CHILL CLUB｜Kiri T 獻唱新碟作品 用3章節探討「距離哲學」
Kiri T新碟作品串燒探討人際關係
演出第一章節將會是Kiri T新碟作品的精華展現，她將獻唱《Safe but sorry》、《至少做一件離譜的事》、《哀傷和哀傷算不算同音字》、《傷心的時候別說話》、《有些話需要用英文說》和《中暑傷風加失戀x2》等6首歌曲。這些作品圍繞著語言翻譯、空間遠近、文字失真和心情飄忽等主題，反映出現代人在溝通中面對的種種困難和誤解。Kiri T希望透過這組歌曲，讓觀眾思考何謂真正的距離感，以及如何在複雜的人際關係中找到共鳴點。
翻唱經典帶觀眾展開音樂旅程
第二部分的演出將會是一場跨越時空的音樂旅行，Kiri T選擇翻唱陳奕迅的《不如不見》、王菀之的《我來自火星》，並加入自己的作品《通往另一個世界的出口》。她表示每一首歌都代表一段旅程，無論觀眾身處倫敦還是火星，最重要的是透過音樂縮短彼此之間的距離。這種跨越地域和時間的概念，正好呼應了她一直以來在音樂創作上的國際視野，從早期在紐約發展到回港專注粵語創作的轉變歷程。
迴避型人格透過音樂表達內心
演出的最後部分將會探討心理距離的議題，Kiri T坦言自己可能是迴避型人格，因此選擇用歌曲和文字來表達內心想法。她將演唱《我可能是回避型》、薛凱琪的《奇洛李維斯回信》和《藍剔未必是壞習慣》等作品，希望透過音樂傳達心中的溫度，逐步建立與觀眾心靈上的連結。這種真誠的自我剖析，展現出她作為創作歌手的深度思考和情感表達能力。
華納唱片旗下藝人全面轉型發展
自2022年7月正式簽約香港華納唱片後，Kiri T的音樂發展重心明顯轉向粵語創作。從《扭擰雪糕屋》到與MC張天賦合唱的《世一（不可一世）》，再到獲得903專業推介冠軍的《歧義種子》，她在粵語樂壇的地位日漸穩固。今次《CHILL CLUB》演出正好展現她在華納旗下的創作成果，以及如何在保持個人風格的同時，融入香港本土音樂文化的努力。
國際認可本土創作雙軌發展
回顧Kiri T的音樂歷程，從2015年在Soundcloud發行首支單曲《Twenty-Something》開始，她一直在國際和本土市場之間尋找平衡點。2023年3月獲選為Spotify「EQUAL Global Music Program」香港代表，肖像更登上紐約時代廣場屏幕，證明她的音樂實力獲得國際認可。同年被《Tatler》雜誌評選為「2024年值得關注的7位香港女歌手」之一，顯示她在本土樂壇的影響力持續擴大。明晚的演出將會是她展現這種雙軌發展成果的重要機會。