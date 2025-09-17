張曦雯為新劇瞓身宣傳！高炒角度曬「無敵A4腰」震撼網民：身材Fit到爆！

無綫劇集《俠醫》現正熱播，女主角張曦雯（Kelly）為宣傳新劇可謂不遺餘力，經常在社交平台分享靚相與粉絲互動。向來以健康性感形象示人的她，近日就上載了一輯做瑜伽的相片及影片，其Fit爆身材再度成為網民焦點，引發熱烈討論。