kayan9896吳家忻被試當真取消關注 戀富三代後與Tyson Yoshi關係亦生變

歌手吳家忻（kayan9896）近日不僅與富三代馬桂烽（Justin）爆出新戀情，更即將舉行個人首個迷你音樂會，事業愛情同樣一片向好。然而kayan9896所屬的YouTube頻道「試當真」，突然被發現取消了對kayan9896的關注，立即引起網民的熱烈討論！