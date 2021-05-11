KB睇中公仔女穎琳 拍新紋身節目《彫爆你》索女穎琳全面睇
KB李健宏除了鍾意玩爆人個腎，仲出名鍾意紋身，最近他在YouTube推出新節目《彫爆你》，內容圍繞香港的紋身歷史及介紹紋身店，經過千挑細選，KB邀請同樣是紋身愛好者的人氣網紅主持穎琳與他拍住上，第一集《彫爆你》出街，KB更犧牲色相……
撰文：東方新地 圖片：YouTube影片截圖、穎琳IG圖片
KB開正自己嗰瓣
KB製作及主持的節目向來娛樂性豐富，日前新節目《彫爆你》出街，女主持是網紅主持穎琳，KB在節目中聲稱搵穎琳是因為與對方之前合作過節目又拍過MV，覺得她很專業，卻被踢爆平時愛看穎琳社交網內的性感照，公器私用。
紋身節目夠創新
對於紋身這個話題，KB最熟悉，在《彫爆你》第一集，穎琳帶KB去搵香港出名的紋身店，而KB就扮成早年最喜歡在香港紋身的水兵。
KB身體竟然仲有位
眼見KB紋身已經紋到上頸，估唔到他竟然仲有空位，這次由兩位紋身師同時在他的後大腿近臀部位置紋身，KB表示感覺就好似車輪轉一樣，兩邊同時落針好痛。
穎琳為人膽大
廿歲出道的穎琳除了滿身紋身好出位，她更是人氣網紅，有份主持AMM亞洲心動娛樂的網台靈探節目《E娃鬼叫》，而她的社交網更有大量騷身材騷紋身的噴血照片。