Kayan9896豪門夢碎 曾上致電舊公司問有無嬲佢 試當真火速割蓆

近日Kayan9896（吳家忻）在社交媒體上宣布與「百億富三代」馬桂烽結束戀情，此消息迅速在網上引起廣泛討論。Kayan9896在IG限時中動態中以輕鬆的語氣公開分手消息，希望大家可以給予她多點空間。誰不知又爆出另一外一事，再次熱討起她與前公司的關係…

