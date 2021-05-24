JW王灝兒甩21磅細兩個碼 自爆一個原因所致

JW（王灝兒）出道以來都珠圓玉潤，不過最近成個人唔同晒，面形變V身形亦明顯清減了不少，她自爆相比一年前少了21磅，重回中學時期巔峰狀態，不過JW透露無刻意減磅，而是因為…

撰文：東方新地 ｜圖片：JW王灝兒IG圖片、東方新地圖片