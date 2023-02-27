Kayan9896開直播令分手傳聞升溫 15字巧妙回應傳聞
Kayan9896露腰裝見骨 自爆3日3夜冇食飯
近日一直有網民指Kayan9896疑因情傷而暴瘦，Kayan9896在早前公開的新歌《Think I’m in love》Dance Performance Video中更以露腰裝上陣，明顯可見Kayan9896的確瘦到見曬骨，令網民都表示非常擔心。Kayan9896在昨日直播時就解釋自己並沒有網民想象中咁輕，仲自爆自己體重約47-48公斤，新公開的影片中之所以會顯瘦，係因為拍MV前三日三夜冇食飯，並沒有其他特別原因。
直播無視網民追問感情狀況 一句巧妙回應分手傳聞
此外，在直播時對網民的要求有求必應的Kayan9896，在昨日直播時扮猩猩、扮賓妹都無托手掙，甚至有網民點歌，Kayan9896都有求必應。不過，對於網民問到Kayan9896與Locker的感情問題時，Kayan9896就一概無視冇回應。直到有網民幫口留言：「可摸耳唔好問Kayan咁多感情嘢呢？」時，Kayan9896先開口複述該留言，巧妙一次過回應所有有關分手的提問。
月初兩人先後清IG合照 惹分手疑雲
Kayan9896吳家忻與Locker林家熙自去年認愛後，不時公開放閃，但有網友發現近兩個月二人未有再於社交網站貼合照，最後的合照已是去年11月，就連聖誕、新年大時大節都未見二人合體放閃。有網民更發現兩人在二月初的時候分別先後刪除社交平台上的合照，只留下工作廣告的合照，令分手傳聞傳得更加慶恰恰！
網民舉出3大疑點證兩年情玩完
分手疑點1. 互不再like 對方po
Kayan9896吳家忻每次出po，男友Locker林家熙不時秒畀讚，大家每次在對方每一個po都會畀like及留言。但自去年12月中後大家不再有交集，未有再在對方帖文畀like。
分手疑點2. 旅行各有各玩！Kayan9896泰國療傷瘦剩棚骨 Locker遊荷蘭有女同行
二人忽然不再交集，有網民指今年1月Kayan9896出席完叱咤頒獎禮後，便獨自到泰國布吉，有指她出埠療傷，照片中所見也只有她一人。而網民更有大發現，林家熙上月尾到荷蘭旅行，相中看似一個人，但卻有網民指同時段，新晉女星林千渟（原名林渟）同時也在荷蘭，而且標誌地區相同。
林家熙1月23日祝大家新年快樂，自爆人在荷蘭，更祝大家「HOLLAND勁」。林家熙不但以荷蘭排屋做背景，又分享在荷蘭贊丹的風車村景色！雖然在荷蘭之旅只有自拍照，但係風景和日光都與林千渟分享的一致。
林千渟上月同樣貼出人在荷蘭風車村的照片，有網民指林千渟與林家熙同遊荷蘭！
分手疑點3. 網友：「女尊男卑遲早分手！」
有網民指女方事業較男方好，分手是必然定律，寫道：「女尊男卑遲早分手」，更懷疑林家熙與林千渟行埋。有網民隨即爆料指男方「媾女好勁架，林千渟飛咗自己條仔同佢一齊都唔奇。」、「有fd見到儲物櫃喺荷蘭攬另一條囡」、「儲物櫃讀書時已經好好戰績，聽講Jace入行同佢拍過拖」。對於二人疑似分手。大批網民指女神解封消息令人振奮，笑言女神重新上市相當欣慰。
常見問題
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