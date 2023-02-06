Kayan9896 與 Locker 林家熙疑似分手兩個月 網民揭4大疑點證兩年情玩完
kayan9896孖林家熙公開認愛
24歲Kayan9896吳家忻是廣告界女王，拍劇、唱歌事業運勁旺，人氣爆燈被封新一代女神。而28歲的Locker林家熙是一名演員，16年拍攝電影《點五步》而正式入行，2020年加入「試當真」，與Kayan9896成為同事，日久生情，2021年9月認愛。但有指近月二人不再有任何交集，疑似分手，網民更舉出3大鐵證。
重溫二人《試當真》試映劇場：
故事簡介：Locker初次約會，種種跡象皆顯示一切順利。
分手疑點1. 社交網站無再放閃
Kayan9896吳家忻與Locker林家熙自去年認愛後，不時公開放閃，連張敬軒都忍唔住留言寫道「好閃」，但有網友發現近兩個月二人未有再於社交網站貼合照，最後的合照已是去年11月，就算剛過去的聖誕、新年大時大節都未見二人合體放閃。去年二人被爆已同居，二人分享生活照當中，不時見到愛巢的不同角落，但男方多月未見有在「家」的照片分享，只有Kayan9896一人在家，煮一份早餐，令網友們發現疑似情變。
分手疑點2. 互不再like 對方po
Kayan9896吳家忻每次出po，男友Locker林家熙不時秒畀讚，大家每次在對方每一個po都會畀like及留言。但自去年12月中後大家不再有交集，未有再在對方帖文畀like。
分手疑點3. 旅行各有各玩！Kayan9896泰國療傷瘦剩棚骨 Locker遊荷蘭有女同行
二人忽然不再交集，有網民指今年1月Kayan9896出席完叱咤頒獎禮後，便獨自到泰國布吉，有指她出埠療傷，照片中所見也只有她一人。而網民更有大發現，林家熙上月尾到荷蘭旅行，相中看似一個人，但卻有網民指同時段，新晉女星林千渟（原名林渟）同時也在荷蘭，而且標誌地區相同。
林家熙1月23日祝大家新年快樂，自爆人在荷蘭，更祝大家「HOLLAND勁」。林家熙不但以荷蘭排屋做背景，又分享在荷蘭贊丹的風車村景色！雖然在荷蘭之旅只有自拍照，但係風景和日光都與林千渟分享的一致。
林千渟上月同樣貼出人在荷蘭風車村的照片，有網民指林千渟與林家熙同遊荷蘭！
分手疑點4. 網友：「女尊男卑始早分手！」
有網民指女方事業較男方好，分手是必然定律，寫道：「女尊男卑始早分手」，更懷疑林家熙與林千渟行埋，。有網民隨即爆料指男方「媾女好勁架，林千渟飛咗自己條仔同佢一齊都唔奇。」、「有fd見到儲物櫃喺荷蘭攬另一條囡」、「儲物櫃讀書時已經好好戰績，聽講Jace入行同佢拍過拖」。對於二人疑似分手。大批網民指女神解封消息令人振奮，笑言女神重新上市相當欣慰。
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