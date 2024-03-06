kayan9896吳家忻被試當真取消關注 戀富三代後與Tyson Yoshi關係亦生變

歌手吳家忻（kayan9896）近日不僅與富三代馬桂烽（Justin）爆出新戀情，更即將舉行個人首個迷你音樂會，事業愛情同樣一片向好。然而kayan9896所屬的YouTube頻道「試當真」，突然被發現取消了對kayan9896的關注，立即引起網民的熱烈討論！
「試當真」與吳家忻kayan9896關係生變？
有眼尖網民發現「試當真」不再關注kayan9896，這一發現迅速在社交平臺上引起了熱議。kayan9896的IG帳號仍然追蹤著「試當真」，並且其個人簡介中依然保留著「試當真」的聯絡方式，這似乎顯示出雙方的關係並未完全破裂。然而，「試當真」的這一「取消關注」行為，無疑讓人們對於Kayan是否遭到單方面「放飛」產生了疑問。
kayan9896曾是「試當真」台柱
kayan9896曾為「試當真」台柱，其與Locker拍攝的出道作「唔通佢有男朋友」影片，至今View 數依然是全個Channel 第二最高View嘅作品，當時kayan9896亦因這條影片備受關注！
老闆游學修都沒follow了！不點名發文：我呢種傻仔好易呃
連「試當真」老闆游學修的IG現在亦沒有追蹤kayan9896，而kayan9896仍有follow游學修。有網民更發現游學修在社交媒體Threads上的一則帖文，更是為這段關係增添了幾分神祕色彩。他寫道：「我呢種傻仔好易呃，同我傾生意，氹得掂我就好著數，好易搵我笨，我唔識計的，但你面唔畀錢唔畀情唔講義唔講，我就同你死過。」這段不點名的發言，讓人不禁聯想到kayan9896即將舉辦的迷你音樂會，是否與這段關係的變化有所關聯。
Kayan unfollw埋Tyson Yoshi
而且網民更發現Tyson Yoshi與Kayan9896也互相unfollow了大家，但2人早前似乎關係友好，當Tyson Yoshi完成一連四場的STAR HALL個唱《MY NEW WORLD ORDER》後，Kayan9896亦有支持，Tyson Yoshi更與Kayan前度Locker、女友Christy 一起將Kayan9896靚樣畫成花面貓。
Kayan與富三代Justin新戀情曝光 失Locker失天下？
Kayan9896近日感情生活也成為了公眾關注的焦點。有網民捕獲到Kayan與富三代Justin的同行照片，Kayan亦開腔承認戀情，直言二人已拍拖半年，並已見過男方家長「Ball后」薛芷倫。有網民就形容指Kayan與前度Locker分手後，疑似試當真、Tyson決裂，似乎是「失Locker失天下」了。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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