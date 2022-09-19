網紅Kenny自爆月收入接近4萬 訂閱數破5萬擊敗埋另一個Kenny

網紅「Kenny Chan 2022年一定要得」近日越來越多人關注，他最近在一條直播片中同阿媽食飯，繼續互串風格，期間有網民問Kenny 在Youtbue搵幾多，Kenny突然好大方地自爆，現在佢一個月youtube為他帶來2萬收入一個月，加埋自己打工，人工隨時可達4萬！