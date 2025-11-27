宏福苑五級火｜網紅Kenny稱火災死者「罪有應得」 災難言論引爆全城怒火
大埔宏福苑五級大火造成嚴重傷亡，全城哀悼之際，本地YouTuber Kenny卻在社交平台發佈極具爭議的影片，聲稱死傷者「罪孽深厚」遭火燒是「應有報應」，更稱「唔需要同情佢哋」。影片瞬間引爆全城怒火，網民紛紛怒斥其毫無人性，要求封號及舉報。這段長約兩分鐘的災難言論，徹底觸碰社會底線。
Kenny發佈爭議影片踩死者抽水
在這段長約兩分鐘的自拍影片中，Kenny手持手機神情嚴肅地開場：「大家唔使擔心大埔嘅傷者同死者」，正當觀眾以為將聽到慰問言論時，他突然語出驚人。Kenny直指死傷者「所作嘅孽，罪孽深厚，做得太多衰嘢」才會遇禍，更稱「唔需要同情佢哋」，認為他們只是「攞到佢哋應有嘅懲罰同埋報應」。影片尾段，他逐漸露出燦爛笑容，顯然對自己的災難言論感到得意，完全無視社會對火災死傷者的哀悼情緒。
網民爆發集體怒火要求封號
相關影片在網絡瞬間瘋傳後，隨即引發排山倒海的批評聲浪。網民紛紛留言怒斥：「踩住死者嚟抽水，毫無人性」、「死人渣冇人性講出呢啲說話俾雷劈你呀」、「正蓄牲」。更有網民直言「應該精神有問題，應該拉他去青山」，亦有人怒罵「呢條粉腸，睇吓幾時有報應」。大量網民表示已檢舉其YouTube頻道，形容他為「香港之恥」，要求平台封號處理。有心理學專頁發文指出，利用災難傷亡來博取關注的行為，反映當事人嚴重缺乏同理心。
Kenny並非首次引發爭議
這並非Kenny首次因出位言行引發爭議。去年9月強颱風「摩羯」襲港期間，他因涉嫌在紅磡馬頭圍道北帝廟帶走放養貓「樂樂」，被警方以涉嫌盜竊拘捕。其直播頻道長期以其與母親的激烈爭吵作為賣點，被部分網民形容為「邪教式家庭糾紛」。過往他亦曾多次發表具爭議性言論，但今次針對火災死傷者的災難言論，明顯已超越社會可接受的底線，引發前所未有的公憤。
游學修不點名回應籲勿散播負能量
面對事件持續發酵，藝人游學修亦有就事件作不點名回應，呼籲大眾理性處理。他在社交平台發文表示：「每逢大事，總有些人衝出來發表無腦或惹火言論，想鼓勵大家不要回應不要出post不要開火，直接忽視，真係太嬲就直接舉報。」游學修強調「一來不要散播負能量，二來把流量留在有用的資訊吧」，希望網民將注意力轉移到更有意義的事情上，而非繼續關注這類嘩眾取寵的災難言論。
