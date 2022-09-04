內地新令禁用英文名 網民提出為JW改名 JW親自回覆獲激讚
傳內地禁用英文名 Angelababy要改名？
內地編劇汪海林近日在微博發文表示：「楊穎不能再署名angelababy，辣目洋子也必須叫個中國名，是廣電總局的要求，叫外文名或近似外文名的藝名，將不被允許」。
此文一出，汪海林文中所提及到的女星辣目洋子亦馬上發文表示自己已經將名字改回本名「李嘉琦」：「聽媽媽的話，我將恢復本名李嘉琦，如果覺得名字不好記，就叫我小名『小辣』好啦」新規定引起一連串的風波引起網民的熱議！
有網民發起為JW改名 JW親自回覆獲激讚
香港的網民亦唔輸蝕，紛紛為香港藝人改名，其中有網民發文問道：「如果JW唔可以再用英文名，咁應該叫乜好？」，引來大批網民留言。網民紛紛提出意見，表示JW可以改名為「萬豪」、「丁得」、「追揼」和「十田」等名字。經過網民一番激烈的討論之後，JW亦親自回覆表示網民的回應都十分有創意，夠玩得嘅JW立即獲網民激讚！
部分網民的「改名」建議：
（圖片來源：[email protected]環球膠報 截圖）
網民建議Angelababy改名為「安祖拉嬰兒」
在內地人氣十足的Angelababy亦逃不過需要改名的命運，至於該改成什麼名字，則惹來一班網民在微博熱烈討論。有網民認為Angelababy除了可以改回本名楊穎之外，亦可以改叫為「安祖拉嬰兒」、「安祖拉貝背」之類。
內地網民批評廣電局「管太寬」
此外，內地對改名風波一事的反應兩極，有網民表示支持廣電局的決定，認為近年內地演藝圈外語氾濫，廣電局應該嚴厲管制藝人的名字；同時亦有大網民覺得廣電局「管太寬」，改名字屬於藝人的自由，不應該由廣電局規管。
對於網民的評論，汪海林表示其實該規定在20年前已經在默默進行，他更表示Angelababy在參演作品時一直用「楊穎」著名，從來不著英文名，可見該規定並非是剛剛落下的新規定。
讀者留言