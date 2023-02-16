Kenny又有新歡對象即被起底 私下照超火辣又被網友轟想借上位
Kenny疑再有新對象 原來係大尺度Model！
早前Kenny與一名女性公開行得好埋後，該名女性被轟是「搏上位」。近日Kenny再和另一位女性Alice一同食飯，一眾網民懷疑Kenny又出Pool，網民們留言寫道十分羨慕。Kenny同Alice睇嚟都有「拍一日拖」，一同去不同地方打卡，然後仲一齊食個飯，Kenny十分有異性緣。
對象原來係大尺度Model
同時網民將焦點放了Alice身上，從Kenny在IG上Po出的照片中可以尋得該名女生的IG，發現原來Alice為一名大尺度拍攝的Model，更有開設個人Patreon去「賣相」，當中由最平的$40一個月Tier 1去到最高級$1,888一個月的Tier 4，在描述中都提及Tier 4將提供「更大尺度性感照片」。
四級不雅照流出瘋傳
女主角IG一出，網上就開始流出女主的「四級不雅照」並瘋傳，其照片幾乎是「全露」，十分大尺度！就算非這些照片，Alice在IG po出的照片亦超級性感，其展露出傲人的身材，她的IG目前只有大約4千多名的追蹤者。
借Kenny上位
這次也有不少網民指呢位女主是想借Kenny上位，因為Kenny目前為當紅YouTuber之一。另外亦有網民大讚Alice身材不錯，但樣貌就差少少，笑言：「有啲似無咁立體嘅雪姨」，「同阮民安撞樣」。
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