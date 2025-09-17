張曦雯為新劇瞓身宣傳！高炒角度曬「無敵A4腰」震撼網民：身材Fit到爆！
無綫劇集《俠醫》現正熱播，女主角張曦雯（Kelly）為宣傳新劇可謂不遺餘力，經常在社交平台分享靚相與粉絲互動。向來以健康性感形象示人的她，近日就上載了一輯做瑜伽的相片及影片，其Fit爆身材再度成為網民焦點，引發熱烈討論。
瑜伽靚相甜笑融化粉絲
張曦雯在社交平台分享了數張做瑜伽時的花絮照，並寫道：「Loving how I begin my days 🤍」，分享她如何展開美好的一天。在其中一張照片中，她舒適地躺在瑜伽墊上，對著鏡頭展露甜美燦爛的笑容，散發出滿滿的陽光氣息，瞬間融化了一眾粉絲的心。
高炒自拍震撼視覺 A4腰盡現
除了靜態照片，張曦雯更附上了一段短片，視覺效果極度震撼。影片中，她換上一身運動裝束，穿上Sports Bra，並以高角度自拍。在這個「死亡角度」下，她的無敵A4纖腰及緊實腹肌線條表露無遺，完美身形一覽無遺，性感爆燈，令人無法移開視線。
網民激讚身材管理一流
這輯靚相曝光後，隨即引來大批網民湧入留言，激讚張曦雯的身材管理得宜。不少粉絲表示對她持之以恆的運動精神感到佩服，認為她Fit爆的身材實在令人艷羨，紛紛表示要以她為目標，讚揚她是圈中數一數二的健康女神代表。
圖片來源：TVB、IG@kelllycheung資料或影片來源：原文刊於新假期