Kayan9896開直播令分手傳聞升溫 15字巧妙回應傳聞

過往時不時放閃的「試當真」Kayan9896（吳家忻）和Locker（林家熙），自從去年11月開始已經甚少交流，早前Kayan9896更刪去IG上大部分與Locker的合照，令分手傳聞傳到慶恰恰。近日，Kayan9896在社交平台開直播宣傳新歌，一向對網民要求有求必應的她卻堅決無視所有追問感情狀況的問題！