Kenny又有新歡對象即被起底　私下照超火辣又被網友轟想借上位

YouTuber Kenny近年在YouTube界造就了一股新風氣，成為了不少年輕人新追捧的網紅。當中網友認為Kenny最有趣的便是他與母親「Hely老母」的互動，多個場景都相當難忘。Kenny的IG更是追蹤了不少美女，除此之外在也會街上都會被不少美女捕獲並留下倩影。