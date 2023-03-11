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Kayan9896與Locker已分手！被閨蜜袁澧林大爆：二人已經move on咗

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過往時不時放閃的「試當真」Kayan9896（吳家忻）和Locker（林家熙）近日分手傳聞傳到慶恰恰，Kayan在社交網開直播宣傳新歌時，亦被粉絲問及感情狀況她亦堅持不作回應。昨日（10日）游學修與袁澧林出席電影活動，話兩人早排先幫試當真一齊拍片，佢亦表示驚訝二人已分手，覺得分手都不是壞事。而袁澧林早前與Kayan去完日本旅行，大爆兩人「已經move on咗」！

Kayan9896與Locker已分手｜袁澧林大爆：佢已經move on咗

昨日（10日）游學修與袁澧林出席電影活動，被問到關於Kayan9896（吳家忻）和Locker（林家熙）的分手傳聞，游學修就話與Locker好少交集，與Kayan會比較多，又表示對二人分手一事很驚訝並不知情，袁澧林就表示剛與Kayan去完日本旅行，大讚老友係超級好的女仔，又大爆Kayan與Locker二人已經「move on」，意思二人已經對分手一事釋懷了．袁澧林再補多句：「其實佢地分開係official㗎嘛…」，游學修立即在旁邊搞笑指Angela係茶水間KOL：「佢地分開咗咩？唔知呀我而家先知呀，原來move on咗喇？」，袁澧林亦反擊：「你喺度伏我？」。

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（圖片來源：[email protected]
kayan9896 林家熙 kayan9896 kayan9896與林家熙不時放閃，更以情侶檔搵真銀。
Kayan9896與林家熙不時放閃，更以情侶檔搵真銀。（圖片來源：[email protected]_94）

Kayan9896無直接回應分手一事：「想大家畀啲空間我」

日前（03/10）Kayan9896現身尖沙咀出席時裝品牌活動時，被問及分手一事時說：「大家畀啲空間我，感情狀態，我想大家畀啲空間我。而呢排都好努力寫緊歌，因為想今年可以出多啲歌，而家我全部心思都擺咗喺呢度。」

kayan9896 林家熙 kayan9896 kayan9896吳家忻成為各大品牌的寵兒，廣告接到無停手。
Kayan9896吳家忻成為各大品牌的寵兒，廣告接到無停手。（圖片來源：IG＠kayan9896）
kayan Kayan9896早前與兩位閨蜜袁澧林、林千渟同遊日本
Kayan9896早前與兩位閨蜜袁澧林、林千渟同遊日本（圖片來源：[email protected]

相關文章:Kayan9896與Locker林家熙疑似分手兩個月 網民揭4大疑點證兩年情玩完

Kayan9896開直播令分手傳聞升溫 15字巧妙回應傳聞

過往時不時放閃的「試當真」Kayan9896（吳家忻）和Locker（林家熙），自從去年11月開始已經甚少交流，早前Kayan9896更刪去IG上大部分與Locker的合照，令分手傳聞傳到慶恰恰。

在直播時對網民的要求有求必應的Kayan9896，在昨日直播時扮猩猩、扮賓妹都無托手掙，甚至有網民點歌，Kayan9896都有求必應。不過，對於網民問到Kayan9896與Locker的感情問題時，Kayan9896就一概無視冇回應。直到有網民幫口留言：「可摸耳唔好問Kayan咁多感情嘢呢？」時，Kayan9896先開口複述該留言，巧妙一次過回應所有有關分手的提問。

kayan9896 一直對網民的要求有求必應嘅Kayan9896連扮猩猩都行做，偏偏就係唔肯答感情問題
一直對網民的要求有求必應嘅Kayan9896連扮猩猩都行做，偏偏就係唔肯答感情問題（圖片來源：[email protected]
kayan9896 忍到最後Kayan9896先複述網民留言「可摸耳唔好問Kayan咁多感情嘢呢？」，巧妙回應有關分手嘅提問
忍到最後Kayan9896先複述網民留言「可摸耳唔好問Kayan咁多感情嘢呢？」巧妙回應有關分手嘅提問。（圖片來源：[email protected]

