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KB睇中公仔女穎琳 拍新紋身節目《彫爆你》索女穎琳全面睇

東方新地 - 娛聞

KB李健宏除了鍾意玩爆人個腎，仲出名鍾意紋身，最近他在YouTube推出新節目《彫爆你》，內容圍繞香港的紋身歷史及介紹紋身店，經過千挑細選，KB邀請同樣是紋身愛好者的人氣網紅主持穎琳與他拍住上，第一集《彫爆你》出街，KB更犧牲色相……

撰文：東方新地 圖片：YouTube影片截圖、穎琳IG圖片

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KB推出全新節目，內容全部圍繞紋身。
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KB今次的拍檔是同樣全身都滿佈紋身的穎琳。

KB開正自己嗰瓣

KB製作及主持的節目向來娛樂性豐富，日前新節目《彫爆你》出街，女主持是網紅主持穎琳，KB在節目中聲稱搵穎琳是因為與對方之前合作過節目又拍過MV，覺得她很專業，卻被踢爆平時愛看穎琳社交網內的性感照，公器私用。

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KB與穎琳合作拍過賀年MV。
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原來KB是貪圖穎琳的美色。

紋身節目夠創新

對於紋身這個話題，KB最熟悉，在《彫爆你》第一集，穎琳帶KB去搵香港出名的紋身店，而KB就扮成早年最喜歡在香港紋身的水兵。

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KB被安排紋身起雙飛，即是由兩個紋身師同時為他紋身。
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穎琳不停問正在紋身的KB感覺如何。
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鏡頭見到KB紋身時痛到標眼淚。

KB身體竟然仲有位

眼見KB紋身已經紋到上頸，估唔到他竟然仲有空位，這次由兩位紋身師同時在他的後大腿近臀部位置紋身，KB表示感覺就好似車輪轉一樣，兩邊同時落針好痛。

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穎琳近距離欣賞KB的最新紋身。
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平時玩人玩得多，今次穎琳有幫大家報仇，戴上手套的她一掌就打落KB剛完成的紋身上。

穎琳為人膽大

廿歲出道的穎琳除了滿身紋身好出位，她更是人氣網紅，有份主持AMM亞洲心動娛樂的網台靈探節目《E娃鬼叫》，而她的社交網更有大量騷身材騷紋身的噴血照片。

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穎琳有份主持的網台節目《E娃鬼叫》，她在節目展現大膽的一面，進行不同的靈探活動。
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穎琳的身體有大量紋身。
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穎琳身形甚fit，難怪會被KB睇中。
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穎琳社交網內的性感照絕對引死人。

即刻睇KB新節目《彫爆你》首集

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