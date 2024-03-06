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kayan9896吳家忻被試當真取消關注 戀富三代後與Tyson Yoshi關係亦生變

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歌手吳家忻（kayan9896）近日不僅與富三代馬桂烽（Justin）爆出新戀情，更即將舉行個人首個迷你音樂會，事業愛情同樣一片向好。然而kayan9896所屬的YouTube頻道「試當真」，突然被發現取消了對kayan9896的關注，立即引起網民的熱烈討論！

「試當真」與吳家忻kayan9896關係生變？

有眼尖網民發現「試當真」不再關注kayan9896，這一發現迅速在社交平臺上引起了熱議。kayan9896的IG帳號仍然追蹤著「試當真」，並且其個人簡介中依然保留著「試當真」的聯絡方式，這似乎顯示出雙方的關係並未完全破裂。然而，「試當真」的這一「取消關注」行為，無疑讓人們對於Kayan是否遭到單方面「放飛」產生了疑問。

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Kayan已許久沒再參與「試當真」的影片（圖片來源：ig＠kayan9896）
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「試當真」不再關注Kayan，但kayan9896仍follow緊「試當真」。（圖片來源：ig＠kayan9896、ig＠trialanderror924）

kayan9896曾是「試當真」台柱

kayan9896曾為「試當真」台柱，其與Locker拍攝的出道作「唔通佢有男朋友」影片，至今View 數依然是全個Channel 第二最高View嘅作品，當時kayan9896亦因這條影片備受關注！

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kayan9896與Locker拍攝的「唔通佢有男朋友」於試當真影片中熱門排行第二位。（圖片來源：youtube＠試當真Trial & Error）
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當時kayan9896亦因這條影片備受關注。（圖片來源：youtube＠試當真Trial & Error）

老闆游學修都沒follow了！不點名發文：我呢種傻仔好易呃

連「試當真」老闆游學修的IG現在亦沒有追蹤kayan9896，而kayan9896仍有follow游學修。有網民更發現游學修在社交媒體Threads上的一則帖文，更是為這段關係增添了幾分神祕色彩。他寫道：「我呢種傻仔好易呃，同我傾生意，氹得掂我就好著數，好易搵我笨，我唔識計的，但你面唔畀錢唔畀情唔講義唔講，我就同你死過。」這段不點名的發言，讓人不禁聯想到kayan9896即將舉辦的迷你音樂會，是否與這段關係的變化有所關聯。

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「試當真」老闆游學修亦沒有follow Kayan，而Kayan都有follow游學修（圖片來源：ig＠neoyau19、ig＠kayan9896）
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「試當真」老闆游學修不點名發文（圖片來源：threads＠neoyau19）
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游學修（圖片來源：youtube＠試當真Trial & Error）
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kayan最近宣布開騷（圖片來源：ig＠kayan9896）
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「試當真」老闆游學修與Kayan9896前度Locker關係友好，剛開台Locker就加入了「試當真」。（圖片來源：youtube＠試當真Trial & Error）

Kayan unfollw埋Tyson Yoshi

而且網民更發現Tyson Yoshi與Kayan9896也互相unfollow了大家，但2人早前似乎關係友好，當Tyson Yoshi完成一連四場的STAR HALL個唱《MY NEW WORLD ORDER》後，Kayan9896亦有支持，Tyson Yoshi更與Kayan前度Locker、女友Christy 一起將Kayan9896靚樣畫成花面貓。

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網民更發現Tyson Yoshi與Kayan9896也互相unfollow了大家（圖片來源：ig＠kayan9896、ig＠tysonyoshi）
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Tyson Yoshi（圖片來源：ig＠tysonyoshi）
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而且網民更發現Tyson Yoshi與Kayan也互相unfollow了大家，但2人早前似乎關係友好（圖片來源：ig＠tysonyoshi）
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Tyson Yoshi曾與Kayan前度Locker、女友Christy 一起將Kayan9896靚樣畫成花面貓（圖片來源：ig＠kayan9896）

Kayan與富三代Justin新戀情曝光 失Locker失天下？

Kayan9896近日感情生活也成為了公眾關注的焦點。有網民捕獲到Kayan與富三代Justin的同行照片，Kayan亦開腔承認戀情，直言二人已拍拖半年，並已見過男方家長「Ball后」薛芷倫。有網民就形容指Kayan與前度Locker分手後，疑似試當真、Tyson決裂，似乎是「失Locker失天下」了。

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kayan9896與富三代馬桂烽被爆戀情，kayan9896直認兩人已拍拖半年。（圖片來源：網上圖片）
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馬桂烽是大生地產發展的主席及行政總裁馬清偉與譽為「Ball后」的前妻薛芷倫所生的大兒子，他自己也是本地精品酒店集團Yulan Group 創辦人兼行政總裁。（圖片來源：ig＠ballqueen）
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Locker曾在試當真影片中表示喜歡kayan9896（圖片來源：youtube＠試當真Trial & Error）
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kayan與locker第一條影片「唔通佢有男朋友」（圖片來源：youtube＠試當真Trial & Error）
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2人不時情侶檔現身（圖片來源：yotube＠試當真Trial & Error）
吳家忻
更曾以情侶檔搵真銀。（圖片來源：IG@locker_94）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：IG＠kayan9896、IG＠trialanderror924、IG＠tysonyoshi、IG@locker_94、YouTube＠試當真Trial & Error、Threads＠neoyau19

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