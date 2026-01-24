CHILL CLUB｜Kiri T 獻唱新碟作品 用3章節探討「距離哲學」

Kiri T將於明晚（25日）在《CHILL CLUB》舞台上帶來一場別開生面的音樂演出，這位31歲的創作女歌手選擇以「距離」為主題，串連新碟多首作品與經典翻唱，展現她加入華納唱片後的音樂轉型。從早期的英文創作到近年專注粵語歌曲發展，Kiri T這次演出歌單安排引發樂迷熱烈討論，究竟她會如何透過音樂拉近與觀眾的心靈距離。