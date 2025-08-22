KC黃家灝背WinWin偷食後再放閃 新女友同為舞蹈老師超火辣
KC（黃家灝）曾是《全民造星V》亞軍，不過去年突然爆出暗撻日本妹，與拍拖6年的WinWin正式分手後，人氣急跌，公開活動亦明顯減少。巧合的是，日前正值KC生日，他竟在IG限時動態轉發與女舞蹈老師的合照，互動流露甜蜜氣氛，疑似公開新戀情！
KC轉發同新歡甜蜜合照
KC與女舞蹈老師Trista在社交平台連環放閃，合照細節非常曖昧，心型蛋糕及親密姿勢盡顯二人關係不尋常。Trista更特意選用「grateful to have u in my life」留言，讓外界感受到她對KC的情意。更有合照呈現KC臉上滿是唇印、二人齊伸脷示玩味，女方手持鮮花，非常甜蜜。
Trista背景曝光 同為Dancer出身
翻查Trista個人IG，她不但身材性感，更是舞蹈老師，與KC及So Ching同校執教跳舞。今年五月，她於美國南加州大學（USC）以「法律、歷史和文化」學系優異畢業，不但是學校舞蹈組成員，亦在社交平台分享大量性感照片，引起網民討論她的才貌兼備及教學質素。
KC曾被指偷食日本妹
事實上，KC先前曾被指瞞住拍拖六年的女友WinWin偷食日籍女生Kinari，形象一度插水。自此，他在IG多以跳舞影片為主，公開感情動向甚少。今次因生日放閃與Trista，令外界再次熱議他的感情世界。有網民看好KC勇敢追愛，也有人懷疑二人只是工作夥伴，話題持續發酵中。
WinWin與KC拍拖超過6年 曾經歷過生死！
WinWin與KC拍拖超過6年，2人參加《造星》時也曾為對方排舞。WinWin前年在家中浴室暈倒，後來入院接受手術，KC都始終如一地照顧他。經歷過生死考驗後，WinWin表示更加珍惜生命及身邊的人，更特別感謝KC的悉心照顧，讓她得以在康復期間享受「少奶奶」的生活。
圖片來源：IG@tristachann、ig＠__on.i、viutv資料或影片來源：原文刊於新假期