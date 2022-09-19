網紅Kenny自爆月收入接近4萬 訂閱數破5萬擊敗埋另一個Kenny
打工+做網紅月收入接近4萬
Kenny直播自己同阿媽食晚飯，講返近日發生的事，原來Kenny收到一份網友送過來的禮物，是《新世紀福音戰士》的角色Figure，不過去到直播食飯時，該Figure馬上被Kenny媽媽指係魔鬼，然後又開始家嘈屋閉的日常，後來Kenny回答網友提問，就表示自己現在youtube收入達到兩萬，加埋正職收入15,000元。如按照Kenny最新訂閱數突破5萬人樂觀估計，係月入4萬不是夢！有網友就回覆，Kenny依家訂閱數正式贏埋另一個靚仔的Kenny（關智斌）！可謂越來越出名！
網民質疑：有無可能搵咁多
網友聽到Kenny的收入後，普遍覺得驚訝，有部分網友覺得Kenny咁講未必可以盡信，部份更質疑「之前唔係話得幾千蚊咩？」，不過都有網民好認真的計數，指出「長片一千views有2-3.x鎂 （美金）佢一個月幾百萬views點會冇？」、「唔識佢，但上去睇佢d片咁密，一個月幾十條片，平均一條1萬views都有幾十蚊（美金）x幾十條片，計埋直播有人課金應該唔難有2皮。」亦道出現在點解咁多人想做Youtuber。
網民擔心Kenny會因此冇屋住
網友聽到Kenny收入之後，部份人開始擔心佢會冇公屋住，但被其他網友指出，其實Kenny的個案只要交多點租就得，亦有網友提醒咪葡萄Kenny，因為畢竟Youtuber收入高隨時過眼雲煙，好難係穩定收入！而且畀你好似Kenny咁，你又願晤願意？其實Kenny都係自力更生，賺到錢唔係一件壞事。
Kenny要準備加入微辣！？網民大讚：有啲似六毫子！
Kenny自從同老母夾檔搞笑之後人氣急升，他的動態開始被不少人留意，有唔少品牌都看準了Kenny的走紅而不斷Seeding去令自己的品牌得到宣傳。而Kenny更是得到微辣成員Hugo的賞識，為到Kenny在中秋之前都獲得一個「新頭」，Kenny更出post多謝對方：「多謝hugo請我剪髮。」。
識貨剪Barber頭
不過睇一睇Kenny的頭髮，看上去好似都係平頭冇乜分別，但其實實質在Detail位上都有唔少地方有傷剪，最明顯的便是髮型上的「剷青位」都用上了Barber的Fade剪髮。而Hugo亦回敬Kenny，post文指：「Nice to meet you」，連六毫子都入嚟襯熱鬧話：「啾咪。」。
網民期待雙方合作
有網民都大讚Kenny：「Hugo 剪得好」、「嘩 剪完差好遠 差啲唔認得」、「識啲野喎！搵barbershop剪頭髮」、「嘩，即刻靚仔晒」等等。有網民更指：「睇真啲Kenny其實幾似六毫子架喎」。有網民仲懷疑Kenny是否要與微辣進行合作，展開呢個世紀級聯乘！
Kenny疑似出pool！IG密密po女性合照引網民妒忌
Kenny Chan近日人氣繼續上漲，不僅是累積了不少新粉絲，而且更是開始備受不少廣告商關注，其在YouTube上（2022一定要得）的預言亦步向成功，睇嚟預言水平同印度神童有得揮。
Po親密合照引熱議
而近日Kenny亦在IG上密密po與女性Fans的合照，當中不乏有唔少靚女。其中一張引人熱議的照片便是Kenny與另一位女性在合照中用手共同「砌心心」，其照片一出就令Fans懷疑唔通Kenny是準備出Pool？唔少網民都留言：「戀愛了」、「Kenny食粉絲」、「恭喜晒，成功出Pool」等等，亦有人為Kenny送上祝福。
IG淪為「睇女Account」
不過Kenny近日開始變紅，IG上po出的女性合照亦增多，唔少網民都稱Kenny IG變成了「睇女account」，又指Kenny的粉絲普遍都高質，大讚Kenny前途一遍光明。
IG狂曬靚女集郵照！
人氣爆紅的他不時都會在街上被眾人認同，更會被一眾Fans要求集郵。近日出眾電腦展的他，又再次成為一眾Fans集郵的好時機，Kenny更是毫不吝嗇自己的美貌，在IG Story上逐一重新po出合照。而同樣熱愛靚女的Kenny，在IG上都po出自己與靚女的合照。
影相技術有一手
對於拍開YouTube的Kenny來說，影相技術都唔錯，一個自拍就將自己與合照者影到同框，再加上佢嘅招牌笑容，認真夠晒煞食。電腦節上Kenny更搵到唔少身材出眾的KOL或是Promote Girl一同合照，讓Fans都一飽眼福！
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