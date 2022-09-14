重溫JW王灝兒曬葉氏奢華豪宅 原來去年以4千萬賣屋套現勁賺3倍
千萬豪宅舊年急放
JW和她男友葉韋彤拍拖後一向愛得高調，更不時曬富貴，例如名車、名錶以及九肚山豪宅；而JW更不時常曬出在豪宅內打乒乓球的影片。多年來葉韋彤都被指身家逾12億，近日多間媒體報道，卓悅創辦人葉俊亨、妻子鍾佩雲及兒子葉韋彤三人在2020年10月，向富英有限公司借了一筆5450萬元貸款，為期1年，平均年利率達17.59厘，相當於每月利息約79萬元。而他們在九肚山皓朗山莊雙號屋的豪宅在2003年以1400萬買入，去年以4100萬賣出，帳面勁賺3倍。
豪宅被「街市大王」女兒買走
葉氏的豪宅實用面積2,378平方呎，屬於3房間隔，連480平方呎平台，而單位豪宅內設有私家泳池、私家影院，可謂極度奢華，王灝兒經常在該處辦泳池派對同打乒乓球，不過一切已成過去，該單位已經被「街市大王」之稱的鄧清河女兒鄧蕙敏購入。
JW男友屋企打乒乓波
係Youtube Channel Round Table Poker 節目入面，Eric Kwok同JW等人打乒乓波的地方其實就係呢間豪宅。
JW王灝兒準備做12億新抱
JW王灝兒過去經常陪男友Tarzan媽媽去馬場，觀賞男友家族名下的愛駒出賽。他們亦不時出席對方的朋友和家人的聚會，讓親朋戚友認識自己的另一半。她更曾向其他人透露，大讚Tarzan的細心，認為他的個很貼心的男朋友，稱對方在自己開迷你演唱會時日夜陪伴，十分Sweet。為了與男友開托更多共同興趣和話題，JW王灝兒都特意去學打乒乓球，而Tarzan都有陪JW王灝兒去打網球，利用打球來增進感情，相處得很開心。現時他們已拍拖五年，關係相當穩定。
回望奢華生活 出入馬會當散步
JW過去生活可謂優哉游哉，做跟得女友陪男友出入馬場及生意應酬，不時在社交網分享同男友的家庭生活放閃，不過兩人一直未婚，享受單身。當年的知情者透露：「同Tarzan（葉韋彤）拍拖之後，呢幾年JW已經冇乜事業心，寧願爭取時間陪男友，Tarzan出去生意應酬JW亦跟到實，為咗冧Tarzan又學整嘢食同陪打乒乓波，仲行埋奶奶政策，成日傍實未來奶奶出入，成個新抱仔咁款，明眼人都睇出佢有顆恨嫁嘅心。」但如今佢男友一家破產，會晤會令呢種情況添加變數呢？
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