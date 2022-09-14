重溫JW王灝兒曬葉氏奢華豪宅 原來去年以4千萬賣屋套現勁賺3倍

JW王灝兒的富二代男友葉韋彤（Tarzan Ip）家族上周五遭宏安集團旗下財資管理服務附屬公司富英有限公司申請破產，及後更加遭到卓悅控股（00653）發聲明割席指葉氏家族一早賣晒股份，叫人唔好再稱呼葉韋彤做「卓悅太子爺」，而原來早在去年，JW同男友的豪宅以3倍價錢賣出。