Kayan9896豪門夢碎 曾上致電舊公司問有無嬲佢 試當真火速割蓆
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近日Kayan9896（吳家忻）在社交媒體上宣布與「百億富三代」馬桂烽結束戀情，此消息迅速在網上引起廣泛討論。Kayan9896在IG限時中動態中以輕鬆的語氣公開分手消息，希望大家可以給予她多點空間。誰不知又爆出另一外一事，再次熱討起她與前公司的關係…
Kayan9896上YouTube節目大談前公司 被笑指官腔
Kayan9896參加了由樂隊Zpecial主持的YouTube節目《醉酒Don’t Call》，節目中問到她有什麼想與舊公司說時，她表示她很感謝舊公司對她的栽培「無你無我」，其後被Zpecial成員笑指她官腔，Kayan9896再補充表示，雖然他們之間可能有點爭執，但她認為沒有東西是溝通解決不到，而且她自己也因此感到不開心。
打俾給前公司成員問嬲唔嬲自己離開：你好咪得囉
其後Kayan9896她不慎輸掉遊戲，結果她決定打電話給前公司的某位成員，但因為聲音被變聲，所以不知是誰，只知道Zpecial成員康聰指看到電話名字表示「respect」。Kayan問「你嬲唔嬲我離開前公司」然後該名成員表示Kayan是他的朋友，所以沒有生氣，只要Kayan發展就好可以了。
網民估係前度Locker 試當真發聲明割蓆：無人收過電話
節目播出後，網民憑電話中的語氣同蛛絲馬跡紛紛猜測Kayan打給了誰「豪哥FOR SURE啦」「Locker？」又有網民不滿指Kayan甩拖後就消費舊公司「隔咗咁耐仲消費舊公司 其實都幾x差」「條女真係極品黎，依家入唔到豪門， 想翻身做返utuber，就揾舊公司過橋炒流量，修哥心諗： 前世欠你咩」而她的前公司「試當真」則在threads發表聲明，澄清公司台前幕後並未接到相關電話。「咁小事都要造假我真係恭喜你啊」「花生好大粒」「做到咁絕就唔好想痴返埋人地度啦」不過也有網民認為明知老闆與Kayan不告，電話中還認了自己與Kayan還是好友，作為打工仔做了都不敢認。
睇片：
kayan9896吳家忻驚爆分手！與百億男友馬桂烽一年情玩完
kayan9896（吳家忻）今年3月公開與薛芷倫的長子馬桂烽（Justin）的戀情，兩人曾經愛得高調，甚至在母親節時一同出席家庭聚會，顯示關係穩定，被封為「準百億新抱」。然而，kayan9896於21日深夜在社交媒體上突然宣布分手，令眾多粉絲和網民感到震驚。
圖片來源：youtube＠warnermusichk、threads＠trialanderror924、IG圖片資料或影片來源：原文刊於NewMonday