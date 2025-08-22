KC黃家灝背WinWin偷食後再放閃 新女友同為舞蹈老師超火辣

KC（黃家灝）曾是《全民造星V》亞軍，不過去年突然爆出暗撻日本妹，與拍拖6年的WinWin正式分手後，人氣急跌，公開活動亦明顯減少。巧合的是，日前正值KC生日，他竟在IG限時動態轉發與女舞蹈老師的合照，互動流露甜蜜氣氛，疑似公開新戀情！