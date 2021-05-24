JW王灝兒甩21磅細兩個碼 自爆一個原因所致
撰文：東方新地 ｜圖片：JW王灝兒IG圖片、東方新地圖片
JW小背心騷Quali
JW（王灝兒）入行已經好有肉地，四年前撻著12億卓悅太子爺葉韋彤（Tarzan），一副唔憂做心態等做豪門少奶，工作量唔算多，全副精神融入男友富貴生活圈子，心體廣胖。這日她卻穿上昔日的迷你牛仔短裙，用手拉開裙頭，的確瘦足兩個碼，有近半個身形的空位；同時她又晒出以火辣小背心，配短褲上陣洗車的片段，盡騷苗條身段。
蔣家旻質疑JW之前磅數
去年開始，JW為無綫拍了《逆天奇案》及《欺詐劇團》，最近又開拍《痞子殿下》做第二女主角，她自爆身材有變是因為拍劇所致，不過好友蔣家旻就質疑：「你以前有冇咁肥呀？唔信！」JW即表示：「我成日著啲好大件嘅T恤遮住。」又笑指：「我上年年頭嘅體重真係自己都嚇親。」而好友生煎包王子蕭唯展都向JW請教瘦身方法，JW就邀請對方：「同我一齊拍劇。」
JW條路自己揀
JW一直被指等嫁，不過拍拖4年男友未有脫單計劃，至今婚期未有著落，JW惟有女人當自強，去年8月宣布加盟星夢娛樂，硬攻歌影視三棲，早前JW指自己已跟TVB加簽經理人合約，正式開始演員生活，仲話自己一直好恨拍劇。
JW被億萬男友拖婚
JW加入星夢後氣勢如虹，除了要在頒獎禮搶獎，更歌視同時發展。至今JW已有兩套劇完成拍攝，分別是《逆天奇案》及《欺詐劇團》。原本有傳JW會在《欺詐劇團》擔正女一，無綫為捧她更巴閉搵金牌監製潘嘉德回巢操刀，不過當提及男女主角人選，監製德哥卻直言：「對燈發誓，我冇份揀主角！」最終JW只擔任劇中配角，主角落實為蔣家旻。但睇嚟備受無綫力捧的JW，將來有機會可以跳過監製揀蟀一環。
JW惟有寄情工作
JW近年可謂優哉游哉，經常做跟得女友陪男友出入馬場及生意應酬，不時在社交網分享同男友的家庭生活放閃，以為她快嫁人上岸，但原來JW太子爺男友仍然享受單身，至今未有結婚計劃，想升呢富貴人妻冇著落的JW，惟有寄情工作。據知情者透露：「同Tarzan（葉韋彤）拍拖之後，呢幾年JW已經冇乜事業心，寧願爭取時間陪男友，Tarzan出去生意應酬JW亦跟到實，為咗冧Tarzan又學整嘢食同陪打乒乓波，仲行埋奶奶政策，成日傍實未來奶奶出入，成個新抱仔咁款，明眼人都睇出佢有顆恨嫁嘅心，不過Tarzan就唔係咁諗，寧願同JW過吓同居生活先，搞到長期倚賴男友嘅JW，耐咗都覺得冇乜安全感，呢排仲好積極話要再衝事業㖭！」
雞仔聲難入咪、外形條件限制多
去年10月中JW開拍的劇集《欺詐劇團》，男主角是以部頭約回巢的敖嘉年，據知該劇演員名單還有鄭丹瑞、蔣家旻、張秀文、星夢新人劉子碩及上屆冠軍港姐黃嘉雯。不過對於毫無演出經驗的JW，外形條件限制多，有幕後爆料：「JW冇演戲經驗，又得嗰五呎高身材矮小，外形已經輸蝕，想搵男主角襯佢都唔容易，而且佢講嘢同唱歌好唔同，講嘢把雞仔聲好難入咪，如果真係拍戲，有好多嘢都要改進，無綫夾硬捧佢上都算好博！」