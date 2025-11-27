宏福苑五級火｜網紅Kenny稱火災死者「罪有應得」 災難言論引爆全城怒火

大埔宏福苑五級大火造成嚴重傷亡，全城哀悼之際，本地YouTuber Kenny卻在社交平台發佈極具爭議的影片，聲稱死傷者「罪孽深厚」遭火燒是「應有報應」，更稱「唔需要同情佢哋」。影片瞬間引爆全城怒火，網民紛紛怒斥其毫無人性，要求封號及舉報。這段長約兩分鐘的災難言論，徹底觸碰社會底線。