Kayan9896露腰裝見骨 自爆3日3夜冇食飯

近日一直有網民指Kayan9896疑因情傷而暴瘦，Kayan9896在早前公開的新歌《Think I’m in love》Dance Performance Video中更以露腰裝上陣，明顯可見Kayan9896的確瘦到見曬骨，令網民都表示非常擔心。Kayan9896在昨日直播時就解釋自己並沒有網民想象中咁輕，仲自爆自己體重約47-48公斤，新公開的影片中之所以會顯瘦，係因為拍MV前三日三夜冇食飯，並沒有其他特別原因。

kayan9896 Kayan9896新歌《Think I
Kayan9896新歌《Think I’m in love》影片中穿上露肚裝。（圖片來源：[email protected]
kayan9896 可以明顯睇到Kayan9896瘦到見到肋骨
可以明顯睇到Kayan9896瘦到見到肋骨。（圖片來源：[email protected]

月初兩人先後清IG合照 惹分手疑雲

Kayan9896吳家忻與Locker林家熙自去年認愛後，不時公開放閃，但有網友發現近兩個月二人未有再於社交網站貼合照，最後的合照已是去年11月，就連聖誕、新年大時大節都未見二人合體放閃。有網民更發現兩人在二月初的時候分別先後刪除社交平台上的合照，只留下工作廣告的合照，令分手傳聞傳得更加慶恰恰！

kayan9896 兩人在月初分別刪去同對方嘅合照，只留下廣告合照。
兩人在月初分別刪去同對方嘅合照，只留下廣告合照。（圖片來源：[email protected]_94）

網民舉出3大疑點證兩年情玩完

分手疑點1. 互不再like 對方po

Kayan9896吳家忻每次出po，男友Locker林家熙不時秒畀讚，大家每次在對方每一個po都會畀like及留言。但自去年12月中後大家不再有交集，未有再在對方帖文畀like。

kayan9896 林家熙 kayan9896 kayan9896疑似獨遊泰國布吉，被指情傷後激瘦！
Kayan9896疑似獨遊泰國布吉，被指情傷後激瘦！（圖片來源：IG＠kayan9896）
kayan9896 林家熙 kayan9896 一人在酒店房自拍！
一人在酒店房自拍！（圖片來源：IG＠kayan9896）
kayan9896 林家熙無影！
林家熙無影！（圖片來源：IG＠kayan9896）

分手疑點2. 旅行各有各玩！Kayan9896泰國療傷瘦剩棚骨 Locker遊荷蘭有女同行

二人忽然不再交集，有網民指今年1月Kayan9896出席完叱咤頒獎禮後，便獨自到泰國布吉，有指她出埠療傷，照片中所見也只有她一人。而網民更有大發現，林家熙上月尾到荷蘭旅行，相中看似一個人，但卻有網民指同時段，新晉女星林千渟（原名林渟）同時也在荷蘭，而且標誌地區相同。

林家熙1月23日祝大家新年快樂，自爆人在荷蘭，更祝大家「HOLLAND勁」。林家熙不但以荷蘭排屋做背景，又分享在荷蘭贊丹的風車村景色！雖然在荷蘭之旅只有自拍照，但係風景和日光都與林千渟分享的一致。

林千渟上月同樣貼出人在荷蘭風車村的照片，有網民指林千渟與林家熙同遊荷蘭！

分手疑點3. 網友：「女尊男卑遲早分手！」

有網民指女方事業較男方好，分手是必然定律，寫道：「女尊男卑遲早分手」，更懷疑林家熙與林千渟行埋。有網民隨即爆料指男方「媾女好勁架，林千渟飛咗自己條仔同佢一齊都唔奇。」、「有fd見到儲物櫃喺荷蘭攬另一條囡」、「儲物櫃讀書時已經好好戰績，聽講Jace入行同佢拍過拖」。對於二人疑似分手。大批網民指女神解封消息令人振奮，笑言女神重新上市相當欣慰。惟根據袁澧林最近的IG story，post了Kayan9896與林千渟的合照，更指兩人冰釋前嫌，似乎粉碎了兩人因林千渟而分手的傳聞…

kayan9896 袁澧林最近的IG story，指兩人冰釋前嫌!
袁澧林最近的IG story，指兩人冰釋前嫌!（圖片來源：[email protected]
kayan9896 林家熙 kayan9896 kayan9896同林千渟私下好老友！
Kayan9896同林千渟私下好老友！（圖片來源：IG＠kayan9896）
kayan9896 林家熙 kayan9896 林千渟同kayan9896一齊拍過劇。
林千渟同Kayan9896一齊拍過劇。（圖片來源：IG＠kayan9896）

即睇足本訪問：袁澧林指Kayan9896已move on

常見問題

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