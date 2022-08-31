Kenny買淘寶底褲複製啦啦隊女神林襄試衫Style：而家著畀大家睇
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「2022年一定得」嘅Kenny Chan，近日拍咗一條淘寶底褲開箱片，片中嘅佢相當大膽，除咗底褲真係一絲不掛，仲參考埋林襄Style去即場試著，網民真係睇到O晒嘴！
Kenny買底褲都要Hely老母幫手？鏡頭前大騷「肌肉」
Kenny除了與Hely老母在鏡頭前的互動有趣之外，他亦不時會在鏡頭前大玩「試食」、「試飲」同「開箱」等等。不時都會在淘寶上購買不少衣服回來開箱，早前就有一條影片是拍自己當場試穿淘寶服裝，更無懼在鏡頭前展現自己的身材。
開箱淘寶新買底褲
另外Kenny都有拍片分享自己在淘寶上買的新底褲，在影片一開始他先在頭上笠住「紅色底褲」，指是寓意「鴻運當頭」。之後他又斥Hely老母唔識買底褲，指自己明明要求三角底褲，但老母卻買來四角底褲，之後他又繼續試穿淘寶購買的底褲及運動褲等等。他亳不介意自己的身材展露在鏡頭前，其試衫片都似足近日大熱的「換衣系YouTuber」，當中台妹林襄都有拍換衣！
底褲都係Hely老母揸Fit？
不過由Kenny與Hely老母的對話中都得知，Kenny的底褲大多數都是由母親幫手買，一次對話中Kenny更是直言：「你唔識買條靚啲嘅底褲呀？」，而Hely老母對於Kenny整日只穿底褲出鏡都直接叫他：「收埋啲啦！」。
其實勁錫老母？
不過Kenny對Hely老母其實都幾好，淘寶有時買完的衫褲唔啱Size，會直接送俾對方去穿著；又不時會帶好西給母親食，實屬係一個孝順仔。近日Kenny亦越來越紅，開始接不同廣告商的代言，睇嚟Kenny 2022真係一定得啦！
撰文：內容轉載自NewMonday圖片來源：[email protected] Chan (2022一定要得)
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