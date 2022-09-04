內地新令禁用英文名 網民提出為JW改名 JW親自回覆獲激讚

近日內地編劇汪海林在微博的發文引起網民廣泛討論。他表示內地廣電總局已經發令要求名字中帶有其他國家語言的藝人一律改名，連Angelababy都走唔甩！香港亦有部分網民發起為JW改名，JW本尊親自以4字回覆獲網民大讚！