳媒資料庫）

JW王灝兒準備做12億新抱

JW王灝兒過去經常陪男友Tarzan媽媽去馬場，觀賞男友家族名下的愛駒出賽。他們亦不時出席對方的朋友和家人的聚會，讓親朋戚友認識自己的另一半。她更曾向其他人透露，大讚Tarzan的細心，認為他的個很貼心的男朋友，稱對方在自己開迷你演唱會時日夜陪伴，十分Sweet。為了與男友開托更多共同興趣和話題，JW王灝兒都特意去學打乒乓球，而Tarzan都有陪JW王灝兒去打網球，利用打球來增進感情，相處得很開心。現時他們已拍拖五年，關係相當穩定。

JW JW同卓悅太子爺拍拖生活優哉游哉，經常陪男友出入馬場，早已學定做豪門新抱。
JW同卓悅太子爺拍拖生活優哉游哉，經常陪男友出入馬場，早已學定做豪門新抱。（圖片來源：新傳媒資料庫）

回望奢華生活 出入馬會當散步

JW過去生活可謂優哉游哉，做跟得女友陪男友出入馬場及生意應酬，不時在社交網分享同男友的家庭生活放閃，不過兩人一直未婚，享受單身。當年的知情者透露：「同Tarzan（葉韋彤）拍拖之後，呢幾年JW已經冇乜事業心，寧願爭取時間陪男友，Tarzan出去生意應酬JW亦跟到實，為咗冧Tarzan又學整嘢食同陪打乒乓波，仲行埋奶奶政策，成日傍實未來奶奶出入，成個新抱仔咁款，明眼人都睇出佢有顆恨嫁嘅心。」但如今佢男友一家破產，會晤會令呢種情況添加變數呢？

JW JW早已融入男友的家庭及生活圈子，今年農曆大年初一，JW在男友豪宅與男友一家團拜。
JW早已融入男友的家庭及生活圈子，今年農曆大年初一，JW在男友豪宅與男友一家團拜。（圖片來源：新傳媒資料庫）
JW 近年工作量不多，Hea爆的JW不時出埠旅遊享受生活。
近年工作量不多，Hea爆的JW不時出埠旅遊享受生活。（圖片來源：新傳媒資料庫）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、新傳媒資料庫資料或影片來源：[email protected] Table Poker

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