Kayan9896 與 Locker 林家熙疑似分手兩個月 網民揭4大疑點證兩年情玩完

Kayan9896（吳家忻）與Locker（林家熙）前年9月在IG洩蜜，被爆拍拖兼同居，二人上載合照「官宣」，Kayan9896封盤令不少宅男心碎。公開戀情後經常放閃，又以情侶檔接工作。但近來有消息指二人分手兩個月，男方與新晉女星疑似同遊荷蘭，而Kayan9896卻獨守空房，一人在家對鏡自拍，瘦剩棚骨。