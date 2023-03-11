Kayan9896與Locker已分手！被閨蜜袁澧林大爆：二人已經move on咗

過往時不時放閃的「試當真」Kayan9896（吳家忻）和Locker（林家熙）近日分手傳聞傳到慶恰恰，Kayan在社交網開直播宣傳新歌時，亦被粉絲問及感情狀況她亦堅持不作回應。昨日（10日）游學修與袁澧林出席電影活動，話兩人早排先幫試當真一齊拍片，佢亦表示驚訝二人已分手，覺得分手都不是壞事。而袁澧林早前與Kayan去完日本旅行，大爆兩人「已經move on咗」！