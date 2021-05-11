KB睇中公仔女穎琳 拍新紋身節目《彫爆你》索女穎琳全面睇

KB李健宏除了鍾意玩爆人個腎，仲出名鍾意紋身，最近他在YouTube推出新節目《彫爆你》，內容圍繞香港的紋身歷史及介紹紋身店，經過千挑細選，KB邀請同樣是紋身愛好者的人氣網紅主持穎琳與他拍住上，第一集《彫爆你》出街，KB更犧牲色相……

撰文：東方新地 圖片：YouTube影片截圖、穎琳IG圖片