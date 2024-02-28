JW王灝兒950萬買大坑台兩房！唔怕男友破產 成功靠自己做業主
JW斥近千萬買大坑單位
據知，是次JW以首置身份入市，成交單位來自東半山大坑台B座高層。據土地註冊處資料，登記買家為王灝兒（WONG HO YEE），中英文均與JW吻合，市場估計為同一身份。 由於JW以首置名義買樓，故是次交易僅涉32萬元印花稅。據了解，上址原業主於2005年1月以308萬元購入單位，持貨約19年，現轉手帳面獲利642萬元或升值逾兩倍。
JW豪門夢碎男友正式破產
卓悅創辦人葉俊亨及其妻和兒子葉韋彤(JW王灝兒男友)，據悉欠款逾2,000萬未還，遭入稟申請破產，2022年2月初正式被頒令破產。消息傳出後，JW豪門夢碎，大家最關注的就是JW男友破產後的生活，住慣九肚山獨立屋，擁多架過百萬名車的葉韋彤，究竟可唔可以維持本來的奢華生活，住獨立屋、揸靚車、富貴外遊呢？看來要辛苦講心唔講金的JW。
被標籤「拜金」大喊唔公平
由公開戀情至今，因為男友Tarzan的家庭背景，JW一直被標籤「拜金」及「一心釣金龜」，對於這個指控，JW非常不忿：「unfair（不公平）！」，「係呀！好煩呀！我從來認為falling in love with someone rich，唔等於釣金龜！有乜嘢釣啫？對女仔嚟講幾unfair！我拍拖唔會諗太多，但公開後有唔少呢啲字眼係對我unfair。」
JW強調：從來、從來靠自己
JW愈講愈激動，坦言從來都是靠自己：「大學畢業以嚟，我一直勤力工作，我從來、從來！冇問過任何人攞錢，亦冇問過屋企人攞錢，從來靠自己！但外間一直有標籤，忘記我嘅努力，譬如我同邊個一齊，過去幾年就唔使做，依家就需要出返嚟做嘢，呢啲完全係錯！我一直都有工作，疫情期間我仲拍劇，真係好unfair。依家我唔會上網睇留言，因為佢哋根本唔了解我，亦唔需要同所有人解釋，我相信繼續勤力工作，終會有人睇到我嘅努力！」
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